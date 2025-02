El derecho sagrado a vivir sin miedo

Publicidad - LB2 -

Vivimos tiempos oscuros, la violencia ha dejado una herida profunda en nuestro Norte Patria, una cicatriz que marca a generaciones enteras de jóvenes que han crecido sin conocer otra realidad que la guerra. Para muchos, la infancia no ha sido más que el eco de balaceras, el temor de no volver a casa y la incertidumbre del futuro.

Ante nuestros ojos, ante la inoperancia, ante la suicida estrategia de abrazar a criminales, el crimen organizado ha evolucionado. Ya no es solo una red de tráfico de drogas, sino un aparato de destrucción que siembra el terror en nuestras comunidades. Lo hemos visto en los ataques brutales contra poblaciones enteras en la sierra de Chihuahua, lo vemos en los ataques con drones kamikaze. Lo hemos sufrido en Ciudad Juárez, donde ataques indiscriminados contra civiles han teñido de sangre nuestras calles. Este no es solo un problema de crimen organizado, es narcoterrorismo en su forma más despiadada. Y aunque el gobierno federal se niegue a aceptarlo, en Chihuahua no estamos dispuestos a mirar hacia otro lado.

Por ello, desde el Congreso del Estado hemos impulsado una reforma histórica: la tipificación del delito de narcoterrorismo en el Código Penal de Chihuahua. Esta es una declaración firme de que en nuestro estado no solo reconocemos la amenaza, sino que estamos dispuestos a combatirla con todas nuestras fuerzas. Si el régimen centralista prefiere la negación y la inacción, nosotros responderemos con determinación y con el peso de la ley.

Chihuahua está enviando un mensaje claro: no nos rendiremos. No permitiremos que los narcoterroristas sigan operando con total impunidad, ni que nuestros jóvenes sigan siendo carne de cañón en esta guerra interminable.

Mientras en la sierra de Chihuahua, los grupos criminales han impuesto su ley a sangre y fuego, dejando un rastro de muerte y desplazamiento forzado. Refugiados del narcoterrorismo, de los ataques indiscriminados a civiles y fuerzas de seguridad, de una amenaza que no distingue entre inocentes y culpables, para los chihuahuenses de bien, ser cómplices nunca será una opción.

Cuando el régimen centralista nos da la espalda, desde aquí daremos un golpe en la mesa, porque el dolor de Chihuahua también merece consuelo y respuestas y como el primer servidor de los chihuahuenses estoy obligado a darle esas respuestas a mi Norte Patria a buscar cada medio a mi disposición para aliviar el dolor de las familias chihuahuenses.

Cada vida perdida, cada familia destrozada por la violencia, cada niño que crece sin esperanza es una prueba de que la estrategia ha fallado. Chihuahua no puede esperar más. No podemos resignarnos a la desesperanza ni permitir que las futuras generaciones vivan bajo el yugo del narcoterrorismo.

No es la primera vez que Chihuahua se encuentra en la encrucijada de la historia. Nuestro linaje es combativo, guerrero, nuestro linaje es la defensa de nuestra tierra. Este norte que vio nacer a los grandes héroes revolucionarios y una vez más, seremos punta de lanza en la lucha por la paz y la justicia. No seremos una generación de rodillas; seremos la generación que trazó el camino para recuperar la tranquilidad de nuestro pueblo. Chihuahua marcará la pauta para la recuperación de México y no descansaremos hasta devolverle a nuestras familias el derecho sagrado a vivir sin miedo. ¡Que Dios proteja a nuestras familias y a nuestro Norte!

