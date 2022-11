La Santísima Iglesia Católica Mexicana

Desde el siglo XIX existen datos que comprueban como un sector importante de la sociedad y personajes ilustres como el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla o el mismísimo presidente de México el Lic. Benito Juárez García anhelaban que en México la práctica del catolicismo fuera totalmente independiente de las políticas implementadas por el Vaticano, era demasiado el poder de la Iglesia Católica en la época y ésta bajo el dominio absoluto del Vaticano, México era vista por el Vaticano como las Indias conquistadas, el saqueo al país era brutal para acumular la riqueza Universal del Vaticano, desde esos tiempos nace la necesidad de separar lo terrenal a lo de dios.

Pero, cuando hablamos de la separación Iglesia-Estado, lo entendemos como el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas (iglesias) se mantienen separadas y las iglesias no intervienen en los asuntos públicos ni el Estado en los asuntos de las iglesias; teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia, siendo en la mayoría de las veces parte del proceso de secularización de una sociedad, o el surgimiento con fuerza de grupos religiosos que cuestionan una religión de Estado o iglesia oficial; en este último caso la separación Iglesia-Estado está relacionada con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos; y, se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la Iglesia. Ocurre sobre todo en aquellos Estados con religión de Estado u oficial que favorecen legal o informalmente una religión en detrimento de las demás por medio del “patronato regio” (canonjías, privilegios, concesiones otorgadas por el papa) u otras acciones similares, como lo hicieron los neoliberales en la historia reciente más por intereses y control que por vocación y fe, la mezcla de intereses políticos y la hipocresía del poder.

Debe entenderse que la separación Iglesia-Estado es un espectro religioso-gubernamental, en donde se encuentran diferentes grados o niveles de separación, siendo el ateísmo de Estado su forma más radical, y el Estado aconfesional la forma más suave de separación Iglesia-Estado; así mismo en las teocracias, contundentemente no existe separación Iglesia-Estado, se simula o es firme la aceptación.

- Publicidad - HP1

México logró la plena separación Iglesia y Estado logrando ser un estado laico o irreligioso, donde el estado no tiene una religión estatal y supone la nula injerencia de cualquier organización, o confesión religiosa, en el gobierno de un país, ya sea en el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial.

Las mismas enseñanzas de Jesús nos hablan de “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” siendo muy claro el mensaje de Jesús a sus seguidores (Mateo 22:21), en el sentido estricto se define como estar cada quien en lo que le corresponde, por lo tanto la Iglesia a las labores de evangelización y de Dios y el Estado a las labores de la comunidad social y la organización política común bajo un territorio y órganos de gobierno propios en forma soberana e independiente políticamente de los designios eclesiásticos y sus intromisiones en actos de gobernar una nación.

Tal parece que la Iglesia Católica ahora no lo entiende y se ha venido inmiscuyendo en actos que no son de su competencia legal, ya sea desde el púlpito o ya sea desde sus organismos de gobierno eclesiásticos.

Si el Estado señalara a los obispos por sus formas de conducirse y actuar los gritos de no intromisión serian ensordecedores, lo calificarían como una blasfemia como un acto de intromisión en la Iglesia por el demonio desatado. Ahhh pero los Obispos no se han medido en inmiscuirse en los asuntos que solo son de competencia del Estado, independientemente que carecen de toda autoridad moral para hacer señalamiento alguno a nuestras formas de gobierno y a lo que los mexicanos buscamos como la mejor manera de gobernarnos, tal parece que a la Iglesia Católica no le gusta que los RECURSOS PÚBLICOS fluyan hacia los que menos tienen, añoran esos RECURSOS PÚBLICOS en sus arcas y extrañan las gratificantes absoluciones a los señorones del poder político a cambio de jugosas “limosnas” con dineros públicos.

La Conferencia del Episcopado Mexicano realizó declaraciones en conjunto sobre la propuesta de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y mencionan que dicha reforma representa un agravio para la vida democrática del país, por lo que exhortó al Poder Ejecutivo y Legislativo a hacer a un lado sus intereses ideológicos, siendo esto una clara intromisión en asuntos ajenos y de exclusiva competencia de la nación soberana, laica y democrática de México.

No les gusta a los eclesiásticos católicos que sea el pueblo de México quien decida quién y cómo se vigila y se desarrolla su democracia, no, no les gusta eso porque saben muy bien que al pueblo en suma no lo pueden controlar, desoyendo por lo tanto la voluntad de los mexicanos y, la voluntad del pueblo, es lo que menos les importa a los Obispos Católicos mexicanos.

