Anteriormente dimos a conocer una reseña sobre el ensayo Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. En esta ocasión queremos disertar un capítulo que aborda la cuestión de los fundamentos de nuestra Independencia, hecho histórico que es el segundo más importante ya que es el punto de partida para entender al México del 2022 en medio de tantos conflictos.

El capítulo en cuestión es el sexto titulado “De la Independencia a la Revolución” tema muy apasionante para mí, es un revisionismo histórico para tratar de explicar y entender el porqué de los fallos de nuestras revoluciones. Lo que nos sugieren los párrafos de Paz específicamente el territorio de la América Septentrional mejor conocido como Nueva España, es que ya estaba lista para independizarse desde 1760, así como las colonias británicas. Pero no sucedió por la diferencia de estatus político, social y cultura, como los reinos de la Nueva Vizcaya, el Nuevo México, el de México, el de la Nueva Galicia y el Nuevo Reino de León. Pues estos eran parte integrante de la Corona Española y no colonias en calidad de posesión como lo que hoy es Estados Unidos.

El caso de Hidalgo es aparte en este proceso de emancipación, pero las causas que orillaron a gente como él a levantarse contra el mal gobierno peninsular, no contra la Corona o el rey, se ven en el proyecto de Agustín de Iturbide en 1821. Paz afirma que nuestra Revolución de Independencia es menos brillante y rica en cuestión de ideas, frases y trascendencia universal. Porque ningún prócer nacional es conocido fuera de las fronteras. Esto se debe, según Paz a que la Independencia sólo atendió a circunstancias locales aislándose del contexto internacional.

Ante esto me mantengo en total desacuerdo porque él encasilla a la Independencia en un puñado de hombres que fueron los líderes insurgentes, en efecto, ese movimiento, el insurgente, fue poco brillante porque no había intelectuales ni hombres de Estado. Debemos de entender que nuestra Independencia está enmarcada en el contexto económico de las Reformas Borbónicas de 1760 que fueron parte de un contexto internacional. Dentro de este marco hay dos episodios: el primero es la insurgencia que se divide en sub-insurgencias (1810-1817), que un principio buscaba la autonomía del Reino de México que no era lo mismo que Nueva España, y después si la Independencia, pero que llamó más la atención por los destrozos de la guerra civil que de postulados ideológicos.

El segundo episodio es la Consumación de Independencia donde ya son los hombres de Estado y elitistas como Agustín de Iturbide que fue comandante en jefe del Ejército Realista y el mariscal Juan O’ Donojú, masón y último virrey novohispano en calidad de Jefe Político Superior, que reconoció la Independencia de la Nueva España. Uno de los procesos que hay de base en nuestra Independencia es la legislación de la Constitución de Cádiz (1812), la primera constitución liberal del mundo, por lo tanto, fue el documento más avanzado de la primera mitad del siglo XIX.

Iturbide y los que le rodearon, es decir, los consumadores a diferencia de los insurgentes, sí lograron la Independencia con bases ideológicas, políticas, sociales y culturales expuestas en el Plan de Independencia, de la pluma e intelecto de Iturbide, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, donde Iturbide al ser el autor intelectual.

El problema sigue siendo la enseñanza de la historia y el poco tiempo que se le dedica en los programas educativos. Para nuestros secretarios de educación es más importante poner en los libros de texto las hazañas de un anciano bonachón y un arriero preocupado por la discriminación que el contenido de los documentos históricos que fundaron México, el por qué debía independizarse el Virreinato de la Nueva España y el por qué el entonces Imperio Mexicano tenía que ocupar un lugar en el concierto internacional.