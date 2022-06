Muchos grupos opositores quieren provocar lo que dijo el presidente ¿Qué es lo que quieren? ¿Que usemos toda la fuerza del estado? ¿Qué no nos tiemble la mano y qué se aplique la ley de Talión?” “La verdad es que no hacen mella, porque es muy irracional lo que plantean porque están defendiendo una estrategia fracasada (…)

Quieren anexar a sus calificativos la palabra GENOCIDA al presidente, de por sí todas las muertes violentas del país se las quieren adjudicar al presidente de la república cuando una gran mayoría son del FUERO COMÚN.

Entendiendo que los delitos del FUERO FEDERAL son los que afectan la salud, la economía y en general la seguridad del país o los intereses de la Federación en su conjunto; como puede ser su estructura, organización, funcionamiento y patrimonio. Por mencionar un ejemplo, los ataques a las vías generales de comunicación, el contrabando, la defraudación fiscal, los delitos ecológicos, el narcotráfico y otros delitos contra la salud, la portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la reproducción ilegal de audio y video, el robo o sustracción de bienes de la nación, el lavado de dinero, el tráfico y la trata de personas, los denominados delitos electorales, los daños o robos al patrimonio arqueológico, artístico e histórico y en general conductas que son perseguidas por el Ministerio Público Federal, atraídos e investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y juzgados por el Poder Judicial del ámbito Federal.

Los sucesos llevados a cabo en la sierra de Chihuahua no forman parte del Fuero Federal, en primera instancia es un asunto criminal entre particulares como resultado de venganza de un sujeto en contra de quienes el asesino pudo haberse sentido agraviado, no hay drogas, actuó solo, las causas no son por motivo de delitos contra la salud, siendo así que se encierra dentro de DELITOS DEL FUERO COMÚN que le corresponden directamente al Gobierno del Estado de Chihuahua, a sus policías municipales y estatales.

El sujeto asesino tenía órdenes de aprehensión locales, era “buscado” por las autoridades locales desde 2018 y gozando de total impunidad hasta la fecha, que escribo esta columna, porque no ha sido detenido.