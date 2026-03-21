La hombría: entre la naturaleza, la fe y la responsabilidad

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En tiempos donde los conceptos se diluyen y muchas palabras parecen vaciarse de su sentido original, vale la pena detenernos a reflexionar con serenidad sobre una pregunta que no es menor: ¿qué es realmente la hombría? La respuesta no debería buscarse en estereotipos, exageraciones ni consignas pasajeras, sino en la naturaleza humana, en la experiencia moral y, para quienes tenemos fe, en los designios de Dios.

Durante años, la idea de ser hombre ha sido confundida con fuerza física, dureza, dominio o autoridad. A veces se presenta como superioridad; otras, como una caricatura de rudeza emocional. Sin embargo, esas interpretaciones, más cercanas al orgullo que a la virtud, han desviado el significado auténtico de una palabra que en su raíz está ligada a la dignidad, al deber y a la congruencia. La hombría no es imposición: es responsabilidad.

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Desde su base más humana, ser hombre implica asumir una vocación natural hacia el cuidado, la protección, el trabajo, la provisión y la construcción del bien común. No como privilegio, sino como compromiso. No como permiso para mandar, sino como llamado a responder. El hombre está hecho para sostener, no para someter; para construir, no para destruir; para acompañar, no para abandonar. Ahí empieza la hombría verdadera: en la capacidad de hacerse cargo.

Pero la reflexión no puede quedarse sólo en lo biológico o en lo social. Existe una dimensión más profunda que ha acompañado históricamente esta idea: la dimensión espiritual. En la visión cristiana, el hombre no fue creado para vivir en la soberbia, sino para servir con amor, custodiar, trabajar, honrar la palabra dada y vivir conforme a la verdad. El modelo no es el del tirano, sino el del hombre justo. No es el del que aplasta, sino el del que se domina a sí mismo.

Por eso la hombría, entendida desde la fe, no se mide por la agresividad, sino por la capacidad de entrega. No se refleja en la imposición, sino en la rectitud. No se demuestra humillando a otros, sino levantando a quienes dependen de uno. Un hombre de verdad no es el que presume, sino el que cumple; no es el que exige respeto a gritos, sino el que lo inspira con su conducta; no es el que nunca cae, sino el que sabe levantarse y corregirse.

Dios no llama al hombre a la vanidad, sino a la responsabilidad. Lo llama a amar a su familia, a proteger a los suyos, a trabajar honestamente, a resistir la tentación del egoísmo y a no huir de sus deberes. La hombría, por tanto, no es una licencia para dominar, sino una exigencia de madurez. Implica saber decidir, asumir consecuencias, contener impulsos, pedir perdón cuando es necesario y mantenerse firme cuando la verdad lo reclama.

Hoy, en medio de tantas confusiones culturales, conviene recordar que un hombre no vale por la imagen que proyecta, sino por la vida que sostiene. Vale por su palabra, por su constancia, por su capacidad de sacrificio, por su disciplina y por su honestidad. La hombría se ve en el padre presente, en el esposo fiel, en el hijo agradecido, en el amigo leal, en el profesionista íntegro y en el ciudadano que respeta. Se ve en quien cumple, aunque nadie lo vigile; en quien trabaja aunque nadie lo aplauda; en quien permanece, aunque todo invite a huir.

También hay hombría en la ternura bien entendida, en la compasión, en la misericordia y en el autocontrol. Porque ser hombre no es endurecer el corazón, sino fortalecer el carácter. No es negar el sentimiento, sino ordenarlo. No es actuar por impulso, sino por principios. La verdadera fortaleza no consiste en inspirar miedo, sino confianza.

Por eso hablar hoy de hombría no es un gesto de nostalgia, sino una necesidad moral y social. El mundo necesita hombres con carácter, sí, pero también con conciencia; hombres que sepan ejercer autoridad sin abuso, libertad sin desenfreno y firmeza sin crueldad. Hombres que entiendan que el poder sin virtud destruye, pero la responsabilidad con amor edifica.

Al final, la hombría no se impone, no se presume y no se grita. Se demuestra en lo cotidiano, en el deber cumplido, en la palabra honrada y en la fidelidad a lo correcto. Quizá, en el fondo, ser hombre es algo tan sencillo y tan exigente como esto: vivir con verdad, servir con humildad y responder con entereza al lugar que Dios y la vida le han confiado a cada uno. En una época que confunde libertad con evasión, recuperar el sentido de la hombría también es recuperar el honor de cumplir. Siempre firme.

Héctor Molinar Apodaca Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.