Señalaron en su comunicado: “Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y TEPJF”, siendo que la Iglesia Católica no tiene ninguna calidad moral para hablarles a los mexicanos de democracia y haciendo oídos sordos a toda la podredumbre operativa y financiera que hay dentro del INE y del TEPJF los cuales por supuesto saldrán a flote una vez que sea aprobada la Reforma Electoral propuesta por el presidente y que está en estudio por el PRI, Morena y sus aliados.

Nos han prometido que tendremos Reforma Electoral para finales de este año 2022, estemos seguros que será una Reforma Constitucional propuesta al Congreso por parte del PRI al que se sumaran los demás partidos aliados a Morena, HABEBIMUS REFORMATIONIS muy a pesar de la voluntad y los intereses del clero mexicano.

Dice el CEM “reconocemos que todo proceso puede mejorar, como el paso del Instituto Federal Electoral (IFE) al INE, pero indicaron los Obispos que ni los ciudadanos ni los gobernantes tiene derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan las Instituciones del país… entonces, ¿cómo?.

Con lo anterior los Obispos le niegan el poder de la transformación del país a la sociedad mexicana, le niegan la posibilidad de poder hacer mejoras, cambios y reformas al pueblo de México, recordándoles a los señores Obispos que el gran cambio de las relaciones Estado-Iglesia se dio con el México laico y con la separación y fue gracias a reformas profundas en la Constitución Mexicana… se les olvida a los Obispos, a los hombres de la sotana y el oro que por limosnas generosas perdonan los pecados terrenales a los grandes pecadores y señorones de este país, a los grandes criminales.

La respuesta del presidente López Obrador por supuesto no se hizo esperar y fue contundente porque el rechazo de la Reforma Electoral por los Obispos Católicos es consecuencia a la defensa de personajes y a evitar que el pueblo, mediante el voto, elija a sus consejeros y establezca las nuevas reglas.

El presidente dijo en respuesta a los Obispos, «No estamos de acuerdo con ese punto de vista, sólo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes: demos es pueblo y kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya kratos sin demos, poder sin pueblo”.

La soberanía de una nación reside en el pueblo, y soberanía como doctrina política moderna, proviene de Jean-Jacques Rousseau. un pueblo es una unidad histórica de costumbres y hábitos de vida en común, cuyos integrantes acuerdan formar un Estado para gobernarse mejor en forma soberana en que decidan y sin otro poder por encima de él, el pueblo elige, el pueblo cambia, el pueblo pone y esto no lo entienden los de la Conferencia Episcopal Mexicana, los de las sotanas, el oro y el buen comer.

La Santa Iglesia Católica se fundamenta su función pastoral en la tierra en tres funciones las cuales son:

Función profética : abarca las diversas formas del ministerio de la Palabra de Dios (evangelización, catequesis y homilía), bien como la formación espiritual de los católicos

: abarca las diversas formas del ministerio de la Palabra de Dios (evangelización, catequesis y homilía), bien como la formación espiritual de los católicos Función litúrgica : se refiere a la celebración de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, de la oración y a los sacramentales.

: se refiere a la celebración de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, de la oración y a los sacramentales. Función real: dice respecto a la promoción y orientación de las comunidades, a la organización de la caridad y a la animación cristiana de las realidades terrestres. En este último aspecto, la acción de la Iglesia engloba campos de la sociedad como la salud, la juventud, la solidaridad social, la educación y el medio ambiente.

Y ninguna dicta que deben participar en las formas de democracia que exijan los pueblos, y hablar de la forma en que lo hicieron, sobre la propuesta de iniciativa de Reforma Electoral del presidente, es ATENTAR CONTRA LA DEMOCRACIA y una flagrante violación a las leyes que separan la Iglesia del Estado, del estado laico del que habla nuestra constitución.

Los Obispos del CEM no son ninguna muestra de valor moral alguna, son tan mortales como los demás, son tan terrenos como los demás, son tan pecadores como los demás y tan corruptos e hipócritas como los mismos políticos que los patrocinan.

La derecha neoliberal conservadora necesita del apoyo mediático de organismos reconocidos, la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) se prestó sin entender los puntos medulares de la iniciativa de Reforma Electoral.

Del pueblo sólo la limosna, al poder y al dinero todo el servicio.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.