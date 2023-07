¡Los nuevos tiempos de la política!

Publicidad - LB2 -

Con consternación (pesar), confieso que he quedado en el pasado. Al más puro estilo de Carlos Monsivais, cuando dijo, «No entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo» (genial juego de palabras). Confieso que mi escuela política es del PRI y desde joven me acostumbré a que los políticos eran muy preparados, que aunque en su vida privada fueran unas basuras, en la vida pública guardaban las formas. A continuación, transcribo dos cartas que envié a mis amigos de diferentes redes sociales, luego, finalmente haré las conclusiones finales.

«Hay amores (y amistades) que matan.- he dejado muy en claro mi posicionamiento político a favor de Xóchitl Gálvez. Sin embargo, considero que fue un garrafal error táctico el haberse reunido con la gobernadora de Chihuahua y mentar madres a diestra y siniestra, además de otras obscenidades, la editorial de hoy del Diario de Juárez da extensa cuenta de ello. Le urge a nuestra candidata un panel de expertos estrategas políticos y debe cuidar también con las personas que se relaciona. A nivel nacional, le resta bastante el apoyo de Vicente Fox, debido a sus frecuentes dislates, en Chihuahua, encuentro difícil que se aleje de la gobernadora, pero no le conviene mucha proximidad a ella. Entiendo que es un tanto complicado porque al venir a nuestro estado, la gobernadora es la anfitriona natural. Este mismo comentario le puede servir cuando visite otros lugares de la república, cuide sus amistades y aliados. Ojalá este comentario llegue a las personas que están cerca de Xóchitl y pudieran tomarlo en cuenta».

«Mayúscula decepción.- Hace horas, escribí un mensaje para mis amigos de WhatsApp y Messenger, donde manifesté mi desagrado por la reunión de Xóchitl con la gobernadora de Chihuahua, por la profusión de mentadas de madre y demás expresiones vulgares, lo peor, ante los medios de comunicación. Hay cosas peores, hay una verdadera historia de terror para los que como yo, apoyamos absoluta e irremediablemente a Xóchitl. La historia fue relatada en uno de los medios donde escribo «POR LA LIBRE» sin embargo hasta hace horas nos llegan las fotos que comprueban el hecho.

A su llegada a Chihuahua, fue invitada a una tradicional cantina de Cd. Chihuahua, donde a los que van por vez primera se les pide, «La de la casa», no es una bebida sino una especie de ensalada donde con vegetales forman un miembro masculino, le piden esa atrocidad a Xóchitl y esta la acepta sonriente y hay fotos (no publicables) donde ella empieza a consumirla.

No soy ningún santurrón, pero si alguien que cuida las formas. No creo que eso sea la forma correcta de llevar a cabo una campaña política. Más vale temprano que nunca. En este momento me retiro de los grupos de apoyo a Xóchitl Gálvez, si es ella la candidata, votaré por ella o por el que sea candidato de la oposición, pero sin el entusiasmo y la pasión con que suelo hacerlo.

Finalmente, me gustaría que cuando lleguen a una población cualquier candidato de la oposición, no sea monopolizado por ningún partido político, eso le quita el plus de ser candidato ciudadano. Por decir, si llega cualquier candidato a NCG y es presentado en el PAN, eso haría que muchos que no comulgamos con ellos no fuéramos».

Si, me quedé en el pasado.- lo que yo suponía erróneamente, es que lo relatado iba a perjudicar a Xóchitl, algunas personas allegadas a mi, me indicaron que eso no impactaría de manera alguna en la percepción de la gente, que a algunos hasta les gustaría, tenían razón (afortunadamente). Resulta que no entiendo la política actual y sin pretenderlo, me parezco a la graciosa Sra. católica de Zacatecas, que hace videos en Internet, hablando del pecado y la perversión del mundo, esa señora que vino a suplir y superar a la beata Chabelita.

Lo peor, con mis escritos de ayer, se creó la falsa percepción que apoyo a Morena, rehenes, feligresía y secuaces. Ellos en mi concepto: son la pus del país, la peste, la abominación, la degradación, la porquería pues.

Un efecto liberador.- de hecho, los fuegos artificiales lanzados por mi, me hacen que deje de angustiarme un tanto con el futuro del país, que no me apasione y deje de tomar partido político, de esa manera, mis análisis, deben de ser más certeros, centrados y ecuánimes. Tomo muy en cuenta la opinión/consejo a mi dirigida, del periodista Luis Cardona, «Nosotros estamos para informar, opinar, no debemos partidizarnos«.

«El periodismo es lo que mantiene la democracia. Es la fuerza para el cambio social progresivo»

Andrew Vachss



«El lujo es vulgaridad dijo y me conquistó (de esa miel no comen las hormigas)»

Indio Solari



«Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores»

A. Einstein

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.