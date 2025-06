Extinción del CONEVAL.

Publicidad - LB2 -

La súper mayoría oficialista conformada por MORENA y sus aliados del PT y PVEM en el poder legislativo avalaron la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, decisión que, además de obedecer a una simplificación orgánica, implicaría un mayor debilitamiento de la rendición de cuentas y de las capacidades técnicas en la gestión y políticas públicas.

Derivado de la reforma al apartado B del artículo 26 constitucional del año pasado; se adicionan funciones al INEGI en materia de medición de la pobreza, deevaluación de los componentes de la política de desarrollo social y le faculta para emitir recomendaciones, todo en coordinación con los tres niveles de gobierno.

- Publicidad - HP1

Es así que se procedió a través de reformas secundarias a extinguir al CONEVAL pues sus funciones y atribuciones son transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Otros organismos con autonomía técnica o constitucional ya corrieron o correrán la misma suerte.

Esto se inscribiría en una tendencia centralizadora y en su caso podría decirse que hasta neoliberal en el sentido de (siendo pesimistas y realistas) cercenar organismos públicos sin la correspondiente reinversión de recursos y efectiva sustitución de capacidades.

Sin el ánimo de asumir una defensa oficiosa, podemos decir que se elimina al CONEVAL y a otros entes públicos bajo la acusación, entre otros “argumentos”, de ser parte del periodo neoliberal pero paradójicamente parece que se busca adelgazar más al Estado.

Si bien el INEGI, que sí tiene autonomía constitucional, ya se encarga de levantar gran parte de los datos que servían de insumos al CONEVAL; este último, aunqueera un organismo descentralizado en vías de hacerse de la autonomía constitucional, gozaba en la práctica de una perfectible pero aceptableindependencia institucional derivada de dos décadas de acumulación de conocimiento y de su dinámica de gobernanza.

Además, la creación del CONEVAL respondió en su momento a la necesidad de medir la pobreza y evaluar integralmente los programas sociales. Hoy más que nunca es de suma importancia conocer el rumbo e impacto sustancial de la política de desarrollo social en el bienestar de los mexicanos.

El tema de la pobreza es multidimensional y multifactorial, el desarrollo social abarca diferentes aristas ante las cuales el Estado decide hacer o no hacer algo. Diseñar e implementar programas sociales en un régimen democrático implicaevaluarlos, integrarlos, mejorarlos y así orientar la política pública hacia un impacto real y favorable a la población.

La importancia de una gran Política Pública de Desarrollo Social en países como México es congruente con tener un ente especializado y objetivo que genere, integre, analice, evalúe y proponga mejoras a lo que el Estado hace, no hace o debe corregir.

Al tener una metodología que mide diversas y sensibles variables, basadaformalmente en la evidencia, análisis y el rigor científico; las opiniones emitidas por el CONEVAL no siempre agradarían a los gobiernos en turno.

Es lo anterior una premisa que nos hace pensar mal. Transferir funciones especializadas de evaluación de políticas a un gran órgano netamente estadístico de alguna manera diluye la capacidad que se tenía para que se rindanadecuadamente a la sociedad los informes y recomendaciones de lo que los gobiernos hacen.

Y es que, aún y cuando el CONEVAL tenía una naturaleza eminentemente técnica, cumplía también una función política al emitir informes y recomendaciones que impactaban en el sistema político y favorecían la transparencia y rendición de cuentas.

El INEGI tendrá que construir, a diferencia de su actual encomienda, la vía institucional que ofrezca a los mexicanos la rendición de cuentas y la transparencia de las acciones que el gobierno o gobiernos de México articulan en materia de desarrollo social y que el CONEVAL a través de sus métricas, análisis y evaluaciones realizaba.

Mientras, esa capacidad institucional y acervo ganados no sabemos si serán debida y efectivamente reubicados. Hay más de un ejemplo de casos en los que la extinción de instituciones no necesariamente significa ahorro real, proscripción de conductas corruptas ni funcionalidad.

Adicionalmente los mexicanos debemos de estar atentos a que la neutralidad, objetividad y autonomía técnica del INEGI… se garanticen. Lo que no se mide no se puede mejorar, destruir no es sinónimo de mejorar.

“Todo hombre cauto obra con conocimiento, el tonto ostenta su necedad.”

(Proverbios 13:16)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.