El Oro y las reservas, riqueza sin propiedad.

¿Seguridad, Liquidez y Rentabilidad?



“Los bancos centrales poseen al día de hoy más de 34.000 toneladas de oro, lo que convierte al metal en el tercer mayor activo de reserva del mundo”.

Una muy mala noticia para los ciudadanos mexicanos, es que desde el 2011 México tiene el 99% de sus 120 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra en algo llamado unallocated accounts (CUENTA NO ASIGNADA)

CUENTA NO ASIGNADA (unallocated accounts) en el lenguaje financiero, y en específico sobre las reservas internacionales en oro, significa que son simples derechos que se tienen a determinada cantidad de oro, pero sin la propiedad sobre barras específicas o sea, que México al comprar oro entregó 120 toneladas al Banco de Inglaterra y solo tiene derecho a papel sobre ese oro mexicano, no tiene derechos sobre las barras de oro en físico porque no estan quintadas a su favor y propiedad.

Al cierre del año pasado México tenía el equivalente oro-dólar la cantidad de 202,399 millones de dólares en oro en reserva depositados en el Banco de Inglaterra.

Somos dueños de PAPEL que amparan 120 toneladas de oro únicamente.

En la bóveda central de Banxico casi no hay oro. Una mala noticia porque significa que ese supuesto escudo financiero de México sigue en posesión, y a capricho, de un banco central extranjero, el Banco de Inglaterra.

El oro es, al mismo tiempo en teoría, un activo anti cíclico de gran liquidez y un depósito de valor a largo plazo.- Como tal, debería contribuir a que los bancos centrales alcancen sus objetivos estratégicos de seguridad, liquidez y rentabilidad.

Las reservas en oro de los Bancos Centrales están interrelacionadas con el líder del sistema financiero internacional siendo esto la, o las, potencias económica más importante del planeta por lo que la comercialización del oro en reserva por algunos bancos centrales ni es soberana ni es autónoma está sujeta al cuidado, vigilancia, supervisión y contención por las cotizaciones internacionales del oro, por lo que algunos Bancos Centrales no podrán deshacerse o vender por contingencias nacionales sus reservas de oro porque afectaría grandemente los precios del metal y, en consecuencia, la estabilidad de las monedas de los grandes concentradores soberanos de oro del planeta.

¿Cuáles son las principales economías del planeta que concentran mayor cantidad de reservas en oro?

Australia con 11,000 toneladas, Rusia con 6,800, Sudáfrica con 5,000, Estados Unidos con 3,000, Indonesia con 2,600, Brasil con 2,400, Canadá con 2,200, China con 2,000, todas son toneladas métricas, siendo que Rusia-China- Estados Unidos son las economías que manejan el mundo, México solo tiene 120 toneladas métricas de reservas en oro.

En el 2016 la Revista Forbes publicaba que en el primer trimestre de 2011, Banco de México (Banxico) saltó a la escena internacional con una compra de 100 toneladas (t) de oro que fue noticia mundial. Ese año se negó a revelar la ubicación de resguardo de las mismas, lo que hizo suponer que no estaban en el país. Por si fuera poco, preocupó que el Banco de México declarara: “Debido a la variabilidad del contenido de oro de los lingotes, no se puede especificar con certeza el número exacto de lingotes comprado.”

Era claro que México había adquirido oro imaginario en una cuenta “no localizada” (unallocated account), que da derecho a retirar el metal si se requiere… y si es que lo hay al momento de la solicitud.

Pero un verdadero y autónomo banco central no puede darse esos lujos, (unallocated account), debido al alto peligro de impago que significa y conlleva, más aún si la compra se hizo para minimizar el riesgo de las reservas en dólares, así lo declaraba la Revista.

El costo de mantener el “oro” en las bóvedas del Banco de Inglaterra al Banco de México es de 160,000 dólares al año.

Ante una posible contingencia financiera, porque las hay, México no podría retirar y mucho menos disponer del papel de su oro porque afectaría los mercados del metal, afectando las monedas de los TRES PAÍSES más poderosos del mundo, por lo que tenerlo y no tenerlo pudiera representar lo mismo.

México fue obligado a comprar “oro” en los tiempos del presidente Felipe Calderón y de Agustín Carstens al frente del Banco de México, el clímax del periodo neoliberal en el poder, solo a los de pensamiento neoliberal se les ocurre entregar prácticamente riqueza nacional a extranjeros, un regalo al Banco de Inglaterra.

Sin embargo, hay una historia de oro que no se puede olvidar, y mucho menos subestimar, el Banco de Inglaterra desechó la solicitud del Gobierno legítimo, democrático y soberano de Venezuela a retirar las 31 toneladas de su oro, en su momento más de 1,000 millones de dólares, que están bajo resguardo de los Ingleses, recursos que se solicitaron se entregaran al pueblo de Venezuela, que es su legítimo propietario, para afrontar las costes de la pandemia de Covid 19, unilateralmente dijeron NO a la solicitud de entrega del Gobierno libre, democrático y Soberano de Venezuela.

