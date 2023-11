La extrema peligrosidad del gobierno

Publicidad - LB2 -

La tarde del miércoles 01 de noviembre, la casa habitación del periodista y escritor Rafael Loret de Mola, padre del también periodista Carlos Loret de Mola, fue (al parecer) asaltada por esbirros de Lóquez. ¿Por qué digo al parecer? Porque dejaron sendos mensajes amenazantes donde se auto inculpan. ¿Puede ser otro el móvil y el origen del asalto? Si, aunque sus probabilidades son mínimas. Pongamos por ejemplo un atentado terrorista en alguna ciudad europea y una organización criminal se adjudica la autoría, luego entonces se da por sentado el responsable. En el caso 99% probable que hayan sido enviados o adoradores de Lóquez (lo prueba la boba nota clavada con una daga), lo encuentro un tanto explicable, Rafael Loret de Mola ha sido su crítico implacable y además en la 4T, saben perfectamente que tienen los días contados en el poder, que ya hartaron y asquearon a la sociedad mexicana. Según ellos (el gobierno y sus corifeos), van a ganar fácilmente el año próximo la presidencia y el legislativo, de ser así, no se tomarían la molestia de agredir cobardemente a un periodista que antaño fue amigo personal de Lóquez (Rafael, cuide mejor a sus amistades). Espero que Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo (entre muchos otros), tome las precauciones necesarias para salvaguardar su integridad física. El mensaje enviado al periodista, desde mi punto de vista tiene un efecto de búmeran, dará una vuelta de 360 grados y se le impactará en pleno rostro a quien lo lanzó. Además, el supremo demuestra una debilidad y vulnerabilidad como las moscas, a las que se puede matar… a periodicazos.

Medidas ridículas esquina con cómicas para rehabilitar a Acapulco.- debo hacer la aclaración que la ridiculez y comicidad son marcas registradas de este sexenio. Parece que dicho plan gubernamental, fue concebido por los libretistas de Eugenio Derbez y/o Chespirito. Son: insuficientes, avaras, timoratas, groseras y tontas. Por ejemplo, se les darán hasta 6 meses de plazo a los cuentahabientes del INFONAVIT para que durante ese lapso no paguen su crédito. Claramente no entienden la magnitud del problema, nada de condonación de deudas, eso, es en el caso que aún existan las débiles, endebles y malhechotas construcciones de esa paraestatal. Hagan de cuenta que para un paciente de cáncer terminal le receten Mejorales. Por cierto, la ayuda internacional no se ha visto, que siga el Nerón de Macuspana enemistándose con medio mundo. Este gobierno es peor que el Huracán Otis, más devastador y destructivo, lo peor, con una secta de apoyadores iracundos, ¿cómo explicarnos eso?

El sexenio de los desfiguros.- entre el 2019 y el 2020, nuestro desafortunado gobernante, pidió a todas las empresas del mundo, donar el 4% de su capital para combatir la pobreza, al pobre hombre no se le dan los números, no tiene idea de la estratosférica cantidad de recursos que supone esa mariguanada. Obviamente nadie le hizo caso, sólo sirvió para que la comunidad internacional se burlara cruelmente de él y sospecharan que su salud mental estaba seriamente dañada. ¿Quién imaginaría que administrarían tan colosales cifras, su cónyuge e hijos? ¡Que cómico! Lo realmente lamentable, es que nadie en su entorno, se atrevió a decirle lo descabellada que era su «Ideota» (superlativo de idea), ¡que gachos!

¿Es, o no es Claudia? La interrogante surge por la grabación telefónica de, Marti Batres (¿el apellido proviene de batracio?), donde conspira para bajar del macho a Omar García Harfuch en su carrera por la candidatura de Morena por la gubernatura de la CDMX. Recordemos que ese personaje fue elegido por Claudia a la que se dio el bastón de supuesto mando, ella lo creyó y actuó en consecuencia, pero, ante la sospecha de que la favorita de Lóquez para esa importante posición es Clara Brugada, la obediente secta, decide atacar al policía. Ese hecho, trasladándolo al liderazgo de Sheinbaum y su pobre desempeño, hacen pensar que quizá perdió esta la venia bendita presidencial, son solo conjeturas mías. Bueno, bueno, ¿dónde está Marcelo Ebrard, qué es de su vida? De traidor y pendejo no lo bajan en Morena, «Ay, como es cruel la incertidumbre…» Bien que hubiera ayudado con lo del huracán.

«Cuando el peligro parece ligero, deja de ser ligero»

Sir Francis Bacon



«Es curioso, pero solamente cuando ves a las personas hacer el ridículo, te das cuenta lo mucho que las quieres»

Agatha Christie



«¡Cuantos desfiguros causa la vanidad!»

Doménico Cieri Estrada



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique.