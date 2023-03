EL HUBIERA | La cuesta de enero, febrero…

Publicidad - LB3 -

Las cuentas alegres que se vierten con singular frecuencia desde la posverdad de la narrativa oficial sobre todo en temas que tienen que ver con la economía, si, esa ciencia social de la que el pueblo bueno y sabio solo alcanza a distinguir sus efectos de forma periódica cada semana, quincena o mes, según sea el caso de surtir la despensa familiar y es allí donde los ingresos de la familia se dimensionan de tal forma que alcancen para la compra holgada de los comestibles o simplemente no alcancen para lo básico. Se habla de forma recurrente de la famosa cuesta de enero que no es más que la etapa posterior a los gastos de diciembre y el pago en los primeros días del año de los impuestos, derechos, recibos de servicios, etc. por lo que suele compararse este mes con una cuesta de muy difícil inclinación, en este año este fenómeno trascendió a los 31 días del primer mes y ya anda en la segunda quincena de marzo.

Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el comunicado 130/23 del 23 de febrero de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor -INPC- subió 0.30 % en la primera quincena del mes de febrero, respecto a la segunda quincena de enero, por lo que la Inflación General Anual se ubicó en un 7.76 %, comparada con la primera quincena del mismo mes, pero del año 2022, incremento un 0.42 % y la inflación anual durante ese mes quedo en un 7.22 %. En datos actualizados por el INEGI al 9 de marzo de 2023, la inflación se ubica en un 7.62 % esto durante las dos quincenas del mes de febrero, puede apreciarse una ligera disminución con respecto a la inflación general del mes de enero de 2023 que estuvo al 7.91 %, sin embargo, la inflación se encuentra sumida en prolongados 24 meses fuera del esperado rango- objetivo del Banco de México que es de un 3.0 %, de seguir así durante el mes de marzo lo más seguro es que se puede igualar la racha más duradera, estando fuera de la inflación-meta del Banxico.

Para seguir combatiendo la inflación se espera que el Banco de México en la reunión de su Junta de Gobierno del 30 de marzo, tome la decisión en su política monetaria y anuncie un incremento de 25 puntos base a las tasas de interés de referencia para quedar en un 11.25 %.

En lo que tiene que ver con los impactos negativos que trae a los bolsillos familiares el que el Índice Nacional de Precios al Consumidor aún se encuentre fuera del rango esperado por el Banxico y aún con el tan anunciado incremento del 20 % de incremento al Salario Mínimo, las familias mexicanas de ingresos medios y bajos siguen sufriendo a la hora de intentar surtir las despensas; solo para tratar de dar algunos ejemplos, durante las dos quincenas de febrero y lo que va de marzo los productos que siguen al alza son: el huevo, el pollo, el plátano, el pepino, el limón, el queso amarillo; también incrementaron el pure de tomate, las sopas instantáneas; sufrió alza el gas doméstico LP, etc. por lo que se puede apreciar, se van a cumplir poco más de dos años en que el índice inflacionario en México se encuentra fuera de lo proyectado.

En un dato muy preocupante para la región fronteriza de Ciudad Juárez y según los datos brindados por el INEGI en su comunicado 130/23, nuestra área se encuentra en el octavo lugar de las ciudades con la variación más alta del promedio del Índice Nacional de Precios al Consumidor con un 0.54 % por arriba, el más alto es Hermosillo Sonora con un 0.66 % y la más baja es Tehuantepec, Oaxaca con un -0.50 %

Cabe resaltar un hecho, se ha realizado toda un discurso festivo donde se dimensiona que el peso esta super fuerte, en relación con el dólar estadounidense, no es motivo de este articulo analizar el porqué de la fortaleza del peso o la debilidad del dólar, lo que si podemos precisar es que en el diario devenir de la economía de las familias mexicanas de ingresos medios y bajos, no deja un buen sabor de boca que el dólar se encuentre barato, ya que en una tabla comparativa de los años 2018-2023 se puede apreciar que cuando se intercambiaba durante 2018 a $ 19.65 pesos por dólar, una canasta básica de 7 alimentos costaba $ 271.00 o 13.79 dólares, en el 2023 tomando como referencia a $ 18.75 compra por dólar, la misma canasta de primera necesidad se adquiere por $ 469.00 o 25.00 dólares, una enorme diferencia.

Como se puede ver hemos tenido una modesta baja de la inflación, pero todavía se encuentra muy alejada del rango-meta -3.0 %- que busca el Banxico, más allá de los números que no dejan de ser fríos y contundentes, “lo que realmente refleja el impacto de las alzas del INPC, es la fragilidad de las economías familiares de quienes tienen ingresos medios, bajos y no se diga los que los tienen muy bajos e inseguros”

Frase para reflexionar

-La inflación es como el pecado; cada gobierno la denuncia, pero cada gobierno la práctica-

Georg Christoph Lichtenberg, Profesor de física y científico alemán (1742-1799)

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.