El gobierno Venezolano, el solicitante, es un gobierno electo democráticamente por el pueblo de Venezuela en elecciones libres, sin embargo, el Banco de Inglaterra puso a disposición el oro Venezolano a un ciudadano Venezolano que no paso por las urnas, y ni legítimamente por autoridad o plebiscito alguno en Venezuela, fue declarado PRESIDENTE INTERINO de Venezuela solo por decisión del gobierno de los Estados Unidos, siendo este, el opositor Juan Guaidó.

Un gobierno y un Banco extranjeros decidieron unilateralmente sobre la riqueza de los venezolanos en momentos muy críticos de emergencia sanitaria.

Por lo tanto, las reservas internacionales en oro ni son soberanas ni podrán ser utilizadas jamás para inyectarles a sus naciones propietarias los recursos necesarios para afrontar eventuales crisis, todo dependerá de la situación financiera, económica y política de los Estados Unidos y sus áreas de influencia, o Rusia o China.

Por ejemplo, Uzbekistán que tiene 1,800 toneladas de oro en reserva no las podrá ofertar sin afectar principalmente a Rusia y a China y en consecuencia al mundo entero, por lo que tenerlo y no tenerlo solo el momento geopolítico y económico podrá determinar la factibilidad de que use su reserva en oro si se viera obligado por alguna crisis local a utilizarla.

Se justifica que el oro en manos de los bancos centrales cumple una triple función: seguridad, liquidez y rentabilidad así se justifican las reservas de oro pero es una mentira.

Los principales países productores de oro en el mundo son: China con 383.2 toneladas métricas de producción de oro anuales, Rusia con 329.5, Australia 325.1, Estados Unidos 200.2 y México produce 140 toneladas métricas de oro al año, con una producción en decadencia.

Entre 2010 y 2011 hubo excedentes de oro en los mercados obligando a las potencias económicas, y al Banco Central de Estados Unidos, a “ofrecer” oro para las reservas internacionales de los países “amigos” para evitar la caída de los precios del oro, uno de esos invitados fue México.- México cambió sus reservas internacionales en dólares por oro, con la salvedad que el oro lo dejaron en resguardo del Banco de Inglaterra alejando con ello la soberana decisión de disponer de él y bajo condiciones de riesgo alto y a decisión del consejo del Banco de Inglaterra que obedece a los intereses de los Estados Unidos.

Por supuesto que la PIRATERIA ha sufrido transformación a través de los siglos, antes asaltaban y robaban en alta mar y en enormes barcos, hoy roban a través de los sistemas, atrás de grandes escritorios y con el uso de la tecnología.

Cualquier país deja de ser soberano cuando no puede disponer y decidir sobre sus activos, bienes y riquezas, el oro es una riqueza para quien lo posee.

La sumisión de los neoliberales mexicanos fue servil y anti patriota, haber entregado el oro sin una propiedad perfectamente bien definida y establecida (cantidad de lingotes y numero quintado) demuestra claramente el “amor” que le tenían al país y el respeto a la riqueza nacional, y a los mexicanos.

El gobierno de México ha venido buscando le autorice el Banco de Inglaterra cambiar los términos de NO ASIGNADO a ASIGNADO y el único avance que ha habido es que solo le han autorizado menos de un tercio de esa riqueza, lo demás lo negaron.

México pagó en DÓLARES por una riqueza que no puede disponer porque el verdadero propietario es quien lo tiene bajo resguardo, es un tesoro equiparable a 202,399 millones de dólares sin que los pueda disponer (120 toneladas métricas de oro) algo muy similar a las reservas en dólares existentes en el Banco Central de México a Septiembre de este año.

Las Reservas Internacionales son activos financieros que el banco central invierte en el exterior. Su característica principal es la liquidez; es decir, la facilidad de uso para saldar rápidamente obligaciones de pago fuera de nuestro país, el oro es una reserva internacional de México, sin poder usarla.

A México no le permitirían tampoco traer ese tesoro en resguardo del Banco Inglés, a lo mejor nos salen que se lo entregarán a un interino que designarían los Estados Unidos, pudiendo ser Alito Moreno o Marko Cortez (sarcasmo).

El neoliberalismo, hoy opositor en México, a saqueado al país como ni en la Colonia los Españoles lo pudieron hacer.

Por supuesto, las grandes potencias y sus reservas internacionales en oro ellos mismos las tienen en resguardo, sus Bancos Centrales las tienen bajo su soberanía, ellos son autónomos y soberanos para decidir sobre su oro.

México no.