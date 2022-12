EL HUBIERA | ¡Un proceso electoral adelantado y polarizado!

El proceso electoral 2024 para muchos ha sido forzado a un innecesario adelantamiento y a una perversa polarización, como no se había vivido en los procesos políticos contemporáneos, y poco más de tres años antes de que concluya el sexenio actual, y por decisión unipersonal del Presidente de la República, ya destapo a las que el mismo bautizó como las corcholatas -aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República- desde un principio los analistas de la política nacional interpretaron que la corcholata “A” es Claudia Sheinbaum, tiempo después, coloco en una posición similar al Secretario de Gobernación Adán Augusto López, a quien ubican como la corcholata “B”, lo que ha metido de lleno cuando menos a cuatro personajes a una contienda interna abierta entre guindas, con el uso de recursos que nadie sabe con precisión de donde salen, aunque todos lo intuyen; también se encuentra en uno de los carriles de competencia el Canciller Marcelo Ebrard quien puede ser la corcholata “C” y fuera de la competencia oficial, auspiciada por el Presidente, se encuentra el senador Ricardo Monreal, quien está dentro del juego pero, en contra de la voluntad del huésped de Palacio Nacional.

Hacia el interior de su territorio, el Presidente abrió la sucesión de forma anticipada, con un escenario para él, perfectamente controlado; hacia el exterior de su partido el Presidente desde que inauguró sus conferencias mañaneras, un día si y otro también, despotrica contra adversarios reales o inventados, a los que no se cansa de endilgarles motes: pirrurris, hipócritas, rateros, fifís, conservadores, neoliberales, aspiracionistas, clasistas, racistas, anti juaristas, corruptos, déspotas, deshonestos, simulados, ladinos, sabihondos, reaccionarios, cretinos, etc. no permite que nadie disienta de él y ha convertido las mañaneras en una muralla, desde donde, mínimo 5 o 6 días a la semana no deja de lanzar epítetos contra la oposición y los descalifica de forma constante, lo peor aún, es que aquellos que se atreven a simpatizar con alguna idea contraria a su forma de pensar, los cobija bajo el mismo rasero, lo que ha propiciado un ambiente enrarecido.

La polarización es lo menos de lo que se ha cargado el espectro político del país, no existe referente alguno en los últimos 36 años, de que los potenciales votantes, hayan estado tan divididos, en la idea maniquea de buenos y malos, estrategia que ha salido ni mas ni menos que de los dichos del Presidente, como ya se dijo de alguna forma, la cuarta transformación implica, además de cambios en; la Constitución, leyes secundarias, políticas públicas, presupuestos de ingresos y egresos, etc. también impone la idea de que los últimos 6 sexenios fueron encabezados y gobernados por los malos, y a partir del 2018 arribaron a transformar el país, los buenos.

Al entorno negativo se suman; lo precipitado de haber lanzado a la contienda a cielo abierto, a los aspirantes del partido en el gobierno, y trae aparejado un escenario donde los partidos políticos de oposición; PAN, MC, PRD y PRI, han caído en una especie de marasmo partidario, en donde por múltiples circunstancias, que van desde los protagonismos exacerbados, hasta los actos no lícitos de algunos, etc. llevándolos a no saber y/o no poder estar en la condición de ser unos partidos fuertes, que hagan frente a los nuevos desafíos y esquemas políticos, creados por el nuevo régimen en el poder.

La Alianza Va por México no se ha consolidado rumbo al 2024, y está por verse en el 2023 en los estados de México y Coahuila, en esta alianza se ve muy difícil se incorpore el MC por expresiones propias de su dirigencia y en el caso del PAN y PRD, tendrán que esperar el comportamiento probadamente veleidoso por decir los menos, de los dirigentes del PRI, que en la alianza legislativa para la modificación a la Constitución para aprobar la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028, primero dijeron que no la aprobarían, y luego se aliaron con el gobierno y dijeron que siempre sí.

La falta de altura de miras y el carecer de una prospectiva política de largo aliento, entre otras muchas sinrazones, llevan a la oposición a estar sumidos hasta ahora en una situación nacional casi testimonial, más aún, la marcha para defender la autonomía y la profesionalización del INE, verificada el domingo 13 de noviembre dejó dos grandes enseñanzas; primero la Sociedad Civil rebasó a los partidos de oposición y quedó demostrado que no hay un liderazgo fuerte en los partidos políticos, que aglutine y encabece las demandas de la sociedad; y la segunda no menos importante, es que la cuarta transformación debe enterarse, que entre sus reyertas internas y la polarización que han creado, tienen enfrente una sociedad que está rechazando el ser gobernada por una autocracia; se está expresando una sociedad plural con mucha fuerza, que no puede seguir sin liderazgo y sin plataforma política, sobre todo seguir soportando que cuando se manifiesta, es atacada con una sarta de agravios, que solo sirven para seguir dividiendo a la sociedad.

Pero, solo vera el que quiera ver, y solo escuchara el que quiere escuchar.

Frase para reflexionar:

“El pueblo, el fuego y el agua no pueden ser domados nunca”

FOCÍLIDES, poeta griego (-560 a. C.)

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.