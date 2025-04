Libros: compañeros en el viaje de la vida… El arte que vas allá de hojas de papel y tinta

Publicidad - LB2 -

Descubrí la literatura a los diez años, de la mano de mi abuelita Tita: mujer generosa, tierna, compasiva sensible y culta. Me regaló una copia de Matar un ruiseñor, de Harper Lee. Muchos pensarían que no es lectura para una niña, pero a mí me confirmó mi vocación por el Derecho y la justicia. Desde entonces, la literatura se volvió mi compañera inseparable.

El arte es la huella bella del ser humano. Nos permite transmitir emociones, pensamientos, situaciones y acontecimientos profundos sobre nuestra naturaleza. Aunque cambien los contextos y las épocas, las grandes preguntas sobre qué significa ser persona siguen vigentes. Y los libros, más que papel y tinta, son viajes hacia otros mundos, hacia los demás y hacia uno mismo. Viajes bellísimos e interesantísimos. Sustanciales.

- Publicidad - HP1

Cada 23 de abril celebramos el Día del Libro, honrando ese poder transformador de la palabra escrita. Es también una fecha para recordar a los grandes autores que nos han hecho soñar, cuestionar y sentir: Cervantes, Shakespeare, Dickens, Dumas, Munro, Mistral… Y este año, inevitablemente, a Mario Vargas Llosa, quien falleció el pasado 13 de abril.

Recuerdo la primera obra suya que cayó en mis manos: La ciudad y los perros. Me atrapó con su retrato descarnado de Latinoamérica. Después vino Las travesuras de la niña mala, regalo de mi hermana en mi graduación, que me hizo reír, llorar y suspirar en cada página. ¿Y qué decir de La fiesta del Chivo? Una radiografía brutal de las dictaduras en América Latina, de nuestra resistencia y a veces tolerancia ante el autoritarismo. Vargas Llosa colocó al ser humano —con sus miserias y esperanzas— en el centro de cada relato.

Fue un autor brillante, sí, pero también alguien que se atrevió a ser diferente y distinguible. Con sus contradicciones y genialidades, lo sentía cercano. Lloré de alegría cuando ganó el Nobel en 2010. Nacimos el mismo día, 28 de marzo, en distintos años. Era mi favorito, lo sentía real y cercano… La magia del arte.

Su trinchera fue la narrativa, desde donde denunció el poder autoritario, la desigualdad y las violencias estructurales. Se involucró en política, fue candidato presidencial en Perú en 1990, siendo derrotado. Tuvo el valor y sinceridad de contar abiertamente su cambio ideológico del marxismo al liberalismo. Algunos lo juzgan por eso. Para mí, fue una muestra más de su autenticidad. Mario fue Mario, sin temer serlo. Soy una mujer de centro y el tuvo posturas muy liberales, no siempre coincidimos. Eso no le resta mérito ni a su compromiso con lo que creía y mucho menos a su grandiosa obra, lejana a las florituras. Mi consentido del Boom latinoamericano.

Leer es un acto de gozo y también de responsabilidad. Nos permite ponernos en los zapatos del otro que tengo enseguida, construir pensamiento crítico y fortalecer la empatía. Incluso, nos permite encontrarnos en los zapatos de los personajes ficticios que parecen lejanos per nos retratan. En tiempos de banalización del dolor ajeno y de desinformación, leer con conciencia es un deber ético.

No es casual que las dictaduras quemen libros, ni que las sociedades más libres sean las más lectoras. El acceso a la lectura está íntimamente ligado a los derechos humanos. Promover el derecho a leer no es solo una política educativa, es una política de justicia social.

Leer salva. Leer libera. Leer nos hace crecer. Leer incomoda. En un país marcado por la desigualdad y la violencia, hacer del libro un derecho efectivo —y no solo una efeméride decorativa— es una tarea urgente. Honremos a Vargas Llosa, pero sobre todo defendamos el legado más profundo de su obra: la libertad, incluso cuando esa libertad nos pone frente al espejo.

Georgina Bujanda Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.