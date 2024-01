Dejar de escribir es comenzar a morir

Publicidad - LB2 -

El título es solo una paráfrasis del axioma, «Dejar de luchar es comenzar a morir». En mi caso es personalizado a mi afición rayando en euforia por redactar, acción que realizo desde mi lejanísima infancia. Otro axioma relativo es, «Escribo, luego existo» del, «Pienso, luego existo». A ese nivel mi compulsión a escribir y con ello dar constancia de mi paso por esta vida.

¿Cómo dar rienda suelta a mi pasión (escribir) sin arriesgar mi vida? Siendo menos crítico con: personajes poderosos, partidos políticos, gobiernos de todos niveles e instituciones. Quizá algunos encuentren mis escritos un tanto descafeinados, sin embargo, debo atender las súplicas de mi familia cercana, parientes y amigos que me piden me aleje de situaciones peligrosas para preservar mi integridad física.

¿Qué trae consigo ejercer un periodismo crítico y de denuncia social? Con completo conocimiento de causa, aseguro que solo acarrea: problemas, peligros, enemigos, desgracias, sinsabores, derrota… Hoy más que nunca, admiro a los periodistas que insistan en esa ruta, es un verdadero apostolado y muchos no estamos hechos de esa madera. ¿Entonces me dedicaré a hacerles caravana a las personas antes mencionadas? Absolutamente NO, nada más eso faltaba, sería traicionar y corromper mi esencia, mi alma, mis lecturas, mis ideas, mi sentido de la justicia.

Dicho lo anterior, solo destacaré las cosas positivas que encuentre y merezcan ser comentadas.

Importante visita de los candidatos a senadores por el frente (PAN, PRI, PRD).- ellos son, Ing. Mario Vázquez Robles y la Lic. Daniela Álvarez Hernández. En un ambiente de fiesta y con lleno total, fueron recibidos. Recordemos que Daniela es originaria de esta ciudad, de ser (como esperamos) Senadora de la República, sería la segunda persona de NCG, en tan destacada posición (Cámara Alta). El primero fue, Jeffrey Jones. Después tuvieron una comida con académicos y empresarios de la región.

Dependencias con un buen servicio en NCG.- en los atentados que sufrí en días pasados por motivo de mis artículos que molestan (molestaban) a quienes no comparten mi punto de vista, es que sufrí daños en mi vehículo y robo de importantes documentos, además de amenazas de muerte. Quiero agradecer al siempre eficiente INE por la calidad y prontitud de su servicio al reponernos nuestras credenciales de elector. También a la Recaudación de Rentas local por su valiosa ayuda, sobre todo a su titular Juan Manuel Álvarez. Finalmente y no por ello menos importante a la Delegación del Bienestar al mando del Lic. Ricardo Soto Pastrana, por la atención con la que atienden a las personas de la tercer edad que requieren sus servicios, el trato humano que otorgan es sobresaliente.

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.