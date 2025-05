El presente como único momento

Publicidad - LB2 -

Hace unos días un amigo me llamó para saber si nos reuníamos para ponernos al tanto y en vista de que yo tenía algunas cervezas que me quedaron de una carne asada a la que fui, le dije que sí. Cuando llegó empezamos a platicar sobre nuestros asuntos en mi zaguán aprovechando el buen clima. Mi amigo había regresado de una entrevista para ingresar a una maestría de enseñanza de la historia en la “Nicolaita” de Morelia, Michoacán. Me estuvo relatando las peripecias ocurridas desde su llegada a Morelia hasta la culminación de la entrevista. Así mismo el como se enfrento al jurado que le evaluó, me explicó que una de las respuestas que más satisfecho lo dejo por haberla dicho, fue que uno de los motivos por los que quiere ingresar a ese posgrado, es porque está seguro que el casco antiguo de Ciudad Juárez se puede recuperar como espacio de esparcimiento, cultura e historia.

Pero, además, que la apropiación de dicha zona es proyectada para los jóvenes, es decir, nuestros estudiantes puesto que si hay por quienes vale la pena intentar algo, es por ellos. Sobre esta afirmación, quiero llegar a otro punto, también coincido con esto, sin embargo; la destrucción sistemática de nuestros espacios culturales orgánicos de la localidad, ha provocado que nuestros jóvenes queden cada vez más recluidos en sus casas. Por ello, quiero compartir las reflexiones de una de mis alumnas llamada Ivana Moreno de tercer año de secundaria del Colegio Hispano Inglés, referente a como ella empezó a ser más consciente de su presente:

El presente es el único momento que realmente vivimos. Ya que el pasado lo recordamos, y el futuro lo esperamos. Sin embargo, muchas veces nuestra mente se queda atrapada en lo que ya paso, o en la ansiedad por el futuro, lo que nos impide disfrutar y darnos cuenta de lo que sucede aquí y ahora para poder apreciarlo como es. Estar realmente presente significa prestar atención a lo que sentimos, pensamos y experimentamos en cada momento sin dejarnos llevar por distracciones o juicios. Se trata de observar nuestras emociones y pensamientos con curiosidad, sin criticarnos o depender de ellos. A través de la práctica de meditación o algo que se llama “mindfulness”, podemos entrenar a nuestra mente para poder vivir con mayor conciencia y capacidad de adaptación, mejorando así nuestro bienestar emocional, reduciendo el estrés y aumentado la concentración prolongada.

Podré explorar distintas técnicas de mindfulness y reflexionar sobre como afectan mi estado de ánimo y mi capacidad de concentración en la vida diaria. Me di cuenta que practicar mindfulness podría tener un impacto positivo en mi vida. Constantemente repito el pasado en mi cabeza, y no puedo enfocarme en ahora. La técnica que más ayudó fue la de la respiración consciente, porque me permitió calmar la mente. Me ayudo a enfocarme en los aspectos positivos. Tal vez debería considerar seguir practicándolo, ya que me ayuda a sentirme mejor. Pude mejorar mi concentración en clase y reducir el estrés ante exámenes y proyectos, al igual que me ayudara a fortalecer mis relaciones con los demás. En conclusión, el mindfulness no solo es una practica sino una forma vivir con mayor consciencia y bienestar.

Los planteamientos que más me gustaron de Ivana fue el del inicio y el del final, la consciencia del tiempo y como templar sus emociones. Ahora bien, quiero expresar mi punto de vista sobre este método llamado mindfulness. Se le llama así a una herramienta o proceso para autogestionarse en la cotidianidad citadina, sin embargo; pienso que se usa más para evadir la realidad en un sistema que esta cada vez más decadente.

Este tipo de autoayudas de corte anglosajón no son más que simulaciones para negar lo que se tiene enfrente, esto generalmente se da más en los países desarrollados que no se pueden permitir aceptar sus fracasos en el bienestar emocional de sus jóvenes. Puesto que el exceso de individualidad que promueve el sistema económico, es la causa de los trastornos mentales, porque ya no hay espacios de convivencia y sociabilidad; algo fundamental en la construcción del Ser Humano.

Así como Ivana, he visto a muchos alumnos que están adquiriendo más madurez a temprana edad, pero claro, esto también sucedió con los de mi generación, la de nuestros padres, abuelos y bisabuelos ¿Por qué? Por los fallos ideológicos y estructurales de la política en México, sin embargo; para mí, una de las formas para poder revertir estos problemas, es enseñarles a los alumnos que hay herramientas para fortalecer su mente e ir de forma contundente y directa hacia los problemas que la vida les va a poner. Por ejemplo, yo pondría lecciones de filosofía estoica y la idea de Hombre y Ciudadano de José Vasconcelos en el programa de Formación Cívica y Ética, sin embargo; no soy secretario de Educación ni editor, por lo tanto solo puedo influir en lo que me da el margen del ejercicio del profesorado, el programa escolar y lo políticamente correcto.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias.