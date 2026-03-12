La PresidentA cumple con el campo de Chihuahua!

Publicidad - LB2 -

En días pasados, por instrucción de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum, acudió a nuestro estado el Dr. Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México para informar a detalle a productores agrícolas y centros de acopio sobre el otorgamiento del apoyo extraordinario a la comercialización de maíz amarrillo de Chihuahua para el ciclo PV 2025.

Este apoyo consistió en 600 pesos por tonelada de maíz amarillo sin comercializar al 21 de febrero de este año, con un tope máximo de hasta 800 toneladas por productora o productor, con una meta de hasta 650 mil toneladas en todo el estado para que sean comercializadas lo más rápido posible y garantizar un ingreso adecuado a quien lo produce.

Además, la instrucción de la Presidenta fue precisa, establecer un mecanismo de pre registro rápido y una simplificación del trámite para evitar papeleo y demora en el pago, mismo que se hace de manera directa a la cuenta bancaria de las personas productoras 48 horas después de cumplir con los requisitos mínimos. Sin duda este apoyo permitió comercializar este importante grano, del cual Chihuahua es el líder nacional en su producción, pues aunque las siembras de maíz amarillo se realizan en 24 estados de la República Mexicana, aquí se cosecharon en 2025 alrededor de 1.5 millones de toneladas.

El apoyo al maíz amarrillo que aprobó la Presidenta de México fue un alivio para las y los productores chihuahuenses pues los precios internacionales del mismo han presentado niveles muy bajos que hacían poco rentable la actividad, este bajo nivel de precios se debe, entre otras razones, a que según datos de la FAO se tuvo una producción mundial record de cereales secundarios en 2025, impulsada por buenas cosechas en Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil.

Incluso USDA proyecta para el ciclo 2025/26 un aumento en la producción mundial de maíz amarillo, con niveles récord de cerca de 1,300 millones de toneladas (Mt), impulsado principalmente por altos rendimientos y superficie en EE. UU. Subrayo que los principales productores mundiales de maíz amarrillo son: Estados Unidos (líder con >380 Mt), China (2º con >260 Mt) y Brasil (3º con >100 Mt).

Precisamente, se prevé un aumento del 6% en la producción de maíz estadounidense y por tanto una mayor oferta exportable estadounidense, lo que mantendrá los precios bajo presión por la Ley de Oferta y la Demanda.

En este orden de ideas, ante un panorama internacional complicado y adverso para las y los agricultores chihuahuenses de maíz amarrillo, los apoyos del gobierno de México fueron una bocanada de aire puro que les garantizó una rentabilidad tal que les permita continuar sembrando para seguir generando empleos, bienestar para sus familias y sobre todo pasos adecuados para alcanzar la soberanía alimentaria y el éxito del Plan México.

p.d. Seré Breve: La PresidentA SI cumple con el campo chihuahuense y su gente!

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.