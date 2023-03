La ley ¿es interpretativa?

Publicidad - LB3 -

Para la Ministra presidenta de la SCJN somos ignorantes los mexicanos de sus leyes y su aplicación porque las leyes son interpretativas asumiendo con ello el derecho total de la sapiencia personal absoluta.

Un discurso clasista y despreciativo de la Ministra presidenta.

La interpretación de la ley es el proceso que consiste en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado. Se trata de un tipo de interpretación jurídica apegada a derecho. En particular es realizado por los jueces que deciden de un caso de acuerdo con la legislación aplicable al mismo. Además de que sólo los legisladores son los que pueden manifestar la oscuridad de una ley en donde deben recurrir a la historia o, en general, a los métodos de interpretación de la ley para determinar un sentido razonable, justo y balanceado en la impartición de justicia.

En lo claro no se necesita interpretación. Aforismo o máxima que en temas jurídicos, indica que en caso de que la ley o los pactos sean claros, no debe primar otro sentido que el literal de sus palabras en la ley.

La ley es clara cuando establece que no se puede otorgar suspensión más que solo por los actos reclamados por los quejosos y, cuando se otorga la suspensión esta no podrá otorgarse al total contenido del contexto de la norma (ley) reclamada más que únicamente al contenido específico del acto reclamado por el promovente y este deberá de ser en forma clara precisa, argumentada y sustentada.

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia que otorgó la suspensión a todo el PLAN “B” actuó violentando las leyes, (que esta para defender), porque suspendió todas las leyes secundarias que el promovente quejoso, EL INE, no reclamó, actuando con presunción, y contra el criterio de la ley, afectando TODAS las leyes secundarias en materia electoral que aprobó el legislativo y promulgó el ejecutivo, amparándose en una interpretación personal, y con fundamento distorsionando el sentido y el espíritu de la ley.

Cuando en las palabras de la ley no hay ninguna ambigüedad, no se debe admitir cuestión sobre la voluntad del legislativo, ahora bien, esperemos la decisión del pleno de la Suprema Corte y no dudamos que será una batalla muy cerrada.

Las leyes secundarias del llamado Plan “B” NO fueron declaradas inconstitucionales, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral fueron suspendidas en su aplicación mientras la Corte resuelve su constitucionalidad.

La justificación del Ministro Javier Laynez Potisek fue:

«Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.

Es una aberración jurídica la interpretación de la ley del Ministro ya que las normas aprobadas se complementan con actos concretos de aplicación de las leyes, la enriquecen y no las dejan en la obscuridad para la interpretación, la leyes del plan “B” son clarísimas como las estableció el legislativo.

En un momento determinado, sin conceder razón, el ministro debió haber suspendido los “actos concretos de aplicación” y no todas las leyes.

Complementa la Suprema Corte:

«Asimismo, la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía»

Y es aquí, precisamente aquí donde prevalece sólo el criterio, y la percepción, del Ministro ya que si se está refiriendo al resultado de la marcha de los opositores en el Zócalo, entonces pasó por desapercibido, y desestimó, la gran concentración CINCO veces mayor de la ciudadanía en el zócalo el día 18 de Marzo.

El Ministro solo tomo como base las concentraciones ciudadanas pero desestimó las de las mayorías, solo protegió los derechos humanos y los derechos político-electorales de las minorías entonces.

Las leyes son claras y no están sujetas a percepciones personales y menos para impartir justicia, no lo permite la claridad en las leyes promulgadas en el plan “B”, en el mejor de los casos el Ministro Javier Laynez Potisek no posee sustento técnico o científico que le indique que su decisión beneficiará a mayorías ciudadanas, o quien es mayoría y quien es minoría.

Fue una decisión política la del ministro Javier Laynez Potisek, muy apartada del derecho y las leyes, violentando los derechos humanos y electorales de la gran mayoría de ciudadanos mexicanos, una decisión que protege los intereses de los funcionarios del INE que han venido contraponiéndose con la misma Constitución, están protegiendo los intereses de salida de la “casta dorada” del INE, por eso la premura de la suspensión.

