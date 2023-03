“Entre mujeres nos podremos despedazar, pero nunca nos haremos daño”

Publicidad - LB3 -

El “Día Internacional de la Mujer” que celebramos cada año, cada vez se torna más reflexivo, ante las manifestaciones masivas de protesta en todo el mundo. En nuestro país se aprecia el descontento por la impunidad y la injusticia social y jurídica que predomina en el ambiente.

Y es que no es para menos. México durante décadas dejó crecer la corrupción y el resultado está a la vista. Recordemos que los feminicidios se tuvieron que regular ante la presión de la sociedad, es decir, que los crímenes de mujeres se consideran más graves que el homicidio.

Reflexionar sobre el origen de la violencia ejercida contra la mujer es muy importante, pues proviene principalmente de familias desintegradas o disfuncionales, así como de hombres adictos al alcohol y drogas. Del machismo prolongado en regiones como Oaxaca donde las venden al mejor postor desde muy pequeñas para contraer nupcias.

Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas tesis de jurisprudencia sobre resoluciones de Tribunales Colegiados de Circuito, en el sentido de atender de inmediato con medidas cautelares de protección a toda mujer que lo solicite, independientemente de ser creíble o no, con el objeto de proteger su vida, en la práctica acontece lo contrario; sobre todo en los juicios familiares.

Recuerdo la frase utilizada en la publicidad de la obra de teatro “Los monólogos de la vagina” que dice así: “entre mujeres podremos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño”; que según entiendo son unidas entre sí tan solo por ser mujer. Pero en la realidad no sucede así, en los juicios familiares donde intervienen juezas por ejemplo; son más estrictas en creer que son víctimas de violencia.

En el Distrito Judicial Bravos, en el año 2019, diversos abogados denunciamos a una jueza que se distinguió precisamente en el maltrato a su personal femenino, y en las audiencias orales absolvía a los demandados por violencia familiar o amenazas, en forma generalizada. Tuvimos la suerte de que intervino la Unidad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que procedió a destituirla del cargo.

Este es un ejemplo de lo que en realidad acontece con las mujeres que imparten justicia. Desde luego que no son todas, tenemos excepciones, sin embargo es de reflexionar y analizar ¿por qué estas mujeres que deberían impartir justicia de género, no son empáticas? En Ciudad Juárez tenemos nueve juzgados familiares, de los cuales seis son mujeres las jueces.

Tan solo en este rubro, vemos que tienen razón las mujeres en protestar contra la injusticia al no ser atendidas ni escuchadas, sino por el contrario no solo las despedazan, sino también les hacen daño al no emitir resoluciones que les favorece de acuerdo a la legislación existente que las protege de todo tipo de violencia.

Tan solo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, les brinda protección inmediata en los diversos tipos de violencia que enumera, tales como violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual. Así como las modalidades de violencia: violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia feminicida y la alerta de violencia de género.

Esta ley es aplicable en materia penal y familiar y emanan las órdenes de protección, las cuales son: actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar, o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Cabe mencionar que las medidas de protección son de oficio, pues no es necesario solicitarlas, cuando de los hechos precisados de la demandante son de violencia, suficiente para que el juzgador o autoridad competente actúe de inmediato para proteger a la víctima.

El día internacional de la mujer que se celebró en México con la protesta violenta de grupos reducidos que incendiaron y causaron destrozos a edificios públicos, son el resultado de la impotencia, el dolor y la incertidumbre que causa la ausencia de la justicia y la libertad. La falta de sensibilidad social y humana que cada vez es menos.

En principio debe haber una revisión exhaustiva del personal que imparte justicia en los tribunales familiares y las fiscalías especializadas en delitos contra la mujer. También se deben dar a conocer los derechos de la mujer con mayor proyección en el país. Educar a nuestra niñez de inmediato bajo el esquema de valores y el amor a sus semejantes. La niñez debe ser prevenida de las drogas y la violencia de que pueden ser objeto para que la distingan y sean escuchados cuando pidan ayuda.

Héctor Molinar Apodaca Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.