Crónica de una Reforma Judicial anunciada.

“El final de un sexenio no es el momento

oportuno para la magnitud del debate

que se requiere y para los cambios que se

proponen y las consecuencias de los mismos”

– Rubén Moreira

Coordinador de los diputados del

PRI en la anterior legislatura

En febrero de este mismo 2024, el presidente López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales que pretendía modificar diversos aspectos de nuestra Carta Magna. Una de esas reformas, posiblemente la mas relevante era la relacionada con nuestro sistema de impartición de justicia.

¿Que hizo la oposición frente a tal propuesta? Lo mismo que venia haciendo frente a otros planteamientos de reforma que durante el sexenio planteo AMLO: nada. Sumidos en el marasmo y la chunga de la moratoria legislativa que unilateralmente pretendieron imponer, en lugar de legislar, se dedicaron a hacer campaña por la señora X. Una campaña bastante pobre, sucia, caótica e incongruente, ¡ha, pero eso sí, llena de ocurrencias y puntadas muy simpáticas!

La excusa para no ponerse a trabajar en una contrapropuesta legislativa, que inclusive, hubieran podido utilizar en su plataforma de campaña, fue que el sexenio estaba por terminar, y que por tanto ninguna iniciativa podía ser aprobada ya. “lo que propone Lopez Obrador es levantar una cortina de humo” dijeron.

Si bien era cierto que las propuestas del presidente no iban a pasar en ese momento -porque no contaba con la mayoría legislativa para hacerlo- también era cierto que existía la posibilidad de que la ciudadanía le diera en las urnas esa mayoría. Y así fue, la sociedad mexicana decidió por abrumadora mayoría, que Morena y sus aliados alcanzaran la mayoría necesaria en el Congreso, y se quedaron a unos cuantos legisladores de hacerlo lo mismo en el Senado.

Esa estrategia no fue oculta, secreta, ni mucho menos discreta, desde luego que no. Fue una estrategia publica y predicada a voces por todos los candidatos de Morena y aliados, hasta por los incomodos y los impresentables -que Morena tiene varios-. Se le llamo coloquialmente, El Plan C.

El plan C era muy sencillo, el o la votante debía votar, por la doctora Sheinbaum, obviamente, pero además por los candidatos de Morena y aliados a diputaciones y senadurías, para, de esa manera, asegurar la mayoría parlamentaria que permitiera aprobar las leyes que la oposición detenía de manera sistemática y sin siquiera leer.

El PRIANismo, atrapado en su laberinto se quedó pasmado. En una de sus proyecciones freudianas llegaron a calificar la propuesta de antidemocrática y abusiva, como si votar libremente fuera antidemocrático. En fin.

El caso es que atrincherados detrás de sus encuestas de Massive Caller, y con los medios tradicionales en franca campaña en contra del presidente, y de los candidatos de Morena, se creyeron su propio cuento de que la alianza oficialista no iba a alcanzar una victoria de tal magnitud. Es más, soñaron con un Congreso dividido que iba a paralizar los planes de acción y las promesas que vienen con el segundo piso de la 4T. ¡Ternuritas!

El día de hoy, a unas cuantas horas de que una mayoría democráticamente electa, y sustentada en las reglas electorales vigentes, esta por consumar la reforma al poder judicial, la minoría oligárquica que se creyó dueña del país no sabe qué hacer.

Desesperados por mantener sus privilegios, sueldos millonarios, beneficios abusivos y prebendas faraónicas, mandaron a protestar a las calles a sus subalternos, una minoría de burócratas muy ruidosa, y con el poder de afectar los procesos judiciales en todo el país, pero que no dejan de ser eso, un pequeño grupo de burócratas que defienden lo indefendible.

No se les ocurre pensar que, con el paro de labores, el único afectado es el ciudadan@ ordinari@. Ese que, precisamente, votó por el Plan C porque esta harto del tortuguismo y corrupción con que se manejan los juicios en las cortes mexicanas de todos los fueros. Otra cosa hubiera sido que en lugar de parar labores hubieran hecho una huelga al estilo japones; que hubieran amenazado con desahogar los casos a la mitad del tiempo. Pero bueno, se vale soñar. Aquí los derechos y beneficios de l@s mexican@s, para esa casta divina, están en ultimo lugar, lo primero y más importante son sus privilegios.

La ofensiva no ha parado ahí, los grupos empresariales, y hasta el embajador gringo, but of course, tuvo el descaro de venir a decirnos que no está de acuerdo con la Reforma Judicial. Y como último estertor de esta camarilla de desesperados, al cuarto para las doce, la ministra Piña presenta una contrapropuesta de reforma. ¡Ya para que!

Si se hubieran puesto a trabajar desde antes de la elección, posiblemente hubieran podido articular una propuesta que les hubiera ayudado a mejorar su desempeño electoral. Hoy, ya es tarde, se les fue el tren (o les paso por encima).

La Reforma Judicial que esta apunto de aprobarse tiene puntos muy controvertidos, el principal de ellos, la elección de jueces y magistrados. En lo personal, no estoy en contra de elegir a los jueces en un proceso electoral, pero tampoco me queda claro que eso vaya a acabar con siglos de corrupción. Si acaso, tendremos jueces mas cercanos a la gente, pero eso no es suficiente y puede ser una navaja de doble filo.

El proceso de transición del sistema actual al proceso propuesto, me parece muy apresurado. Una transformación tan radical de esta materia e implementado tan rápidamente, puede resultar más en perjuicio que en beneficio. Hay que dejar bien definido el mecanismo de transición, por ejemplo, ¿Qué va a pasar con los juicios orales en curso? ¿habrá que reponerlos con el cambio de juez?

Y, por último, esta propuesta incluye mecanismos de control para los jueces lo cual es muy importante, pero no veo que incluya algo similar para los ministerios públicos. Un juez, por mas recto y justo que sea, no puede hacer mucho con carpetas de investigación deficientemente integradas, con violaciones al debido proceso, o con ministerios públicos corruptos. ¿Qué hay en ese sentido?

Es altamente probable que la Reforma Judicial sea aprobada en sus actuales términos, muchos de ellos novedosos y audaces, y por lo mismo, hasta que no sean aplicados no podremos evaluar el grado de éxito o fracaso, pero ciertamente hay que buscar la mejora, y no, como pretende la oposición, mantener el statu quo.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.