Hay que puntualizar que las leyes que suspendieron en la SCJN afectaban a la parte administrativa, de los manejos financiero y los recursos escondidos del INE, no así las leyes que regulan los procesos electorales, ni siquiera los laborales.

Hablando de derechos laborales el Ministro Javier Laynez Potisek consideró solo la parte mentirosa de la controversia constitucional presentada por Lorenzo Córdova señalando que la afectación es del 85% de la planilla laboral del INE sin poder sustentarlo y comprobarlo ante la autoridad, solo lo señaló y el Ministro lo tomó como cierto, cientos de veces fue desmentido Lorenzo Córdova por los representantes ante el INE del poder legislativo y de Morena.

Habrá que esperar la decisión del pleno de la SCJN pero lo seguro es que la suspensión la alargarán hasta llegar a los tiempos electorales, como lo han venido haciendo con la controversia presentada por Lorenzo Córdova con respecto a los ingresos de los Consejeros, ya van tres años y la Corte no ha resuelto en definitiva, por lo que prevalece la suspensión que cada año renuevan con la controversia los Consejeros del INE.

Por lo tanto, en el 2018, 2021 y 2022 Morena ganó la presidencia y la mayoría en las Cámaras con las mismas leyes que al cancelar el plan “B” estarán vigentes, no inquieta a Morena, y mucho menos al presidente López Obrador, porque para el movimiento de transformación lo importante del plan “B” son las correcciones mediante la leyes secundarias de todo el proceso administrativo del INE.- A los Consejeros Córdova y Murayama lo que les importa son los cambios que detona la ley en todo el proceso administrativo porque saben muy bien que las leyes que regulan los procesos electorales están en la Constitución y son intocables hasta hoy por que Morena no tiene la mayoría calificado en las Cámaras para poder hacerlo.

Ahora bien, es presunción la del Ministro Javier Laynez Potisek porque el acto reclamado por el INE, donde manifiesta la afectación de derechos laborales, aún no se dan y ni lo establecen las leyes secundarias pero lo que si establece el plan “B” son actos concretos de aplicación para reestructurar la plantilla de funcionarios dorada del INE, mas no la base laboral del instituto, esa planilla que que ya presentó su renuncia y la anunció Lorenzo Córdova… ¿y ahora?

No hay nada de qué preocuparse, solo que el INE seguirá siendo de la casta dorada hasta su salida porque en Abril llegarán nuevos consejeros y un nuevo consejero presidente.

2023 y 2024 ganarán Morena y sus aliados las contiendas electorales con las mismas leyes que los opositores dejaron, nunca estuvo en riesgo de cambiar las leyes que regulan el proceso electoral más que cuando se presentó la iniciativa constitucional las cuales los opositores rechazaron porque Morena y que no tiene la mayoría calificada necesaria en ninguna de la Cámaras.

Se vienen cosas muy interesantes porque no podrán argumentar fraudes los opositores cuando son sus propias leyes las que defendieron y las que estarán vigentes 2023 y 2024, las elecciones pondrán a cada quien en su lugar que les corresponde.

No es una derrota para la 4T, es una CONFIRMACIÓN plena de lo que Morena ha venido señalando con respecto a las mafias existentes.

Que quede claro, en México solo hay TRES PODERES únicamente y son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el INE no es un poder constitucional y no puede estar por encima de los tres poderes constitucionales.

Con los sucesos y las decisiones de la SCJN:

¿Se dan cuenta lo esencial y prioritariamente importante que era la Ministra Yasmín Esquivel Mossa?

¿Y el interés por quitarla de la Corte por parte de Claudio X González?

¿El porqué destruir con mentiras e intentando negarle el derecho a la presunción de inocencia a la Ministra Esquivel?

Si usted alcanza a verlo entonces sabrá de lo que son capaces las gentes al servicio, y servidumbre, de Claudio X González.

Con esto se podrá entender lo IMPORTANTÍSIMO que son las elecciones 2024 donde lo vital, aparte de la presidencia, es lograr las MAYORÍAS CALIFICADAS.

