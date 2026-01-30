Publicidad - LB2 -

¿Sabe usted de que se trata?

La demencia frontotemporal (DFT) es un grupo de trastornos neurológicos poco comunes que dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro, afectando principalmente la personalidad, la conducta y el lenguaje.

A diferencia del Alzheimer, suele aparecer en edades más tempranas (entre los 45 y 64 años) y provoca cambios marcados en el comportamiento y la comunicación.

Características principales

Áreas afectadas: lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Proceso: atrofia progresiva (encogimiento de las neuronas en esas zonas).

Edad de inicio: más temprana que otras demencias (frecuente en adultos de mediana edad).

Progresión: los síntomas empeoran con el tiempo, aunque algunas personas pueden vivir más de 10 años tras el diagnóstico.

Síntomas comunes

Cambios de personalidad y conducta: comportamientos socialmente inapropiados, impulsividad, apatía o indiferencia emocional.

Lenguaje: dificultad para comunicarse, pérdida de vocabulario, problemas para comprender o construir frases.

Funciones ejecutivas: problemas para planificar, organizar y tomar decisiones.

Otros síntomas: alteraciones emocionales, dificultades en el trabajo, problemas de movilidad en fases avanzadas.

Riesgos y diagnóstico

Frecuente confusión con otras enfermedades: puede diagnosticarse erróneamente como depresión, trastorno psiquiátrico o Alzheimer.

Diagnóstico: se realiza mediante evaluación clínica, neuroimagen (resonancia magnética, tomografía) y pruebas neuropsicológicas.

Pronóstico: no existe cura, pero terapias de apoyo y estrategias de cuidado ayudan a mejorar la calidad de vida.

La demencia frontotemporal es una enfermedad progresiva que afecta la conducta y el lenguaje debido a la atrofia de los lóbulos frontal y temporal.

Su inicio temprano y sus síntomas distintivos la diferencian de otras demencias como el Alzheimer.

Todo esto lo traigo a cuentas, porque el médico y educador en salud pública, Héctor L. Frisbie ha expuesto en recientes participaciones en los espacios informativos Astillero y Sin Censura una sospecha clínica de deterioro neurológico significativo en el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, basada en observación conductual prolongada, criterios neurológicos contemporáneos y análisis médico, sin que ello constituya un diagnóstico formal.

Expone el médico sospecha de deterioro neurológico en Donald Trump.

Plantea posible demencia frontotemporal y cuestiona su capacidad funcional.

Esta información la dimos a conocer tal cual en nuestro informativo, LOS ANALISTAS, de ADN, el pasado miércoles 28 de enero.

Frisbie asegura que su análisis se inscribe en un marco metodológico claro, al precisar que no ha evaluado clínicamente al mandatario, pero que la medicina actual permite formular sospechas diagnósticas a partir de la observación sistemática de la conducta pública, algo que —señala— no era viable cuando surgió la llamada Regla Goldwater, que tradicionalmente limitaba este tipo de evaluaciones públicas.

De acuerdo con el médico, el conjunto de signos observados no apunta principalmente a Alzheimer, sino a un cuadro compatible con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, responsables del control ejecutivo, la inhibición social, el lenguaje, el juicio y la regulación de la conducta.

En sus exposiciones, Frisbie ha descrito cambios progresivos en tres áreas clave: cognitiva, conductual y motora, cuya coexistencia refuerza la sospecha de un proceso neurodegenerativo.

Entre los elementos señalados se encuentran desinhibición conductual, pérdida del filtro social, respuestas agresivas e impulsivas, así como deterioro del control ejecutivo, lo que se reflejaría en la dificultad para seguir protocolos básicos y mantener conductas acordes a contextos institucionales.

El especialista ha hecho énfasis en el fenómeno de la confabulación, al que identifica como uno de los signos neurológicos más relevantes.

