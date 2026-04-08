Élites y ocultismo: El caso de los “Narcosatánicos”

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Hace 37 años los medios de comunicación nacionales e internacionales daban cuenta de una macabra historia criminal que empezaba a develar un patrón entretejido de prácticas y creencias mágicas que involucraba al narcotráfico, mandos policiacos, la Política, el mundo artístico y el poder económico.

Era principios de abril de 1989, Matamoros Tamaulipas, donde la policía federal mexicana detenía, luego de que intentara burlar un punto de revisión vehicular, a un sujeto con collares singulares. Se encontró en su vehículo un arma de fuego y rastros de mariguana.

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Al ser interrogado comenzaría a proporcionar información sobre un joven estadounidense desaparecido un mes antes en territorio de Matamoros y a quien ya buscaban las autoridades mexicanas en comunicación con sus homólogos norteamericanos.

El detenido conduciría al hallazgo bajo tierra en el rancho Santa Elena en Tamaulipas del muchacho gringo; quien fue secuestrado, torturado, asesinado y mutilado por miembros de una secta que practicaba a decir de ellos mismos la religión de la Santería, específicamente del Palo Mayombe. Evidentemente dichas prácticas no son propias de la Santería de ningún rito tradicional y se relacionaron a misas negras y ofrendas a Satán.

Sin embargo, este grupo ya vendría realizando homicidios en Tamaulipas y en la Ciudad de México, varios de ellos con fines sobrenaturales. En el rancho Santa Elena el detenido en mención pudo llevar a la exhumación de 13 cuerpos de personas asesinadas.

Es probable que varios de los al menos 17 asesinatos que este grupo habría perpetrado se relacionarían con el narcotráfico, actividad en la que estarían inmiscuidos a pequeña escala.

El líder de la “secta” era Adolfo de Jesús Constanzo “El Padrino”, estadounidense de ascendencia cubana, emigrado a México buscando una carrera en el modelaje pero que supo hacerse de contactos y clientes de poder económico y mediático a través de la lectura de cartas, de limpias y rituales de Santería.

Los medios de la época nombraron a la banda dirigida por Constanzo los “Narcosatánicos”. En 1989, México no vivía aún la vorágine de sangre y terror que hoy se ha normalizado, así que la noticia fue una bomba de asombro y sensacionalismo.

De las declaraciones ante la autoridad judicial, se desprenden menciones a una lista (no encontrada) de personajes muy influyentes. Nombres de figuras del espectáculo que en ese momento se encontraban en la cima de sus carreras, de altos políticos y de influyentes jefes policiacos que eran “ahijados” de Constanzo.

Algunos de estos artistas no escaparon del sensacionalismo de la prensa y se vieron obligados a algún deslinde público. Poco y nada se supo de los comandantes policiales y de los políticos.

Todo lo anterior comenzaba a vislumbrar la confluencia de una parte de las élites políticas, artísticas, económicas y del crimen organizado en una creencia mágica, en este caso de una desviación de la Santería del Palo Mayombe.

Tal red de contactos en manos de una persona con los antecedentes y características personales de Constanzo y sobre todo con tal capacidad de manipulación e intimidación aprovechando la superstición, ambición y/o ignorancia de las personas, desembocó en la concreción de actos psicópatas de quien se sabe seguro de su impunidad.

La caída de los “Narcosatánicos” y de su carismático y peligroso líder coincide con un reacomodo de las élites mexicanas: apenas comenzaba el sexenio presidencial 1988-2000.

Curiosamente, el 8 de abril de 1989, era detenido el jefe del Cártel de Guadalajara también apodado “El Padrino”, dando pie a la reconfiguración de la organización del alto narcotráfico mexicano. De manera similar, el hasta entonces intocable líder del Sindicato petrolero, “La Quina”, ya había caído a inicios de enero.

Es en ese contexto de ajustes políticos que la protección de los “santos” de Constanzo comienza a perder efecto. Tal sería la seguridad del “Narcosatánico” en su influencia sobre personajes de poder que acabó desapareciendo a un joven estadounidense; para su desgracia y fallándole sus dotes adivinatorias, el chico secuestrado estaba emparentado con un alto funcionario de aduanas de los Estados Unidos.

Recordemos también, que el estado de Tamaulipas sería el asiento del Cártel del Golfo, organización dominante en prácticamente la mitad del país a partir de esos años. ¿Era necesario remover a elementos criminales y a sus estructuras de protección para cimentar una nueva dinámica de poder?.

Mucho puede especularse respecto a este caso pero la reflexión que podemos hacer es la de las necesidades inherentes al poder: seguridad en la incertidumbre, confianza en donde cunde la traición, protección en el peligro, ambición de más poder, imponerse sobre el adversario, conservar influencia.

Para los clientes y “ahijados” de Constanzo, todo esto podía proporcionarse o facilitarse a través de prácticas ocultistas por las que había que pagar un precio y que vinculaban a élites de todo tipo de manera natural.

Hoy esos vínculos son más estrechos y dichas prácticas se han extendido bajo diversas formas. A veces el sistema resetea ciertos elementos solo para mantener el control del tablero.

“No acudáis a los que evocan a los muertos ni a los adivinos, ni los consultéis,

para no mancharos con su trato. Yo, Yahvé, vuestro Dios.”

( Levítico 19:31)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.