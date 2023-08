El PAN, ¡una entelequia!

Publicidad - LB2 -

Una abstracción, una utopía, una élite, una ficción, una mentira… un engaño. No puedo negar que tiene cierta magia, el que sea la segunda fuerza electoral del país con solo 304,500 militantes en todo el país, es sorprendente. Tan pocos militantes, menos que ningún otro partido nacional en México, es un hecho notable. Eso se debe a que responde a la etiqueta de ser, un partido clasista, que se siente de sangre azul y no cualquier hijo de vecino puede pertenecer a él, se necesita: abolengo, prosapia, alcurnia, nobleza. Cuando la gente vota por ellos y los hace ganar elecciones, lo hace con una venda en los ojos, como aquel juego de antaño, «La gallina ciega«, es decir, el votante no sabe de donde vienen los fregadazos, vota a ciegas y a lo tonto por sus victimarios. Nunca he comprendido por qué ciudadanos humildes votan por un partido que de forma rotunda los aborrece y menosprecia. Se fundó en 1939 para oponerse al primeramente llamado Partido Nacional Revolucionario (1929), después Partido de la Revolución Mexicana (1938) y desde el 1946 PRI. En lo personal, he votado por ese reaccionario partido en contadísimas ocasiones, siendo mi voto por la actual gobernadora de Chihuahua mi más desatinado y deplorable sufragio. El PAN es pues, un partido de: clasistas, mochos, persignados, fascistas y perversos, pero con el encanto de engañar a las masas populares en base de mentiras, cada vez menos, por cierto.

Ah, entonces apoyo a Morena.- NO, ni mucho menos, no cuando después de 5 años de barbaridades cometidas por un tonto mandato. Me siento una «Rara avis» dentro de la crítica política. Esto es, critico duramente al mandatario en turno, del color que sea (PAN: PRI; Morena), conmigo no hay arreglo económico que valga, mi pluma e ideas no están en venta. Espero que, antes de morir, llegue un gobernante, si no perfecto, tenga más positivos que negativos, para entonces reconocerlos sin empacho alguno. Mis dos que tres lectores, pueden estar seguros que mis críticas no tienen como fundamento el cobro o ausencia de beneficios económicos. Creo y practico la honestidad periodística a rajatabla. Entiendo que en un ambiente político y social tan polarizado, mis escritos son escasamente aceptados al no sumarme a ninguna corriente ideológica. No creo en los partidos en NINGUNO. Va mi resto de ilusión política con, Xóchitl Gálvez, su historia, su lucha, su empuje, su legado.

«La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía»

Proverbio árabe

«Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña»

Adolf Hitler

«Ser un empleado de un medio para contar la verdad del dueño en lugar de la tuya, es algo terrible»

Luis Del Olmo

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique.