¿Conspiración Migratoria?

El día de ayer, regresando de la capital de Chihuahua a Ciudad Juárez, me topé con vagones de tren de carga cuyos techos estaban llenos de personas migrantes. Cabe mencionar que no es la primera vez que observo esto, pero en esta ocasión lo que llamó mi atención fueron las últimas declaraciones del presidente López Obrador sobre la situación de los migrantes y el uso de trenes de carga, sosteniendo que los migrantes ya no utilizan estos trenes.

En noviembre de 2023, López Obrador anunció que exigiría a las empresas ferroviarias privadas que ofrecieran servicios de traslado a los pasajeros, o de lo contrario las forzaría mediante un decreto. Ya sabemos que el inquilino de Palacio Nacional es partidario de los ‘decretazos’ y, en este caso, como en muchos otros, ha mostrado la incapacidad del Gobierno Federal para manejar adecuadamente esta grave problemática. Este acontecimiento me llevó a reflexionar.

En este artículo, por esta vez, no escribiré sobre política mexicana; me centraré casi exclusivamente en un tema que a muchos les fascina: las teorías de conspiración.

Para mí, el problema ya ha sobrepasado todo límite; la ciudad está a punto del colapso por la crisis migratoria, ya que la frontera se ha convertido en el punto de partida hacia el ‘sueño americano’. Un buen amigo me preguntó: ¿has escuchado hablar de George Soros? ¡Quizá tus dudas se despejen! Sin embargo, lo que generó en mí fueron más preguntas que respuestas. Empecemos, primero, por saber quién es este personaje. George Soros, un magnate que ha invertido millones en temas migratorios, ha sido acusado, sin pruebas, de estar detrás de la financiación de la migración. En 2009, Soros donó 2.5 millones de dólares a una organización de Chicago conocida como ‘La Familia Latina Unida’, que está detrás del fomento y sostenimiento de los traslados de la caravana migrante.

Soros ha declarado que la crisis migratoria es un fenómeno inevitable y que “los gobiernos deben desempeñar el papel principal en la solución de esta crisis mediante la creación y el mantenimiento de una infraestructura física y social adecuada para los migrantes y los refugiados”. Según su opinión, la migración está en constante cambio y requiere una respuesta dinámica; tan dinámica que a diario llegan a Ciudad Juárez migrantes de toda Sudamérica.

El despliegue de las ONG que Soros lidera va en consonancia con sus ambiciones de expansión financiera, basando su proyecto en los conceptos de sociedad y economía pregonados por Karl Popper, describiendo a las democracias representativas por su capacidad para desarrollarse con el mínimo de Estado y el máximo de mercado. George Soros ha sido señalado como uno de los principales actores en las crisis mundiales. Tal vez lo que se busca es desestabilizar la economía del país vecino y causar, precisamente, lo que estamos padeciendo: una crisis migratoria. Una migración financiada, según dicen las leyendas conspirativas.

Al pensar que ninguno de los tres niveles de gobierno hace algo al respecto, que parece que todos se hacen de la vista gorda, o que México se está convirtiendo en el campo de batalla de Estados Unidos, la pregunta persiste: ¿qué o quién está impulsando este aumento en la migración?

Aldonza González Amador Criminóloga y Empresaria Juarense

Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.