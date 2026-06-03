El Escenario se Redujo

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Escribí tres libros sobre perspectiva política en tres años.

Más bien, tres libros sobre escenarios políticos planteados desde la ciencia de la prospectiva, respecto de las elecciones en Chihuahua.

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Conforme iba avanzando en mis investigaciones iban resaltando los personajes, y acomodándose, solos en el tinglado, que ellos mismos, Iban ordenando.

Escogían su posición, su cargo, sin peleas,

Las únicas peleas fueron las de conseguir el mejor posicionamiento en ese mismo cargo.

De ahí que para el cargo a gobernador por Morena, se encuentra muy apretada la elección interna entre Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez Treviño.

Aunque para mí las encuestas no son tan representativas como uno quisiera, al menos son un punto cercano a la realidad.

No tardan en salir los nuevos números, pero los más recientes nos dan indicativos muy favorables a Cruz Pérez Cuéllar, lo que nos hace pensar que los cerrojazos de septiembre 2025; y febrero 26 y mayo 26 a lo que llamaré, cerrojazos CON TURBO,

Las fechas que se avecinan son buenas para ambos competidores y como diría Lama Lamita, a ver con qué se quedaron en el último round.

Como todos ustedes saben, llevo seis meses en cama y a reserva de poder resolver o no mi problema de salud, he podido atar una especie de “guion de recomposición nacional”: septiembre de 2026 como prólogo, junio de 2027 como intermedio electoral, y febrero de 2028 como clímax institucional. Es sugerente porque refleja tres ritmos distintos:Septiembre 2026: un arranque de recomposición, casi como un ensayo general donde los actores tantean alianzas, discursos y nuevas coordenadas económicos.

Elecciones de junio 2027: corte obligado, donde la narrativa se suspende y se redefine según los resultados.

Aquí la prospectiva se convierte en dramaturgia: todo lo que se proyecta se interrumpe por la irrupción del voto.

Finales de 2027: la desaceleración natural, como un epílogo de transición, donde los personajes se acomodan en sus nuevas sillas de poder.

Enero 2028: el verdadero inicio de la obra, con los tres niveles de gobierno desplegando programas, presupuestos y estrategias.

Lo interesante es que este esquema no es solo cronológico, sino casi ritual: apertura, pausa, reacomodo, arranque.

En términos prospectivos, es una lectura que combina ciclos políticos con ritmos sociales y económicos.

Esa dramatización ayuda a ver que no es solo calendario, sino también rito de paso colectivo.

EL CIERRE DE

SHEINBAUM LLAMA A ESTAR ALERTA ANTE CAMPAÑAS DEL EXTRANJERO Y LLENA PLAZAS PÚBLICAS DEL PAÍS A 2 AÑOS DEL TRIUNFO DE LA 4T.

Este domingo, el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México se llenó de miles de personas que acudieron al mensaje de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum, a dos años de su triunfo electoral de 2024.

No hay prisa. Está más que esayado que la movilización no se limitó a la capital.

En plazas públicas de todo el país, mexicanas y mexicanos se reunieron para seguir el informe presidencial y expresar su respaldo al proyecto de transformación que hoy vive México.

Durante su mensaje, la presidenta destacó avances en programas sociales, infraestructura, salud, educación, recuperación de los trenes de pasajeros, crecimiento económico y fortalecimiento de la soberanía nacional.

Asimismo, denunció que su gobierno ha sido objeto de campañas millonarias en redes sociales y de una ofensiva mediática impulsada por sectores conservadores nacionales e internacionales que buscan recuperar los privilegios perdidos.

También cuestionó los intentos de injerencia extranjera y preguntó con firmeza: “¿Quién decide en México? ¿Las agencias extranjeras o el pueblo?”.

Sheinbaum reiteró que México es un país libre, independiente y soberano, donde las decisiones las toma el pueblo y no intereses ajenos a la nación.

“¡México no es piñata de nadie!”, expresó ante miles de asistentes.

A dos años de la elección que llevó por primera vez a una mujer a la Presidencia de la República, las plazas llenas en todo el país enviaron un mensaje claro: el pueblo sigue organizado, participativo y dispuesto a defender la soberanía, la independencia y la transformación de México.

Porque la patria no se vende, la patria se defiende.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.