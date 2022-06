Que las voces de la libertad de expresión nunca se callen… que la libertad de expresión sea más que un discurso político de los gobiernos autoritarios o defensores de la democracia… Se ha comentado que sin libertad de expresión no existe la democracia y he de sostener entonces que la democracia exige el pleno reconocimiento a la libertad de expresión como una de las libertades de los seres humanos.

En México, desgraciadamente las estadísticas nos indican que cada 15 días muere un periodista relacionado con el ejercicio de su libertad para escribir, para informar, para denunciar sin que hasta el momento se pueda sostener que en México el ejercicio periodístico esté exento de la amenaza y de la muerte convirtiendo esta noble profesión en una de las más difíciles pero sobre todo una de las más peligrosas en el mundo.

La conmemoración del día de la libertad de expresión se ha convertido en un ritual político donde los gobiernos aprovechan para enviar mensajes a la ciudadanía que cada día está más informada y consciente de los riesgos de padecer una dictadura o un gobierno que no respeta los principios y los valores del ejercicio de una de las libertades de los seres humanos y no me refiero exclusivamente a México como país sino a nivel internacional los ataques en contra del periodismo no solamente son verbales sino también son en contra de su vida.

Rubén Villalpando, periodista independiente, radicado en Ciudad Juárez Chihuahua quien denunció los casos de hostigamiento en contra de la periodista del periódico Norte Miroslava Breach. Ella murió en Chihuahua en manos del crimen organizado y aún no hay justicia para ella y sus deudos. Rubén Villalpando estuvo en primera fila este 7 de junio del año 2022 frente al presidente Andrés Manuel López Obrador una distinción noble para un periodista que ha luchado por los intereses de los periodistas en la localidad, del propio estado y es un reconocimiento a su trayectoria que implica muchas veces la confrontación de ideas ante grupos que no reconocen en la libertad de expresión un derecho ciudadano y para quienes consideran también que un periodista debe de ser o una tapadera del Gobierno o un profesionista qué se dedica única y exclusivamente a señalar los errores sin una crítica constructiva porque el periodismo se ejerce sin presión y debe ejercerse desde la ética que muchos han olvidado en lo general. Rubén Villalpando representa entonces a la vieja Guardia del periodismo juarense, con la vocación y el compromiso de señalar los errores y los aciertos.

Las estructuras del poder político en México tienen en el Cuarto Poder un reconocimiento tácito en frases lapidarias de los grupos de presión que han reconocido entonces que los medios te hacen o te destruyen. Los periodistas tienen la convicción de informar con veracidad, la deontología periodística debe recuperarse desde la exigencia ciudadana porque no cualquiera que se diga periodista lo es y el demérito que han conseguido estos seudo periodistas son propiciados precisamente por quienes desde el chantaje mediático buscan el beneficio personal más que el colectivo que es el de informar con la verdad.

Las próximas generaciones de periodistas que surjan de las universidades, de las escuelas de periodismo y de los talleres de las propias empresas que se dedican como misión a informar a la sociedad deben fomentar estos principios que establece el código de las empresas. Códigos que deben de respetar, que deben sumar y códigos que deben de ser construidos de la mano entre sociedad y empresas. la visión de las empresas que se dedican al periodismo deben de ser publicados y tenerlos a la vista e incluso deben señalar sus preferencias políticas para que sus lectores, radioescuchas y televidentes sepan la orientación partidista, ideológica o simpatizante en una contienda electoral y evitar que la nota periodística se conviertan en una editorial con la intención de influir en un electorado que puede ser engañado. En conclusión, el periodismo debe evolucionar y definirse desde sus salas de redacción para cumplir con los compromisos de la sociedad actual.