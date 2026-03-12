De la pasarela al liderazgo: mujeres que están cambiando la narrativa.

Publicidad - LB2 -

Hablar hoy de concursos de belleza ya no es hablar únicamente de vestidos, sonrisas perfectas o pasarelas iluminadas. En México, estos certámenes han vivido una transformación silenciosa pero profunda durante las últimas décadas.

Basta recordar que desde la segunda mitad del siglo XX, eventos como Señorita México eran vistos principalmente como espectáculos televisivos que proyectaban una imagen aspiracional de la mujer. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar a partir de los años noventa con la profesionalización de los concursos y la preparación integral de las participantes.

Más recientemente, la narrativa internacional de la llamada “belleza con propósito” ha influido también en nuestro país, donde las concursantes combinan hoy formación académica, proyectos sociales y habilidades de comunicación.

Este cambio lo confirmé recientemente en el programa Voces y Visión, al entrevistar a Kenia Valdez, Miss Juárez 2025.

Más allá de la estética o el protocolo del certamen, lo que pude ver en Kenia fue su facilidad para expresarse, su claridad sobre el impacto social que busca generar y su preparación para asumir un rol público.

Kenia representa a una nueva generación de mujeres que utilizan estas plataformas para impulsar causas comunitarias, en su caso enfocadas en la niñez y la juventud. Este tipo de perfiles reflejan cómo los concursos de belleza, especialmente en contextos fronterizos como Ciudad Juárez, pueden convertirse en espacios de liderazgo social y de inspiración para otras jóvenes.

No es un fenómeno aislado pues de acuerdo con organismos internacionales, la participación femenina en espacios de liderazgo ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas, aunque aún enfrenta importantes desafíos. En México, por ejemplo, la presencia de mujeres en cargos de representación política ha aumentado significativamente gracias a las reformas de paridad de género. En el ámbito educativo, las mujeres representan hoy más de la mitad de la matrícula universitaria. Estos avances muestran que el liderazgo femenino se está construyendo desde múltiples frentes.

En ese sentido, el mes de marzo se convierte en un punto de encuentro para reflexionar sobre estos cambios. Durante estas semanas, instituciones, organizaciones civiles, universidades y colectivos impulsan actividades que buscan reconocer la participación de las mujeres en la vida pública y visibilizar los retos pendientes.

No se trata únicamente de una agenda simbólica; es también un espacio para evaluar cómo se están transformando los roles tradicionales y qué oportunidades se están abriendo para las nuevas generaciones.

En este proceso hay algo fundamental: en la construcción de una realidad distinta para las mujeres, no importa la camiseta que cada una traiga puesta, no importa si el liderazgo se ejerce desde la política, los medios de comunicación, el activismo social o incluso desde un certamen de belleza. Lo importante es que existe un objetivo compartido: avanzar, abrir caminos y generar condiciones más justas para todas.

Cada historia suma, cada proyecto comunitario, cada iniciativa académica, cada participación pública representa un paso hacia adelante.

Entrevistar a mujeres como Kenia Valdez permite observar cómo estas transformaciones se viven también en lo local, en lo cotidiano, en espacios que antes parecían lejanos a la discusión sobre liderazgo social.

Hoy, reconocer el esfuerzo y el compromiso de las mujeres que están construyendo oportunidades desde distintas trincheras no es solo un gesto de cortesía; es una forma de entender el momento histórico que estamos viviendo; porque más allá de las coronas, los cargos o los reflectores, lo verdaderamente relevante es la capacidad de influir positivamente en la comunidad y de motivar a otras a seguir avanzando.

Nora Sevilla Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.