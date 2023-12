EL HUBIERA | ¡Más deuda y más déficit presupuestal!

Publicidad - LB2 -

El nuevo régimen encabezado por el movimiento de regeneración nacional han dicho hasta la saciedad que no son iguales -quieren que retumbe que son mejores- sin embargo cuando se realizan análisis por diferentes instituciones e individuos se llega a diversas conclusiones muy distintas, espero Usted llegue ante este última etapa del sexenio, a su propia conclusión; en esta entrega veremos algunos aspectos que tienen que ver con la deuda que el actual gobierno federal ha contraído durante sus primeros cinco años, y qué proyectan en el paquete económico para el 2024.

Resulta que a pesar de la narrativa diaria que se nos receta desde el salón tesorería del Palacio Nacional, durante sus primeros 5 años del actual gobierno federal ha contraído más prestamos que durante el mismo periodo del gobierno anterior 2012-2018, en total se solicitaron 11% más créditos a organismos de carácter internacional que el gobierno recién pasado -EPN- durante este quinquenio el actual gobierno contrajo prestamos por un valor de 7,168 millones de dólares, el gobierno anterior en el mismo periodo solicito 6,456 millones de dólares -fuente la Secretaria de Hacienda y Crédito Público- este tipo de prestamos se llevaron a cabo con instituciones internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, el Banco de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-; en total durante el periodo 2018-2023 se contrajeron con estas instituciones que pertenecen al sector de la banca de desarrollo 14 créditos y durante el periodo 2012-2017 fueron un total de 24 préstamos; según Verónica Zepeda maestra de la Escuela Bancaria y Comercial -EBC- se cuenta con un gran ventaja al adquirir deuda con este tipo de instituciones ya que otorgan asesoría técnica y capacitación que tiene que ver con los proyectos presentados, inclusive se llega de ser necesario a la colaboración en la elaboración de la información financiera que sea necesaria para la buena marcha del proyecto, ello reduce los riesgos de los proyectos y da cierta garantía que los recursos realmente se utilicen en los proyectos planteados.

- Publicidad - HP1

Para el caso del gobierno federal y según la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico una gran parte de los créditos contraídos han sido para Programas de Desarrollo Social, mejoras a las viviendas, inclusión financiera y digital, etc. en el año 2018 la deuda total de México era de 10.5 billones de pesos, al cerrar el tercer trimestre del 2023 se ubica en 14.5 billones de pesos que es un 45.4% del Producto Interno Bruto; de los 14 créditos ya contraídos cuatro vencerán durante el periodo 2025-2030 es decir el próximo sexenio, uno de ellos es con el BID para mejorar la calidad del empleo; dos más con el BIRF para modernizar los sistemas de gestión financiera pública y para la resiliencia hídrica del Valle de México y otro con el FIDA para el proyecto denominado Cuenca Balsas, para reducir la vulnerabilidad climática y las emisiones.

Los párrafos anteriores tienen que ver con un comparativo de la deuda durante los primeros 5 años de los dos últimos gobiernos, ahora veremos lo que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico esta proponiendo para el próximo 2024; un techo de deuda interna de 1.9 billones de pesos, lo que es exorbitante, este es el monto máximo autorizado por el Poder Legislativo para endeudamiento, comparado con el techo autorizado para el año en curso que es de 1.1 billones de pesos; para el caso de deuda externa pública se solicito un techo neto de 18,000 millones de dólares, en el 2023 fueron aprobados 5,500 millones de dólares. La prospectiva del año 2024 es de menos ingresos y más gastos, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Económico 2024 se está previendo un déficit presupuestal de alrededor de 1.7 billones de pesos, que equivalen a un 4.9% del Producto Interno Bruto, por lo que se prevé un desajuste que no se veía desde 1989.

Para el próximo año pretenden gastar 9 billones de pesos que significan un 4.3% de aumento real con respecto al año 2023, los ingresos andarán alrededor de 7.3 billones de pesos, con una caída anual del 1.8% en términos reales; los ingresos petroleros se han reducido y la recaudación fiscal es limitada, recordemos que este gobierno ha eludido una reforma fiscal, para no crear más impuestos que le generen baja popularidad. En conclusión, el déficit estimado será de un 4.9%, la SHCP afirma que nuestra deuda será manejable porque se ubica por debajo del 50% del PIB y cerrará el 2024 con un 46.6% del PIB. ¿Qué busca el gobierno con este endeudamiento de 6 años, muy marcado en el sexto y último periodo? Afirman que no quieren dejar inconclusas sus obras insignia: Dos Bocas, AIFA, Tren Maya, Corredor Transístmico, etc. pero como ya se dijo en una entrega anterior, no se puede dejar de lado un aspecto político-partidario, ¡el próximo año se llevará a cabo la elección más grande en la historia de México!

Frase para reflexionar:

“Sólo hay dos medios de pagar las deudas: por el trabajo y por el ahorro”

Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador, pensador y ensayista inglés.

¡Les deseo una muy Feliz Navidad, en compañía de sus seres amados!

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.