Lo que ellas quieren: Salud y bienestar para los hijos

Pablo. Por una mamá diferente

Hace 4 años mi hijo Pablo fue diagnosticado con Autismo y TDAH severo, en realidad el análisis clínico o la etiqueta no es tan importante. Lo preocupante era ver a Pablo ser diferente sin saber qué hacer.

Aunque hoy se tiene más información sobre este tema, las mamás de niños con autismo o algún otro trastorno del neuro-desarrollo seguimos luchando porque nuestros hijos sean incluidos en todos los ámbitos de la sociedad.

Es una lucha diaria y constante, pues una diferencia física se ve, pero la forma de Pablo no, está en el trato, en el modo de relacionarse, de ver y reaccionar al mundo de manera distinta; por eso la gente se asusta y se ausenta dejándolo solo, entonces no hay inclusión, no hay derechos ni hay posibilidad de que Pablo tenga condiciones iguales.

Esta mujer que ustedes leen, todos los días libra una batalla campal con su hijo. Los que conocen este trastorno sabrán de qué les hablo. Saben de los momentos que te hieren el alma por quien más amas, minutos de desesperación e impotencia al “tener el deber que no hacer nada”.

Si todos tenemos necesidades emocionales, yo tengo que olvidarlas: ponerles una pausa y atender a Pablo y dejar que mis frustraciones se diluyan…

Los días pueden tener mil matices, hay algunos completamente grises y obscuros, afortunadamente cuento con el amor de mis padres que me han apoyado incondicionalmente y aunque reconozco que físicamente estamos agotados, hemos llorado por sentirnos frustrados y también hemos tenido días increíblemente buenos.

Pablo me ha enseñado a valorar la condición humana, cada vez que creo morir por no poder ayudarlo ahí está su luz, su inocencia, su amor.

Cuando pienso que no hay esperanza y que nada va a mejorar, Pablo RENACE y me da un aliciente para continuar y al renacer él lo hago yo también.

Reescribí la historia anterior hace algunos años y la recordé en la pasada visita que tuvimos a la Casa hogar “El manantial”, pudimos convivir con sus niños de los 10 hasta los casi 70 años, no tengo las palabras para expresar las emociones que surgieron…. la transparencia de sus sonrisas, la inocencia de sus ojos, la gratitud genuina y la bondad compartida hicieron detener nuestra agitada vida por unos minutos. Nos quedamos pasmadas al adentrarnos en su realidad, su lucha constante por sobrevivir en un mundo caótico, un mundo en el que veces nadie encaja, donde aun teniendo todas las posibilidades para desarrollarnos a veces las desaprovechamos.

Sus discapacidades y diferencias son tan únicas como sus almas y espíritus fuertes… tan fuertes como lo son sus madres.

Conocí a la mamá de Aldo mi ahijado, una mujer entre los cuarentas, de mirada serena y un majestuoso gesto esperanzador que adornaba su rostro tímido y nostálgico …no hacía falta preguntarle – ¿Qué era lo que ella quería? – Sin duda lo que más deseaba era ver feliz a Aldo, pese a todo y contra todo.

Supe que trabaja en la industria e imagino las hazañas diarias que tiene que enfrentar en los cuidados básicos de su hijo. En México, de acuerdo en el INEGI 9.5 millones de personas presentan una discapacidad, es decir el 7.3 % de la población, y se incluyen las limitaciones mentales, los reportes estiman de entre 10 y 22 millones de personas, ambos números en contante crecimiento año con año.

Sobra decir que durante nuestra estancia vimos pocos padres, no me atrevo a decir que faltaban hombres lo cierto que es eran escasos, si en la esfera común el cuidado de los hijos ha sido relegado casi exclusivamente a las mujeres, en estos casos las huidas incrementan, la mayoría de las madres de hijos con discapacidad son abandonadas por sus parejas, viéndose obligadas a una vida atención y cuidado en soledad que se prolonga hasta la adultez.

Aquí está la dictadura de la que miles de mujeres son presas por las circunstancias, deseos de la naturaleza o bendición divina, acotadas a servir con el único animo de la sobrevivencia de lo que más aman. A pocos les preocupan sus sueños de libertad, sus miedos, sus frustraciones y la vida que se les va… cuidando, amando.

Gracias a instituciones como el Manantial la carga se aligera … ahí por lo menos tienen el privilegio de compartir adversidades, pues la causa social sigue viéndose como un favor que los privilegiados otorgan a los desvalidos y no como una forma de compartirnos como humanos y encontrarnos con compasión.

Me llama la atención los proyectos que como ciudadanos privilegiados impulsamos para socavar la hambruna, la violencia hacia las mujeres, las dictaduras políticas y tantas otras causas que se defendemos como vendimia de mercado con la facilidad de las redes, y cuan limitados somos para actuar en nuestras causas inmediatas reales, cuanto nos indigna, preocupa o altera lo que pasa lejos y nos es indiferentes los que hiere cerca.

Hoy hablo por la mamá de Pablo y Aldo, mujeres estoicas que no son noticia, pero que calladamente sostienen el mundo de millones de hermosos seres humanos diferentes en capacidades, pero superiores en alma.

Rocío Saenz Lic. En Comercio Exterior. Lic. En Educación con especialidad en Historia. Docente Educación Básica Media y Media Superior, Fundadora de Renace y Vive Mujer A.C. Directora de Renace Mujer Lencería, Consultora socio política de Mujeres.