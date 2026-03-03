Publicidad - LB2 -

Juárez amanece limpio. Y no hablo solamente de calles barridas o banquetas lavadas con agua y jabón. Hablo de algo más profundo: de una ciudad que decidió mirarse al espejo y hacerse cargo de sí misma.

El fin de semana pasado, en el corazón del Centro Histórico de Ciudad Juárez, vivimos una jornada que confirma que la recuperación de los espacios públicos no depende únicamente del presupuesto, sino de la voluntad colectiva. Desde la Dirección del Centro Fundacional coordinamos una activación que reunió a organizaciones religiosas, comerciantes de la zona, personal de SEDENA y ciudadanos comprometidos. No fue un acto simbólico. Fue trabajo real: escobas en mano, cubetas llenas, detergente, cepillos y muchas ganas de transformar.

Intervenimos puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad, pero uno de ellos tiene un significado especial: la parada de camión ubicada en la intersección de Francisco Villa y Vicente Guerrero. Ese espacio, que diariamente utilizan trabajadores, estudiantes, adultos mayores y madres de familia, se encontraba deteriorado y, peor aún, junto a él operaba lo que parecía ser un punto de consumo de droga. La sola presencia de esa dinámica, al lado de una parada de transporte público, enviaba un mensaje equivocado: el abandono.

La intervención fue contundente. Se limpió, se desinfectó y se ordenó el entorno. Pero lo más importante es que se desactivó ese punto de consumo. No con confrontación, sino con presencia. Con comunidad. Con autoridad coordinada. Cuando el espacio público se ocupa de manera positiva, cuando hay ojos atentos, manos trabajando y una narrativa distinta, las dinámicas nocivas pierden terreno.

Este tipo de jornadas demuestra que la organización social es un eje transversal del tejido comunitario. No basta con señalar lo que está mal; es necesario construir soluciones colectivas. La participación de comerciantes fue clave: ellos viven todos los días la realidad del Centro. Las organizaciones religiosas aportaron no solo manos, sino también un mensaje de corresponsabilidad. SEDENA brindó apoyo institucional y presencia estratégica. Y la ciudadanía respondió, porque cuando se convoca con claridad y propósito, Juárez siempre está.

Recuperar espacios no es únicamente una acción física; es una declaración política en el mejor sentido del término. Es afirmar que la ciudad es de todas y todos. Que una parada de camión no puede convertirse en un foco de inseguridad. Que una banqueta no debe normalizar el deterioro. Que el Centro Histórico merece dignidad.

La limpieza es el primer paso. Después viene el mantenimiento, la vigilancia, la activación cultural y comercial, la apropiación cotidiana. Un espacio limpio invita a ser cuidado. Un espacio recuperado genera identidad. Y la identidad fortalece el sentido de pertenencia, que es la base del tejido social.

Durante años se ha hablado de reconstruir el tejido social como si fuera una consigna abstracta. Pero el tejido social se construye así: organizándonos, coordinando autoridades y ciudadanía, sumando voluntades diversas en torno a un objetivo común. Cuando distintos sectores religiosos, comerciales, institucionales y vecinales trabajan hombro con hombro, la ciudad cambia.

Juárez amanece limpio porque hay gente dispuesta a madrugar para barrer. Porque hay comerciantes que dejan por un momento su negocio para lavar una parada. Porque hay autoridades que entienden que coordinar no es figurar, sino articular esfuerzos. Porque hay ciudadanos que no se resignan.

El Centro Histórico no es solamente un punto geográfico; es la memoria viva de nuestra ciudad. Cada intervención que realizamos envía un mensaje claro: aquí estamos, organizados y decididos a recuperar lo que nos pertenece. La transformación urbana comienza con acciones concretas, pero se sostiene con comunidad.

Juárez amanece limpio cuando su gente despierta. Y este fin de semana, despertó.

Daniela González Lara Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.