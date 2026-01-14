EE UU, tráfico de drogas y MAGA.

Publicidad - LB2 -

El gobierno federal de los Estados Unidos de América parece determinado a hacer una reconfiguración sobre el papel de este país como primer consumidor mundial de drogas ilegales, así como de las dinámicas de tráfico y poder político inherentes a este fenómeno criminal.

Make American Great Again MAGA (Hacer Grande América de Nuevo) es más que un slogan político, es la derivación orgánica del conservadurismo estadounidense más activo; representa entre otras cosas un conglomerado de intereses donde convergen la ideología, la nostalgia por décadas pasadas, la reafirmación cultural, la preferencia de Ley y Orden sobre derechos y la firmeza enla toma de decisiones públicas.

Pero hacer “grande” a Estados Unidos de nuevo será imposible cuando una gran parte de la población de este país es adicta a drogas ilegales, padeciéndose en sus ciudades más importantes graves epidemias de farmacodependencia a sustancias mortales como el fentanilo.

Lo anterior es también, hablando de Ley y Orden, un punto de referencia para la base política que votó por el Partido Republicano en la pasada elección presidencial. Realmente el fentanilo y las drogas duras están matando, enfermando y haciendo improductivos a cientos de miles de estadounidenses al año.

Para estos votantes conservadores, cuestiones como la legalización de la mariguana, la cultura permisiva, la perspectiva del libre desarrollo de la personalidad y un abordaje fundamentalmente sanitario del problema de las drogas han resultado en el actual desastre de adicciones a las drogas químicas que carcome y debilita desde dentro (aunque supuestamente auspiciada desde fuera) a la sociedad norteamericana.

Es así que la administración Trump incluye al tráfico de drogas en su estrategia de Seguridad Nacional. Se deduce que China está ocupando plenamente a su población en grandes proyectos productivos y de alta tecnología mientras que Estados Unidos desaprovecha a parte significativa de su potencial fuerza laboral y de mentefactura por culpa de la crisis de consumo de drogas.

No obstante, desde 2023 el vecino país experimenta un decrecimiento en las muertes por fentanilo, mismo que persiste y se sostiene notablemente. Aunque aún no es suficiente, la combinación de políticas de salud pública y los cortes de suministro de la droga han dado resultado positivo en la contención de un fenómeno que está matando a muchísimos estadounidenses.

La actual administración norteamericana, acorde a su línea de pensamiento, aborda el problema en función de la seguridad nacional con perspectiva represiva; presionando sin rodeos a los países involucrados en el tráfico de drogas, especialmente los involucrados con el fentanilo o sus precursores.

Es así que el fentanilo ilegal a través de una orden ejecutiva federal ya esoficialmente considerado por el gobierno estadounidense, como en este espacio en su momento lo hicimos notar, como un arma química de “destrucción masiva”. Esto deriva en graves implicaciones diplomáticas y militares.

La arista del narcotráfico internacional implica para el gobierno federalnorteamericano lastimar la protección política de la que este se ha valido para meter estupefacientes a los Estados Unidos; eso sí, en función de los intereses gringos.

Por un lado, puede sustraerse al presidente de Venezuela acusado de narcoterrorismo y al mismo tiempo indultar a un ex presidente sentenciado por narcotráfico para que opere en las elecciones locales como el caso de un ex mandatario hondureño.

La evidencia documental señala nexos y complicidades históricas al más alto nivel de las estructuras gubernamentales en países como Venezuela, Colombia y México; sin embargo, es improbable que las organizaciones criminales transnacionales sean eliminadas solo haciendo uso de la fuerza militar, al contrario, de no complementar el combate frontal con cooperación regional en materia de inteligencia y con medidas de intervención social, el crimen organizado transnacional resurge con mayor poder.

Empero, la contención del problema del fentanilo en Estados Unidos viene desde la administración federal anterior y es poco clara la acción persecutora al tráfico de drogas local; si bien la administración Trump en ambos periodos ha presionado a las grandes farmacéuticas estadounidenses (las grandes culpables del problema) y estimulado mayores penas a traficantes de drogas, poco o nada se dice de la absorción de ganancias por esta actividad en la mayor economía del mundo.

Es imprescindible desmantelar la protección política de las organizaciones delincuenciales transnacionales sin que esto se use como justificación para fines intervencionistas y desestabilizadores, de igual manera deben los gobiernos latinoamericanos extirpar los nodos de poder político que los califican como narcoestados.

El control del tráfico de drogas internacional es prioritario para la seguridad hemisférica que busca Estados Unidos. Secar la disposición de drogas en su territorio a través del control de fronteras, restricción de precursores químicos, presión diplomática y el uso de la fuerza represiva junto con políticas heredadas de la anterior administración está dando resultados positivos en el corto plazo al menos con el fentanilo, cuya clasificación legal permite consecuencias más graves que las del caso venezolano para las cúpulas políticas y gubernamentales de las naciones involucradas.

Los Estados Unidos de América deben, de acuerdo a la visión del MAGA, ordenar el descuidado patio trasero, barrer la casa y evitar intrusiones. Mano firme, Ley y Orden.

“Bajo el gobierno de los justos está contento el pueblo; cuando mandan los impíos, el pueblo suspira.”

Proverbios 29:2

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.