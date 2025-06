Los jóvenes que aman a Ciudad Juárez.

Publicidad - LB2 -

Hace unos días tuve el privilegio de participar como jurado en el evento Border Vision, organizado por el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad Juárez. En esta ocasión, jóvenes estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Negocios presentaron, en un discurso de no más de cinco minutos y completamente en inglés, ideas de empresas y proyectos innovadores pensados para transformar nuestra ciudad.

Desde el inicio, algo me sorprendió profundamente: su dominio del idioma inglés. No podían utilizar notas, solamente apoyos visuales, lo que los obligaba no solo a memorizar su discurso, sino también a controlar los nervios y expresarse con seguridad y claridad. En una ciudad fronteriza como la nuestra, la habilidad para comunicarse fluidamente en ambos idiomas no solo es un valor agregado, sino una herramienta esencial. Me atrevo a decir que estos jóvenes están preparados para competir —y destacar— en cualquier escenario global, incluso frente a sus pares del otro lado de la frontera.

- Publicidad - HP1

Pero más allá del idioma, lo que verdaderamente me cautivó fue la calidad de sus ideas. Escuché proyectos ambiciosos y creativos: desde la propuesta de una marca automotriz 100% mexicana, que rompa con el papel de ensambladores y apueste por la innovación, hasta fábricas de agricultura vertical que permiten cultivar alimentos no tradicionales en esta región, utilizando menos agua y reduciendo costos de transporte. También hubo ideas para festivales culturales que fortalezcan nuestra identidad juarense, restaurantes con compromiso ambiental, y marcas locales con impacto social.

Durante horas, fui testigo de una lluvia de talento, ingenio y amor por esta tierra. Sin embargo, hubo un elemento que sobresalió y que aplaudo profundamente: el propósito transversal que promovió la institución educativa de amar a Ciudad Juárez. Al final de cada presentación, los estudiantes no solo cerraban con su propuesta de negocio, sino con un llamado sincero y poderoso: amar nuestra ciudad, reconocer su valor, hablar bien de ella y trabajar para que las nuevas generaciones encuentren aquí un futuro posible y digno.

Estos jóvenes nos invitan a ver a Juárez con otros ojos. Nos muestran que el compromiso con nuestra ciudad no solo está vivo, sino que late con fuerza en el corazón de quienes serán sus próximos líderes. Derriban con hechos la idea de que los jóvenes son apáticos o desinteresados. Al contrario: son valientes, propositivos, creativos y están listos para construir el Juárez que soñamos.

Salí de ese evento con esperanza. La esperanza que nace cuando vemos que el talento y el amor por nuestra tierra se dan la mano. Que hay jóvenes dispuestos a quedarse, a sembrar, a innovar y a defender con orgullo el lugar que los vio nacer. Y sobre todo, jóvenes que ya están haciendo que Ciudad Juárez florezca.

Sigamos el ejemplo de estos jóvenes, veamos la ciudad con otros ojos, con la mirada de la esperanza y de la participación. Con la idea de seguir trabajando sin descanso por una mejor ciudad, pero también por un mejor país. Esta será la única herencia que podremos dejarles a las nuevas generaciones.

Marisela Terrazas Ex Diputada por el PAN en Chihuahua. Doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Maestra en Educación por UTEP, ex directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud y experta en políticas públicas juveniles.