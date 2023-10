El Oráculo de Calderón

Publicidad - LB2 -

“…20,000 voluntarios que toquen puertas todos los días, eso hay que armarlo. No lo van a hacer los partidos que apoyan a Xochitl Galvez. No lo va a hacer el PAN, el PRI ni el PRD porque están desfondados. Se han cerrado tanto que han quedado mucho en el cascaron”

Felipe Calderon Hinojosa, expresidente de Mexico.

Aclaración necesaria para los seguidores de la señora Galvez que son muy dados a la chacota y a la picaresca, no me estoy albureando al señor Calderon, simplemente señalo la categoría que le dieron los entenados del derechista Jose Maria Aznar, acuerpados en el Instituto de Estudios Atlántico, y los tristemente celebres Legionarios de Cristo de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid.

Preocupados por el futuro de Latinoamérica en general, y de México en particular, nuestros “hermanos” iberos de las mencionadas instituciones, organizaron una conferencia titulada “Democracia y populismo en América Latina”, a la que el expresidente Calderón fue invitado para presentar una “clase magistral”, como la describió el anfitrión.

En dicha clase, el expanista, haciendo el papel de oráculo pronosticó un futuro muy obscuro para nuestro país, pero como buen pitoniso (otra vez sin albur), apuntó una serie de sugerencias, venidas de su muy amplia experiencia como Jefe de Estado, para revertir ese negro futuro.

No esta demás advertir que dichas sugerencias son tan absurdas y disparatadas que es inevitable sospechar de una fuerte influencia etílica detrás de cada una de ellas. Y por si eso no fuera suficiente, también le dio un repasón a los partidos alineados con el señor X. Bien dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.

Toda su conferencia estuvo plagada de una sarta de mentiras y lugares comunes sobre el gobierno de México que encabeza el presidente López Obrador, pero de eso no hablaremos hoy, precisamente porque es parte de un discurso ya muy gastado que tanto el, cómo la oposición no fugitiva repite con insistencia. Nos enfocaremos en una serie de sugerencias que hizo a manera de conclusiones y que, si las aplica la oposición, habrían de salvar a México de una muy cierta y terrible dictadura.

Primero le dio, como ya mencionamos, su repaso a los partidos de la oposición. Dijo, palabras más, palabras menos, que se necesitaba crear un ejército de al menos 20,000 voluntari@s, para hacer frente al ejercito que ya tiene López Obrador con los llamados servidores de la nación. “No lo van a hacer el PAN, el PRI o el PRD porque están desfondados… se han quedado solo en el cascaron” más aun, de su propio expartido preciso que no tiene “ni 200 mil afiliados” para luego resbalarse con una confesión, “..y quien sabe si sean de a devis”. A confesión de parte relevo de pruebas.

¿Como se le debe hacer para aglutinar y organizar a dicho ejército de voluntari@s? Quien sabe, eso a él no le compete. Como Oráculo que es, el solo emite el juicio y la recomendación, si se crea dicha estructura, será porque el la recomendó, si no, es porque la oposición esta desfondada, no tiene pierde.

Enseguida pasó a ventanear a los que “tienen lana”. De ellos dijo “Siempre hay gente que tiene lana y dice ‘échenle ganas’, pero no ponen un peso. Hay que ponerle” Me pregunto, ¿les sabrá algo, o lo dirá al tanteo?

Posteriormente, se metió en terrenos más delicados y descabellados, al proponer que se hable con el ejército. No me queda claro cuál es la intención subyacente para decir que “La lealtad del Ejército debe estar con la Constitución, no con una persona, porque eso va a ser relevante a la hora de reconocer el resultado electoral”

¿Espera el señor Calderón que el ejercito intervenga en las elecciones? ¿Tiene acaso en mente un Pinochet mexicano? Es muy probable que sí, porque a renglón seguido, y sin ruborizarse un tantito, se aventó la mas descabellada, pero no por eso menos peligrosa de sus “sugerencias”: solicitó la intervención de los Estados Unidos en el proceso electoral mexicano para evitar un “…trancazo que se viene contra la democracia en América Latina, que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos.”

Tal vez a estas alturas yo no nos sorprenda que uno de nuestros expresidentes sean capaces de solicitar a una nación extranjera la intervención en nuestros asuntos internos so pretexto de que se van a “carcomer sus intereses”; presidentes entreguistas hemos tenido demasiados, pero definitivamente que Calderón se los lleva de calle con este ¡Fuera mascaras!

Es bien sabido que la clase política conservadora mexicana se ha asegurado de estar “bien” con los gobiernos norteamericanos, al grado de aceptar, inclusive, el convertirse en sus agentes encubiertos. Años atrás, el popular presidente Adolfo López Mateos sirvió a la CIA con el criptónimo de LITENSOR. Lo mismo haría el chacal Diaz Ordaz llevando la clave LITEMPO-2, Luis Echeverria, otro asesino, fue LITEMPO-8. ¿Qué criptónimo habrá llevado Calderón?

De igual manera es evidente que la oposición esta perdida y sin brújula, pero no se debe perder de vista los nexos que sujetos tan obscuros como este expresidente tienen con grupos de poder económico locales y mundiales. Ya no son los tiempos de la guerra fría, pero ellos siguen sintiéndose y comportándose como los mas fieros halcones del macartismo, y desde luego, de sus propios y muy lucrativos negocios.

Es cuánto.

En Ciudad Juárez Chihuahua México, a 16 de octubre del 2023

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa.