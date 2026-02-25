La caída del Mencho: poder, mensaje y reacomodos en la seguridad nacional

Publicidad - LB2 -

La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, marca un parteaguas en la historia reciente de la seguridad en México. No era un objetivo cualquiera.

Se trataba del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización con presencia transnacional, control territorial violento y capacidad financiera de primer orden. Su neutralización no solo tiene impacto operativo, sino simbólico.

En el operativo destacó la capacidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército Mexicano. Planeación estratégica, inteligencia de precisión y ejecución en terreno complejo reflejan profesionalismo. Es obligado expresar el pésame al General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, por las bajas sufridas, y reconocer la contundencia institucional demostrada (operaciones de esta naturaleza implican riesgo real y decisiones críticas en segundos).

Llama la atención, sin embargo, la ausencia visible de la Secretaría de Marina en un golpe de esta magnitud. Durante años, la Marina Armada de México encabezó los operativos más quirúrgicos contra objetivos prioritarios de alto perfil. Su menor protagonismo en esta ocasión sugiere un reacomodo interno en la arquitectura de seguridad nacional, con un Ejército que asume una centralidad operativa aún mayor.

También resulta evidente la cooperación con Estados Unidos. El involucramiento del United States Northern Command en tareas de inteligencia y coordinación confirma que la seguridad en México es un asunto regional. La coordinación bilateral fue determinante. Y aunque se presente como cooperación estratégica, el mensaje geopolítico es claro (cuando los intereses de seguridad estadounidense se ven comprometidos, la reacción es firme).

Más que una simple colaboración, algunos lo leerán como un recordatorio puntual de que el margen de tolerancia frente a ciertos actores criminales se agotó.

En paralelo, la operación también puede interpretarse como un mensaje interno. Un manotazo institucional. No solamente hacia el crimen organizado, sino hacia sectores políticos que han convivido con la ambigüedad, la omisión o la tolerancia. La Secretaría de la Defensa Nacional mostró que, cuando se alinean inteligencia y decisión, la capacidad de acción es total. En contraste, la narrativa política lució desfasada, incluso reactiva.

Llamó la atención la aparente desconexión inicial de la presidente frente a la magnitud de lo ocurrido. La comunicación pública transmitió la sensación de que los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad superior a la de la narrativa oficial. En crisis de alto impacto, la percepción de control es tan relevante como el control mismo. En este episodio, el protagonismo operativo fue claramente militar.

Al mismo tiempo, el choque entre Omar García Harfuch y el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo se vuelve más visible. Diferencias de enfoque, tiempos y liderazgo estratégico empiezan a delinear una disputa soterrada por la conducción de la seguridad nacional (lógica civil frente a lógica militar). Esa tensión, si no se administra con madurez institucional, puede debilitar la coherencia del esfuerzo.

Ahora bien, la muerte del Mencho no resuelve el problema estructural. La experiencia demuestra que la descabezada de un cártel suele generar fragmentación y violencia. Para que el golpe beneficie realmente a la sociedad mexicana, es indispensable avanzar sobre operadores financieros, mandos regionales, estructuras logísticas y también sobre los políticos involucrados. Sin desmantelar la red de complicidades institucionales, la sustitución de liderazgos criminales es cuestión de tiempo.

La responsabilidad inmediata recae en García Harfuch. Debe articular una estrategia regional con los secretarios de seguridad pública estatales y actuar con firmeza sobre las policías estatales y municipales (muchas infiltradas o cooptadas). El verdadero talón de

Aquiles está en lo local. Sin depuración policial, inteligencia financiera robusta y procesos judiciales sólidos, cualquier victoria será parcial.

El Estado ha demostrado que puede golpear. Ahora debe demostrar que puede transformar.

