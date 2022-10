El presidente sin el Congreso

¿No se han puesto a pensar qué sería de la presidencia de la República si Morena fuera minoría o no contara con partidos aliados para formar una mayoría simple?

Pues, en primer lugar, los programas que el presidente ha cancelado como los de estancias infantiles, comedores comunitarios, apoyos a madres solteras, así como la desaparición del seguro popular, la creación del INDABI, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los proyectos de Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA, no pudieron haber sucedido.

Si el presidente no hubiera contado con el Congreso para hacer sus supuestas “transformaciones” que más bien son destrucciones, nada de lo anterior hubiera pasado. El presidente habría tenido que negociar con la oposición todo, y se hubiera llegado a un justo medio que muy probablemente le hubiera beneficiado al presidente, pero, sobre todo al país.

Veamos por qué digo lo anterior. Conforme a la Constitución, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en donde se direccionan los recursos públicos que el Ejecutivo Federal tiene que aplicar. El uso de estos recursos, a su vez, son monitoreados por la Auditoría Superior de la Federación, que es órgano de la Cámara de Diputados con autonomía operativa, cuyo titular es designado por los diputados y es supervisado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Todos las acciones y cambios que ha realizado el presidente no se pudieron haber hecho porque la mayoría ha tenido un impacto presupuestal. Por ejemplo, para haber cancelado el aeropuerto de Texcoco se tuvo que haber aprobado partidas de recursos públicos para pagarle a los tenedores de bonos que se emitieron para financiar ese aeropuerto, por lo que hubiera sido prácticamente imposible cancelar el aeropuerto sin haber resarcido a los tenedores de dichos bonos.

Para haber cancelado el Seguro Popular se tuvo que crear el INSABI. Ahora bien, sin el control del Congreso, el presidente no habría podido darle a ese organismo el presupuesto necesario, por lo que la oposición pudo haber parado dicha innecesaria destrucción del Seguro Popular.

Sin el Congreso, el presidente no hubiera podido hacer las tonterías que hunden al país. No se le hubiera aprobado el endeudamiento que dijo que no iba a haber, no se le hubiera aprobado la reducción de presupuesto desenfrenada a las secretarías de estado con su desaseada “austeridad republicana” que tanto daño ha causado con la salida de los mejores perfiles que tenía la administración pública.

Tampoco se le hubieran aprobado los nombramientos de personas inadecuadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Reguladora de Energía. Tampoco se hubieran aprobado perfiles tan inadecuados como la mayoría de las propuestas que tuvo el presidente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no se hubieran aprobado los nombramientos de políticos del PRI para puestos diplomáticos, como contraprestación por haberse entregado al presidente en sus gestiones como gobernadores.

Por todo lo anterior, es indispensable que como ciudadanos comprendamos que es necesario mantener un balance de poder para que la República prospere, ya que, con ello, el presidente se ve forzado a realizar consensos para beneficiar auténticamente a los mexicanos y no para mover agendas políticas de poder y de dominación de un grupo que pretende apoderarse de nuestras libertades y de nuestra democracia para tener una regresión hacia el pasado.

Existen asociaciones de ciudadanos como Poder Ciudadano Mx X Mx que se dedican, además de promover el voto y abatir la abstención en las elecciones, a darle seguimiento a nuestros legisladores en su conducta en el Congreso de la Unión.

Los legisladores deben de comprender en que es su deber representar al pueblo, para el caso de los diputados, y a sus estados o a la Ciudad de México, para el caso de los senadores, y no a representar y seguir los intereses de un supuesto caudillo, como el presidente de la República, y que si no lo hacen, además de tener el repudio de sus vecinos y miembros de su comunidad, enfrentarán el rechazo de los ciudadanos para poder reelegirse.

¡Los ciudadanos tenemos el poder y la fuerza, ejerzámosla!

Carlos Angulo Parra Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.