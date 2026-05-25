Menos autos, más IA: la siguiente maquila será digital

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La inteligencia artificial suele imaginarse como un fenómeno puramente digital. Pero detrás de cada sistema de IA existe una enorme infraestructura física: servidores, centros de datos, electrónica avanzada, energía y capacidad computacional.

Y Ciudad Juárez quiere convertirse en parte de esa infraestructura.

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Las recientes declaraciones de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico muestran que la frontera empieza a mirar hacia una nueva etapa industrial vinculada menos al automóvil y más a la economía digital norteamericana. Más allá del anuncio coyuntural, lo relevante es lo que esa apuesta revela sobre el futuro industrial de la región.

Sabemos que la competitividad fronteriza históricamente estuvo asociada a costos laborales, cercanía geográfica y capacidad de manufactura intensiva. Sin embargo, la lógica global empieza a modificarse. La economía digital también necesita territorio: plantas industriales, redes logísticas, sistemas de enfriamiento, capacidad energética y manufactura electrónica avanzada capaz de sostener la expansión de tecnologías vinculadas a inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos.

La frontera parece haber entendido que ahí existe una nueva ventana histórica.

La discusión además ocurre en un momento particularmente importante para el norte del país. Los ajustes recientes en la industria manufacturera —especialmente en sectores vinculados al automóvil— han generado dudas sobre el ritmo del nearshoring y la capacidad de expansión industrial de varias ciudades fronterizas. Sin embargo, un análisis reciente de Columbia Business School plantea que estos procesos de desaceleración, vacancia industrial y reconfiguración sectorial forman parte de una etapa más madura del nuevo ciclo manufacturero regional, particularmente en territorios que lograron integrarse aceleradamente a las cadenas de suministro de Norteamérica.

Vista desde esa perspectiva, la transición que hoy intenta construir Juárez no representa un agotamiento industrial, sino una evolución de su especialización económica.

Juárez acumula décadas de aprendizaje manufacturero, integración logística con Estados Unidos y experiencia en electrónica avanzada. Desde hace años, diversos estudios sobre la evolución de la maquiladora advertían que ciertas regiones fronterizas comenzaban a desarrollar capacidades intensivas en conocimiento, ingeniería y diseño. Esa experiencia acumulada es precisamente lo que hoy adquiere una nueva relevancia.

La infraestructura digital puede convertirse en la nueva manufactura estratégica de Norteamérica. Los centros de datos y los sistemas de inteligencia artificial requieren componentes físicos, capacidad energética, redes logísticas y ecosistemas industriales capaces de operar a gran escala. La revolución digital también necesita territorio, y pocas regiones mexicanas poseen el nivel de articulación transfronteriza que existe entre Juárez y El Paso.

En una economía global donde la resiliencia de las cadenas de suministro y la proximidad geográfica vuelven a adquirir valor estratégico, esa integración binacional se convierte en una ventaja competitiva difícil de replicar. La región ya no compite solamente por costos; comienza a competir por especialización tecnológica, infraestructura y capacidad de integración industrial.

Pero ninguna transición industrial ocurre automáticamente.

La oportunidad que hoy tiene Juárez no se consolidará únicamente con anuncios de inversión o nuevos parques industriales. La infraestructura digital requiere energía suficiente, redes eléctricas estables, capacidad hídrica, conectividad, planeación urbana y una estrategia regional capaz de coordinar industria, universidades y gobiernos locales alrededor de prioridades comunes de largo plazo.

También exige algo igual de importante: especialización inteligente. Juárez no necesita intentar convertirse en un nuevo Silicon Valley. Su fortaleza está en otra parte: manufactura tecnológica avanzada, integración logística transfronteriza y capacidad de construir físicamente la infraestructura que hará posible la expansión de la economía digital en Norteamérica.

Eso implica tomar decisiones estratégicas desde ahora. La región necesitará fortalecer corredores energéticos, acelerar infraestructura crítica, consolidar ecosistemas binacionales de innovación y desarrollar proveedores capaces de integrarse a segmentos de mayor complejidad tecnológica. La discusión industrial de la siguiente década ya no girará solamente alrededor de quién produce más barato, sino de qué territorios logran construir las condiciones necesarias para operar industrias intensivas en datos, automatización y capacidad computacional.

El propio diagnóstico estatal sobre talento plantea una pregunta pertinente: “Crecemos, ¿por qué no damos el salto?” Pero el salto que hoy enfrenta la frontera no es únicamente educativo. Es territorial, energético, tecnológico e institucional.

Si durante décadas Juárez fue uno de los símbolos de la industrialización manufacturera de exportación en México, la siguiente etapa podría darle un papel distinto: convertirse en uno de los nodos físicos de la infraestructura tecnológica de Norteamérica.

Pero las oportunidades históricas no se consolidan solamente por inercia del mercado. También pueden perderse por decisiones equivocadas, infraestructura insuficiente o instituciones incapaces de adaptarse a la velocidad de la transición tecnológica.

Precisamente por eso, esta reflexión busca abrir una discusión más amplia sobre el futuro industrial de la frontera. En las siguientes entregas será importante analizar no sólo las oportunidades que enfrenta la región, sino también las decisiones públicas, limitaciones estructurales y contradicciones que podrían impedir que esta transición tecnológica se traduzca en desarrollo regional de largo plazo.

Luis Enrique Villavicencio Especialista en desarrollo económico y vinculación estratégica entre academia, industria y sector público. Enfocado en fortalecer MIPYMES y alinear la formación con el sector productivo, analiza el entorno económico con visión crítica y enfoque propositivo para impulsar la competitividad regional. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.