Según explicó, este consiste en la construcción de narrativas falsas que el paciente cree plenamente verdaderas, lo que no implica mentira consciente, sino una alteración neurológica, y que se manifestaría en afirmaciones sobre hechos, logros o situaciones inexistentes.

Frisbie también ha señalado alteraciones del lenguaje, como frases desorganizadas, uso incorrecto de verbos, invención de palabras y discursos tangenciales, lo que identifica como afasia, un trastorno neurológico del lenguaje.

A ello suma fluctuaciones marcadas del estado mental, con periodos de apatía profunda alternados con episodios de excitación e impulsividad, un patrón que, sostiene, es más consistente con demencia frontotemporal que con Alzheimer.

Otro aspecto abordado es la presencia de trastornos del sueño, particularmente el fenómeno conocido como sundowning, con un empeoramiento del estado cognitivo y conductual por la tarde-noche, despertares nocturnos tempranos y actividad errática en ese horario, lo que explicaría la reducción de apariciones públicas vespertinas.

El análisis incluye además signos motores, como postura inclinada, dificultades de equilibrio y problemas bulbares al hablar, que, de acuerdo con Frisbie, serían indicativos de atrofia cerebral progresiva.

Aunque no existen imágenes públicas de resonancia magnética, el médico explicó que este tipo de demencia suele mostrar atrofia severa del lóbulo frontal y reducción del volumen cerebral anterior.

En cuanto a la evolución, Frisbie ha señalado que el deterioro no sería reciente, sino que habría iniciado hace alrededor de una década, con una aceleración geométrica en los últimos años.

Bajo esa premisa, ha ajustado de manera reiterada sus estimaciones sobre la capacidad funcional futura del mandatario.

El médico ha diferenciado este proceso de un narcisismo patológico previo, que, afirma, Trump ha presentado durante décadas, pero que ahora estaría superpuesto y amplificado por la enfermedad neurológica, generando conductas cada vez más erráticas.

Las exposiciones de Frisbie han generado debate al plantear interrogantes sobre la funcionalidad actual del presidente, insistiendo en que sus señalamientos se basan en criterios médicos y observacionales, sin emitir juicios políticos ni diagnósticos formales, y enmarcando el análisis como una reflexión clínica sobre un personaje con impacto global.

Con información de Astillero y Sin Censura; y con redacción de Arturo Hernández, de ADN, adiario.mx, les traigo la información completa.

Como colofón, el pronóstico médico del especialista indica que es tan grave y avanzada ya su enfermedad, que en cosa de tres a cuatro meses se observarán severos rasgos de discapacidad que lo obligarían a abandonar el cargo.

Mientras esto sucede… el candente teléfono rojo entre los dos mandatarios, arrulla en conversaciones caballerosas y enternecedoras.

Trump señaló que durante el diálogo se abordaron temas clave de la agenda bilateral, entre ellos la situación en la frontera común, el combate al narcotráfico y asuntos relacionados con el comercio entre ambas naciones.

En su mensaje, Trump también elogió a la presidenta mexicana, a quien describió como una líder “maravillosa e inteligente”, por lo que los mexicanos “deberían estar muy contentos”.

El presidente de Estados Unidos destacó la inteligencia y conducción de la mandataria mexicana tras conversación sobre frontera, comercio y narcotráfico.

Y reconoció públicamente el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de sostener una conversación telefónica que calificó como productiva y positiva para ambos países.

El mandatario estadounidense informó que el diálogo abordó temas clave de la agenda bilateral, entre ellos la frontera, el combate al narcotráfico y el comercio, y adelantó que los equipos de ambos gobiernos continuarán trabajando de manera conjunta, con la previsión de nuevos encuentros en el corto plazo.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países.

México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!

Por su parte, Sheimbaum…

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Seguimos avanzando en temas comerciales, y en la relación bilateral convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente.

También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”. Comentó la presidenta, Sheimbaum.

Awwww.

Mientras tanto, los enemigos de la 4T, urdiendo nuevas intrigas.

