Es falso que vivamos extremadamente divididos y polarizados porque existe algo que TODOS buscamos, que existan partidos fuertes, sólidos, independientes y altamente competitivos en México, que sean formadores de liderazgos naturales y eso nos une a TODOS, pero nos desune el que queramos todo facilito como antes se tenía para los partidos políticos y los opositores en ese escenario son comodinos, no les gusta el gastar suela ni el contacto directo con la gente, desprecian a la gente que no son de su estatus social, a muchos, a otros los tratan como servidumbre.

No han entendido la matemática simple, desde una óptica política, de que si en México somos 129 millones de mexicanos y se dice que el 52% vive en condición de pobreza es lógico que JAMAS votarán los correspondientes votantes de ese segmento por ellos por la forma en que son despreciados y denigrados en los discursos opositores, en sus redes, en sus entrevistas, comunicados y en todo momento que tienen disponible para recordarles, al 52% de ese universo de mexicanos, que están “jodidos” y que solo los “jodidos” votan hoy por MORENA, lo repiten y lo repiten a cada momento convirtiéndolo en su credo, incorporándolo a su ADN.

Así se las han gastado durante estos últimos años, disparándose constantemente e infringiéndose heridas cada vez más mortales, ¿en qué cabeza cabe que ante tanto agravio van a votar por ellos?

En México, agrupando por clase social, hoy son mexicanos de clase social baja el 59%, clase media 39%, clase alta el 2% por lo tanto, ¿de dónde creen los opositores que con los insultos vertidos abiertamente podrían lograr avanzar, en el escalón político y de poder, con esas actitudes de desprecio?

Cuando aún la clase media (39%) en el mejor de los casos y escenarios pudiera estar dividida con una parte simpatizante a los hoy opositores…. ¿De dónde sacarían la fuerza electoral para derrocar al gobierno de la 4T hoy?

Solo basta ver los pronósticos electorales para las elecciones locales del mes de junio en donde los estados con más clase media como Aguascalientes están hoy sumamente divididos los pronósticos en donde podemos observar que los niveles de clase media, media baja y alta, representan al 62.20% de la sociedad hidrocálida y su población asciende a 837,422 habitantes en el estado.- Los pronósticos están divididos donde se podría decir que hay un empate técnico, cuando Aguascalientes es un estado con tradición conservadora.- MORENA permeó en la clase media hidrocálida y ganó la confianza de la clase trabajadora, es lo que se puede observar.

Aún ganando Aguascalientes el PAN, el partido habrá sufrido un gravísimo revés en su participación ciudadana sin lugar a duda alguna, no podrán pregonar su triunfo con absoluta seriedad porque habrán perdido casi la mitad de su electorado en esa entidad, solo por poner un ejemplo.

Sencillamente la ventaja como estado PANISTA en Aguascalientes desapareció.

No es gratuito que las probabilidades al 100% de 4 de 6 gubernaturas para MORENA sean una realidad inobjetable con el péndulo sobre la cabeza de los opositores de que logren 5 de 6.

Es increíble que a estas alturas el PRI aún no alcance a entender el GRAVÍSIMO daño que se auto infligido al aliarse con su enemigo político durante toda la historia moderna del país, el PAN.- Han sido terribles las consecuencias para el PRI haberse aliado al PAN, y no solo ello, sino también que durante las elecciones del 2024 el PRI COMPROMETIÓ una de las dos candidaturas a las gubernaturas de los dos estados que aún le quedan al PRI, una de ellas deberán entregarla al PAN, Estado de México o Coahuila, ese fue el pacto al que los obligó Claudio X González.

En uno de esos dos estados en el 2023 el PRI irá aliado con el candidato que designe el PAN y que todo indica que será el Estado de México, quedando solo para Coahuila el que el PRI designe candidato para la alianza con el PAN.

¿Usted cree estimado lector que la separación del Grupo Atlacomulco del PRI habría sido gratuito?… el PRI está fuertemente encaminado a la extinción total antes del 2024 y como grandes sabuesos de la política y los negocios ya olfatearon cadáver.

Será muy difícil para un PANISTA ganar el Estado de México, pero para uno derivado de MORENA no lo será.

El PRI tiene descompuestos, irreparablemente, todos los escenarios a su favor en el país y en lo interno está podrido hasta las médulas por sus dirigentes actuales, iniciando por su dirigente nacional, irremediablemente está destinado a dejar de existir.

Para el PAN el 2022 será un fracaso total que lo marcará hasta el 2024 y de continuar con la soberbia clasista existente en los directivos y políticos actuales, y si no hay una TOMA del partido por parte de los panistas de siempre y los plenamente identificados con los principios y valores el PAN como partido no llega a las elecciones del 2030, ese es su panorama real.

Para las elecciones del 2024 MORENA llegará bastante reforzada con la disidencia de los partidos en vías de extinción, unos antes otro después, pero ya muy marcada su extinción política del mapa electoral del país.

Movimiento Ciudadano es otro de los partidos que se verá muy favorecido con la disidencia política del PRI, PAN Y PRD para el 2024 siempre y cuando ni se le ocurra meterse al manto de la “extinción anunciada” porque si decide Movimiento Ciudadano cargar con tres muertos a sus espaldas el se pudiera convertir en el cuarto muertito a poste ori de la elección presidencial, es el que muchísimo tiene por perder si se alía con los tres enfermos terminales de la política nacional de hoy.

Estamos ante el preludio de la composición de nuevo partido político necesario para el país, que obligadamente se pudiera configurar antes, o después, de la elección presidencial.

El hecho de que MORENA se lleve 4 de 6 en esta elección intermedia y con la posibilidad de que sean 6 de 6 podrá en vías de extinción a la oposición como hoy la conocemos.

El gran destructor de los partidos políticos PRI-PAN ha sido principalmente su gran promovente Claudio X González con las alianzas con las que le apostó retomar el poder sin manifestar recato alguno en el antagonismo político de los dos grandes partidos PRI-PAN, hoy aliados a la sepultura.

Y súmele las declaraciones, en entrevista en medios digitales, del dirigente nacional del PAN Marko Cortés en el sentido de que “México está dividido en dos grandes grupos, entre los que quieren que todo se les resuelva por papa gobierno y los que con su esfuerzo y capacidad generan riqueza, según él, todos los días”.

Se le olvidó a Marko Cortés en esa entrevista que los grandes empresarios vivieron de la mano de papá gobierno durante más de 30 años, sangrando el presupuesto federal y recibiendo en regalo las empresas nacionales.

Esa es la realidad que no ven los dirigentes nacionales y los políticos opositores, están totalmente desgastados y rechazados por los votantes, y no cambian de rumbo, no tienen la capacidad para hacerlo.

Falta ya una semana para darnos cuenta de que nuestros pronósticos son ciertos porque no hay mejor encuesta que las mismas elecciones, y es la única encuesta que vale.

Hoy los opositores hablan, discursan, escriben, y desarrollan redes parándose frente al espejo, solo saben hablarse a sí mismos… grave error político y no cambiarán.

En lo que estamos de acuerdo todos los mexicanos es que MÉXICO demanda que existan equilibrios políticos y no peleoneros de mercado.