Guerra de Fake News

La desinformación a todo lo que da. Justamente ayer sábado 09 de septiembre, recibí vía WhatsApp una información que daba cuenta de una agresión hacía Xóchitl Gálvez y la gente que la acompañaba, dirigiéndose esta al MP a interponer la denuncia correspondiente. Estaba muy preocupado por lo que supuse, sería un espiral de violencia en la contienda para definir a la próxima presidente de México. Hice el artículo correspondiente y al investigar, para dar más datos, me entero que era una noticia falsa, la agresión (que si existió) se dio en el lejano 2017 en Tlanepantla Edo. de México. Hubo otra de menor importancia (verbal) el pasado 23 de julio de este año en Oaxaca. Conclusión, era una miserable Fake new, el asunto es bastante intrincado, hay Fake news por ambos bandos, el oficial y la oposición con el objetivo de desorientar a la población, lo explico. Las redes sociales (You Tube, Twitter, Facebook) detectan su preferencia política y le mandan información a su gusto, esto es, a los anti Lóquez, nos llegan solo cosas negativas de él donde es casi Satanás, en cambio a sus fanáticos, los inundan de información donde resulta ser el verbo encarnado. El objetivo es que la masa poblacional esté hundida en las sombras de la desinformación, ¿a quién beneficia un virtual estado de caos? Mayormente a quienes detentan el poder, es pues un arma de control y engaño…

¿Autonomía sexual de los niños? Es el argumento que utilizan para despenalizar la pedofilia. Incluso Naciones Unidas llega mucho más allá. Esconde sus ganas de legalizar la pederastia con ese eufemismo. Se trata de favorecer la iniciación sexual temprana de los adolescentes e incluso niños, es una manera tan buena como cualquier otra de pervertir a los menores, ¿alguna relación con la hiper sexualización que se pretende con los Libros de Texto Gratuitos en nuestro país? ¿Ya va entendiendo usted? Es todo un plan global preconcebido por el Nuevo Orden Mundial (NOM), en mi concepto, para derribar el concepto tradicional de la familia y formar un nuevo tipo de sociedad: más débil, más dócil, más manipulable, más insulsa, más encaminada al placer físico que a grandes realizaciones. En EUA hay incluso una organización que se declara abiertamente pedófila, tiene además su bandera.

Quiero pedir una disculpa por, sin ser un experto en el tema, abordar un asunto tan complejo. Lo invito a investigar el fenómeno y formarse su propia opinión.

«Solamente puedes aprender si tú mismo te abres a diferentes fuentes de información»

Frank Tankerton

«El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria»

Winston Churchill



«El pederasta reconoce al pederasta como el judío al judío»

Jean Cocteau

