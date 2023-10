La tragedia de Acapulco desnudó a Lóquez

Publicidad - LB2 -

El huracán Otis con su pavorosa categoría 5 que devastó Acapulco, exhibió al (en mala hora) presidente de México, quien se muestra como realmente es: mezquino, mentalmente enfermo, cruel, cero empático con el dolor, asombrosamente inepto, cobarde… en concreto, «El peor presidente, en el peor momento«. Hoy, me voy a alejar de la ironía, el sarcasmo y el sentido figurado, es tiempo de decir las cosas como son. Su nulo apoyo a los cientos de miles de damnificados de Acapulco lo retratan de cuerpo entero, sus cada vez menos fanáticos están desolados, no hayan como justificar su inacción ante el drama. Ahora (como siempre), torpemente pretende asumirse como la víctima, acusando a medio mundo y echando culpas por doquier, es lo más lejano a un hombre de estado, es pequeñito, inútil, lastimoso. Esta vez no le va a funcionar, el pueblo de México al fin despertó y mira con horror, a quien estuvo amando hasta la ignominia. ¿Se han fijado que ningún país ha ayudado al nuestro? Saben perfectamente que este gobierno se lo roba.

No ayuda y estorba a quienes desean ayudar.- no ayuda porque dilapidó los recursos del FONDEN (Fondo para Desastres Naturales) en estupideces como: El Tren Maya, La Refinería de Dos Bocas, El «Aigropuerto» Felipe Ángeles», Bancos del Bienestar, subsidio escandaloso a PEMEX y CFE… entre otras muchas babosadas. Pero si, impide que asociaciones civiles, clubes de servicio y particulares envíen ayuda humanitaria a la gente del puerto, lo que llega es incautado por el ejército re empacado como ayuda de gobierno o simplemente se lo roban para aumentar el cochinito de la campaña de Sheinbaum. Hay incluso la orden de un juez federal para que dejen el paso libre de todo tipo de ayuda de particulares. Como broma macabra, envió (eso si) a miles de «Servidores de Morena (perdón de la nación)«, a la zona de desastre, no para ayudar que quede claro, sino para hacer un absurdo censo y de paso, adoctrinar a los que perdieron todo, de las bondades de este gobierno de miserables.

El ridículo montaje de las cajas vacías y el desalojo de agua con baldes.- hay varios videos en los que militares están cargando un avión con cajas vacías, se puede ver claramente que no contienen nada porque incluso se las lleva el viento con facilidad, hacen una cadena humana y es fácilmente perceptible el burdo engaño, a fin de cuentas, ¿no sería mejor el uso de montacargas o un simple diablito? Lo hacen como un espectáculo para impactar la sensibilidad de la gente. Hay otro video donde decenas de servidores del sistema (ya quedamos que son de la nación), en otra cadena humana están desalojando una gran cantidad de agua con cubetas, ¿no sería mejor y más eficiente con una bomba de agua? Que obscena necesidad de hacerse pend… tarugos.

Ofrezco mis disculpas a personas sensibles.- esta colaboración con pretensiones de artículo, es un tanto duro/crudo alejado a mi tradicional estilo y podría herir la sensibilidad de personas frágiles emocionalmente. Resulta que el drama que están pasando los hermanos acapulqueños no deja lugar a florituras del lenguaje. Espero la compresión de usted apreciado lector y de los medios, Por La Libre y ADN A Diario Network. Lógica conclusión final: «Lóquez debe irse«.

«En circunstancias de verdadera tragedia se ven las cosas de inmediato… Pasado, presente y futuro juntos»

Ferdinand Céline



«Pasaron algunos años, y soportaba la ociosidad de su inteligencia y la miseria de su corazón»

Gustave Flaubert



«Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos»

San Agustín



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.