EL HUBIERA | ¡Qué sigue!

Como ya es del dominio publico y de forma por demás adelantada, se ha establecido cuando menos en este año, una nueva forma de llevar a cabo los procesos internos para seleccionar candidata o candidato a la presidencia de la república, tal es el caso que dos meses antes de lo que indica la ley electoral, las dos alianzas electorales en México ya tienen a sus respectivas coordinadoras del Frente Amplio por México y de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, en el primer caso quedo Xóchitl Gálvez Ruiz y en el segundo Claudia Sheinbaum Pardo. Lo interesante para ambas alianzas y para un segmento importante de la población es saber y actuar en lo que sigue ahora, cada una tendrá en el inter de que inicien las pre campañas (no se sabe que será de esos procesos en este entorno tan adelantado).

En el caso de la cuarta transformación ya lanzaron la convocatoria para el proceso de selección de sus candidatos a 8 gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se debe recordar que en este ejercicio político van acompañados de el Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo y cuando menos en Chiapas tendrá aspiraciones propias el partido verde hay que ver si le alcanza en las negociaciones; tendrán que ir armando el resto de las candidaturas ya que anunciaron que no en todas irán en alianza será según convenga al proyecto de la cuarta transformación, de alcanzar la mayoría calificada en las cámaras de senadores y de diputados, así también pretenden la mayoría en todas las legislaturas locales que estarán en contienda; a la par, inicio su coordinadora nacional una larga gira de agradecimiento por el país donde trataran de incentivar la creación de un comité de defensa de la cuarta transformación por cada sección electoral en la república, lo que los llevaría a tener más de 70,000 comités. Ya se advierte por parte de la coordinadora del Frente Amplio por México que para el año que entra se avecina y ya se cocina una elección de estado, ya que en Morena no estarán dispuestos a que la banda presidencial le sea entregada a nadie más que a Claudia Sheinbaum, como un caso marginal aparentemente queda la impugnación de Marcelo Ebrard que no deja de ser una sombra que medio inquieta, pero a la que están decididos los morenistas a dar una vuelta al ex aspirante y a dejarlo solo con su A.C. El Camino de México.

Por el lado de la coordinación del Frente Amplio por México lo primero es pedir licencia de Xóchitl Gálvez Ruiz al senado de la república para tener mayor capacidad de maniobra, pero al parecer no lo hará hasta noviembre, mientras seguirá reuniéndose en círculos cerrados del PAN; PRI y PRD, o con cupulas ya sea empresariales o por ámbitos de desarrollo profesional, etc. no deberá descuidar cada mañanera ya que los dichos que seguirán serán incesantes, en este aspecto la entrega del bastón de mando solo fue eso un mero simbolismo pero el titular del poder ejecutivo federal seguirá metido en el proceso pre electoral y luego en el electoral; mientras tanto las dirigencias de los tres partidos políticos que integran el FAM, tendrán que ir armando los puntos finos del convenio de alianza para ver como se van a “repartir” las candidaturas a jefatura de gobierno de la CDMX, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, sindicaturas y hasta regidurías. Es de esperar en el FAM, una cargada en contra de lo privado, empresarial, profesional, etc., que se alinearan con el poder público en tratándose del aspecto político-partidario, su fino olfato eso les sugerirá y una gran mayoría así lo hará, esto complicara más el despegue de la coordinadora del Frente, si a esto agregamos que ya ha cometido algunos errores que evidentemente serán magnificados por los adversarios políticos, al Frente le queda pues una lucha como son todas las que inician desde la oposición, difícil, pero baste recordar el resultado electoral del año 2000, luego la del 2012 y posteriormente la del 2018 para dejar en claro que las alternancias en el poder son posibles, aunque México vive un escenario muy diferente a los años anteriormente señalados, porque nunca como ahora el poder ejecutivo concentra tanto poder.

Aun no estamos en plena liza electoral 2024, pero ya iniciaron los ejercicios demoscópicos y actualmente en promedio dan una ventaja de 15% a Claudia Sheinbaum y sus aliados, lo que pone de arranque contra la pared al Frente, pero, falta que inicien las pre campañas y luego la campaña formal, en este inter deberán seguir ambas alianzas construyendo eso, precisamente las alianzas para primero seleccionar métodos y luego ir poniendo nombres y rostros a todas las candidaturas de lo que será el proceso electoral más grande de la historia de México.

Estamos en el preámbulo de un proceso inédito donde se habrá de definir, si la mayoría de la sociedad mexicana desea que continue la cuarta transformación, o si como en el pasado reciente deciden por una alternancia, ¿usted que opina?

