El desprecio a las mayorías ciudadanas

“Todo es soportable salvo el desprecio”.

“El desprecio tiene correspondencia y destruye los puentes en las relaciones humanas, y puede catalogarse como uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis.”

Un diputado federal, PANISTA y arrogante, argumentaba que en la Revocación de Mandato solo los ignorantes salieron a votar, que la gente más analfabeta son los que votaron por Morena en ese ejercicio y presentaba gráficas y ensayos para sustentar sus aseveraciones y que esa gente se ubicaba en el sur del país preponderantemente dejando de manifiesto su soberbia y menosprecio primero a los que votan y después a los ciudadanos simpatizantes de Morena en el resto del país y, al final, el ignorante fue precisamente el Diputado Federal Panista de Delicias Chihuahua, los resultados electorales lo ubican en su realidad despreciada por él.

Los resultados de las votaciones de este año 2022, solo para ejemplificar, lo dejaron en el peor de los ridículos ya que el resultado electoral precisamente marca lo equivocado que esta al hacer sus señalamientos al perder Hidalgo y Tamaulipas, el centro y el norte del país, y además el mapa político le rompe todo su argumento, quedando al día de hoy así:

Y además con amplias posibilidades de que el mapa a favor de Morena se incremente en el 2023 y sin duda en las elecciones en el 2024 donde volverá a sumar la presidencia de la república y las mayorías calificadas del Senado y la Cámara de Diputados, por lo tanto no se necesita más para poner en su lugar al Diputado Federal Panista malintencionado.

El desprecio, en psicología y otras ciencias sociales, es una intensa sensación de falta de respeto o reconocimiento y aversión. El desprecio supone la negación y humillación del otro de quien se pone en duda su capacidad e integridad moral.- El desprecio es similar al odio, pero implica, además, un sentimiento de superioridad clasista. Una persona que tiene desprecio por otra mira a esta con condescendencia. La persona despreciada la consideraran indigna. El desprecio puede estar relacionado con sentimientos de indignación y amargura por parte de quien manifiesta desprecio.

El desprecio es lo opuesto a la empatía. La empatía implica ser capaz de ponerse en el lugar de los demás, experimentar sus emociones y comprender sus ideas, mientras que el desprecio implica una actitud de arrogancia y superioridad con la cual se juzga al otro. La empatía nutre los vínculos de la relación mientras que el desprecio los rompe.

El desprecio es un sentimiento negativo que se genera al considerar que alguien es inferior. Eso significa que no es simplemente una emoción, sino que también implica una valoración que en muchos casos puede rayar con la falta de respeto.

Políticos, periodistas, columnistas, etc. simpatizantes de la oposición han venido señalando, con toda la arrogancia y clasismo, desde que se celebraron las elecciones del 2018, que los votos hacia Morena provienen de gente ignorante, analfabetas, mantenidos, vividores, de gente que quiere que el gobierno les arregle la vida ofendiendo y denigrando a quienes se identifican y votan por Morena, así han venido actuando y cada vez suben más su tono de desprecio hacia la mayoría de los ciudadanos de este país.

Señalan y ofenden como los necesitados de los programas sociales, los señalan como gente que no hace nada por el país más que pedir que se les dé señalando con tal arrogancia y desprecio como lo más bajo, señalando despectivamente a los pobres y que estos solo sabe dar problemas, así de ese tamaño su altivez despectiva hacia los que menos tienen.

Solo que el pueblo tiene memoria y sabe perfectamente bien que los que vivieron mantenidos de los recursos públicos son precisamente la élite de la hoy oposición, recordando el enorme saqueo que sin recato alguno hacían del erario, los hoy opositores eran los que no podían vivir sin los dineros públicos al igual que los grandes empresarios a quienes los gobernantes, hoy opositores, les rendían tributo vía corruptos negocios, condonación de impuestos y entregas de recursos directamente a sus arcas.

Los opositores hoy son los que realmente vivieron, e hicieron su forma de vida, de los dineros públicos y del poder.

Hoy podemos afirmar, con toda seguridad, que los opositores forman parte de la “Tríada de la Hostilidad”, la cual está formada por el desprecio, la ira y el disgusto y, los tres estados los manifiestan continuamente al referirse a los que menos tienen en este país.

Por tanto, el desprecio sería una emoción compleja que se basa en una evaluación negativa de la valía de una personas, pero también despierta sentimientos de hostilidad constante.

Les enoja mucho ser opositores a los hoy opositores, Desprecian o se enfadan con una persona, o grupo de personas, porque la culpan por lo que hoy son… minoritarios opositores.

En el caso de su ira, culpan al otro porque ha hecho intencionalmente algo que consideran ellos, en su soberbia y altivez, como equivocado. En el caso del desprecio, culpan a esas personas por sus decisiones, actos o preferencias.

En la ira se realizan los opositores en una atribución de la culpa situacional pero en el desprecio son disposicionales.

A los opositores hoy en día el desprecio los lleva a una emoción excluyente que da paso a la indiferencia y a intentar sacar a la persona despreciada de la red social o, en el peor de los casos, aniquilarla directamente, en sentido metafórico dentro de su arrogancia y engreimiento.

Los opositores no aceptan que los demás logren éxitos políticos, éxitos sociales y electorales porque les gana el enfado y éste les genera una sensación de impotencia que da paso al desprecio y al odio.

Culpan a los demás de sus errores, no aceptan las autocriticas y buscan protegerse de ser exhibidos por medio de su propia arrogancia.- Su desprecio a la mayoría de los mexicanos por los opositores no surge de manera automática, sino que es el resultado de una serie de conflictos recurrentes que no se han resuelto de manera satisfactoria para ellos y que van degenerando lentamente hacia una actitud negativa y agresiva hacia quienes causaron su enfado, convirtiéndose ya en un rasgo permanente de la personalidad actual de los opositores.

Es increíble que busquen el voto y apoyo de los ciudadanos mexicanos ante una actitud de desprecio total y absoluto hacia los mexicanos que menos tienen, a la clase media baja y a todo aquel que simpatice con Morena o con el proyecto presidencial López Obradorista.

70% de los mexicanos son pobres, son clase media baja, son clase media, son profesionales, micro empresarios, técnicos, etc y todos ellos simpatizantes y el 30% son clase alta, empresarios, ejecutivos y empleados simpatizantes de los hoy opositores… ¿de dónde creen que lograrán los votos para lograr avanzar de nueva cuenta hacia el poder si se siguen manifestando despreciando al 70%?

Recordemos que el desprecio genera el cierre definitivo del retorno de la tolerancia y la paciencia.

Dime cuanto desprecias y te diré cuánto es tu odio añejado en tu corazón.