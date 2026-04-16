Fertilizantes para el Bienestar. Apoyo al campo chihuahuense

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Como ya lo he expresado en este mismo espacio, desde finales de diciembre de 2024, la Presidenta de México firmó un decreto que modifica el artículo 27 de nuestra Constitución, con lo que es ya un derecho constitucional la entrega gratuita de fertilizantes a las productoras y productores agrícolas.

Sin duda es un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los campesinos mexicanos, que pretende no solo mejorar el rendimiento agrícola, sino también fortalecer la seguridad alimentaria en México al proporcionar acceso equitativo a insumos esenciales, más en el actual y complejo contexto internacional.

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Lo anterior se materializa mediante el programa de Fertilizantes para el Bienestar, bajo la responsabilidad de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) que implica que en todo el país, cada derechohabiente puede recibir hasta 300 kg de fertilizantes por hectárea, con un límite de 2 hectáreas por persona, lo que asegura lleguen los recursos de manera justa a quienes trabajan los cultivos prioritarios como maíz y frijol, entre otros.

Claro que es un esfuerzo enorme a nivel nacional, que se refleja en Chihuahua pues este programa en 2026 se implementa ya por cuarto año consecutivo, debo informar que ya iniciamos el pasado 6 de abril con la distribución gratuita de alrededor de 23 mil toneladas de fertilizantes para fortalecer la productividad de más de 80 mil hectáreas de cultivos estratégicos (maíz, frijol) en apoyo a más de 41 mil derechohabientes de pequeña y mediana escala.

Es importante señalar que en el estado se consumen cantidades importantes de fertilizante, pero se debe enfatizar que para la modalidad de las siembras de temporal, SADER entrega de manera gratuita una de cada tres toneladas de UREA-46-00-00 que se aplican y dos de cada tres toneladas de DAP-18-46-00.

Afortunadamente este año comenzamos de manera muy oportuna la entrega de este insumo pues apenas comienza la preparación de la tierra y la siembra de estos cultivos prioritarios, y aprovecho para reconocer a la coordinación estatal del programa y a todo el equipo de Fertilizantes para el Bienestar su trabajo, gracias al cual, apenas a una semana de arranque de la entrega ya cumplimos con 6,491 derechohabientes de 34 municipios.

Debo recalcar que la Contraloría Social del programa convoca a las productoras y productores a vigilar la entrega gratuita y, de esta manera, garantizar la transparencia y eliminar a los intermediarios asegurando que el apoyo se traduzca en beneficios directos para quienes alimentan a México desde Chihuahua.

No tengo duda, este tipo de programas reduce las brechas históricas de desigualdad en el campo mexicano con base en los principios de igualdad sustantiva, justicia social y prosperidad compartida, fundamentales en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y reivindicados por nuestra PresidentA Claudia Sheinbaum.

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.