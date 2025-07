El arte de honrar: escuchar el dolor de una ciudad

Publicidad - LB2 -

The Sound of Silence / Simon & Garfunkel (1964)

“And in the naked light I saw ten thousand people, maybemore… People talking without speaking, people hearingwithout listening.”

El arte de honrar empieza por escuchar, no por hablar de más ni por tomarse la foto, sino por callar y escuchar el dolor real de una ciudad que hoy enfrenta verdades incómodas: un crematorio con cientos de cuerpos apilados con permiso oficial no es un accidente: es el resultado de un sistema que oye sin escuchar, que regula sin vigilar. lo que duele de verdad no son las cenizas, sino el silencio de todos aquellos que pudieron evitarlo.

El hallazgo de 383 cuerpos almacenados sin control en un crematorio privado de Juárez no es únicamente un caso de negligencia o corrupción, dejemos de lado el escándalo internacional, al día de hoy es una herida abierta generalizada en la dignidad de nuestra ciudad, es un recordatorio brutal de que, incluso en la muerte, hay quienes pierden hasta el derecho de ser reconocidos y respetados por ¿ambición?, inconcebible pero cierto.

No hablamos de un error aislado ni de un descuido menor, hablamos de un negocio legal, con permisos en regla, que se transformó en una fosa común, nadie vigilaba nada, o lo lógico que es peor, más de dos lo sabían y tal vez lo tenían como una anécdota del conocido, amigo o familiar. Las familias entregaron a sus muertos para ofrecerles paz, y recibieron mentiras, material de construcción, arena, tierra de jardinería, cenizas de otra persona y ahora al enterarse, un trauma que no va repararse con nada.

La Fiscalía y todos haciendo su chamba, desde quien condena, hasta quien defiende a las autoridades omisas, solo aquí, como ya es costumbre haré una pausa; hay quienes están intentando defender lo indefendible a través de sus opiniones y columnas. Ok ahí les va: Las autoridades tienen responsabilidad directa y solidaria por omisión en la vigilancia sanitaria y funeraria. Cuando aparecen 380 cuerpos apilados y sin control en un crematorio autorizado, es señal de falla grave en inspección, regulación y aplicación de sanciones. La ley obliga al Estado a garantizar la dignidad post mortem y la salud públicapor lo que no basta clausurar después: la omisión previa es negligencia oficial que puede ser fuente de responsabilidad administrativa, civil e incluso penal para servidores públicos. En fin…

Aquí ni siquiera sabemos cuántos de los 383 cuerpos tenían nombre, historia, familia esperando respuestas. Las leyes actuales exigen pruebas imposibles para reconocer a los desaparecidos o para reclamar reparación.

El daño moral existe en México, pero se regula de forma ambigua, mientras tanto, las familias se quedan con el costo emocional, con la impotencia de no saber dónde están sus muertos ni cómo ofrecerles paz.

Hay ejemplos de otras sociedades que decidieron escuchar de verdad. Tras el escándalo del crematorio Tri-State en Georgia, donde Estados Unidos reformó leyes, endureció controles y creó vías de denuncia efectiva, no se conformaron con indignarse, porque la empatía no es caridad; es responsabilidad pública, es prevenir para que nadie más viva esa misma tragedia.

Mientras todo pasa y me refiero a todo porque hay que recordar que se vino un problemón para el municipio con el tema de los damnificados por las corrientes de agua por las lluvias y al mismo tiempo el crematorio; queda evidenciada la falta de sensibilidad, así como si no pasara nada, donde, con el pretexto de que es agenda oficial, se discute renombrar un arroyo, que en realidad es una calle, como Mártires del 68 y aunque el homenaje pueda ser legítimo no es más que la imposición de ideología pura; y deje usted, es querer quedar bien con el partido al que se pertenece, y es un esfuerzo muy forzado, ¡caray! no se ve nada bien, ¡que alguien les asesore!

Veamos, no hay una justificación ya que es un hecho, si muy importante que no debe de quedar en el olvido, lo sabemos, pero esta ciudad está llena de mártires, tanto que podríamos llamarle a la calle: Los Mártires del Arroyo o de los baches, o del egoísmo, o de la ambición, o hasta del calor. Basta ver los comentarios de las redes para notar el repudio colectivo sobre el tema, ya que lo que se debería de hacer es levantar la voz respecto a las condiciones de dichos arroyos – calles, así como las decisiones que se han tomado por décadas sobre el presente y futuro de quienes tienen sus casas en esas zonas de alto riesgo, legal o ilegalmente, enserio que me pareció más conmovedor ver cómo la empatía social se desborda más fácilmente con la cancelación de un programa infantil animado —Tiny Chef— provoca trending topics, firmas, peticiones, donde miles se movilizan para salvar al chef de tela, y si, es burda la comparación, pero es la verdad y dolerá mientras se ignoren las cenizas reales de nuestra comunidad y no, tampoco se trata de culpar a nadie por sentir empatía por un personaje animado, la empatía es buena, el problema es que necesitamos esa misma capacidad de conmovernos y actuarpara quienes de verdad hoy necesitan consuelo, justicia y reparación, necesitamos dirigirla hacia el dolor que nos incomoda, como ya dije, en Juárez no faltan mártires: faltan escuchas, faltan funcionarios con vocación real de servicio, leyes que protejan, políticas que reparen y ciudadanos dispuestos a exigir respeto para todos, vivos y muertos.

A ver señores regidores, ¿porque no conectan con su ciudad y su gente? miren, les daré un ejemplo si lo que quieren es cambiar nombres; ahí está el nombre olvidado del Dr. José Guillermo Ortiz Collazo, fíjense; el 16 de julio de 2010 acudió a atender a un herido en medio de una emboscada y murió por un coche bombaque estalló en el momento y todo por ayudar.

Este evento es muy notorio ya que fue el primer coche bomba del narcotráfico en México, un hito de violencia que transformó la guerra contra el crimen de ese momento y de todos los tiempos, y hoy apenas se recuerda su nombre en ceremonias pequeñas, sin archivos, sin justicia completa, siendo este ejemplo de vocación y de humanidad que es lo que nos sobra a la mayoría de los que vivimos en esta ciudad, ok, ya están distraídos de lo que es urgente, bien pues de perdida al menos empecemos por ahí, por escuchar el dolor de nuestra propia ciudad, por legislar para que ninguna familia vuelva a sufrir entierros sin dignidad, por establecer registros claros, inspecciones reales, rutas de denuncia accesibles, por recordar con hechos, no únicamente con acontecimientos nacionales que hasta mis hijos de 9 tienen en cuenta.

Honrar no es imponer nombres ni tomarse la foto, es construir juntos la memoria, la justicia y el cuidado que nos debemos como comunidad, es garantizar que nadie más vuelva a ser enterrado sin nombre, sin respeto, sin la paz que todos merecemos al final.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.