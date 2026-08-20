Con terrorismo digital, el régimen nos declaró la guerra a los mexicanos

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Cuando un gobierno necesita amenazar a sus ciudadanos para imponer una medida, significa que esa medida ya fracasó. El régimen de Morena perdió la batalla por el registro de celulares y, desesperado ante la resistencia de millones de mexicanos, decidió sustituir la ley por el chantaje y la razón por el miedo.

Las llamadas intimidatorias, los mensajes amenazantes y las advertencias de cancelación revelan la verdadera naturaleza de esta imposición. No quieren convencer a los ciudadanos de entregar sus datos: quieren obligarlos. No buscan generar confianza: pretenden sembrar terror.

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El mensaje del régimen es: “Registra tu celular o enfrentarás las consecuencias”.

Así actúa el crimen organizado. Primero identifica a su víctima. Después la amenaza. Finalmente, le advierte que será castigada si no obedece. Ese método de intimidación es el que hoy se utiliza contra millones de mexicanos cuyo único “delito” es negarse a entregar su identidad y sus datos personales al poder. Esto es terrorismo digital.

La primera ofensiva está dirigida contra las personas cuya línea telefónica termina en cero. El régimen las escogió como objetivo para utilizarlas como escarmiento. Busca castigarlas públicamente, dejar una advertencia y provocar que el resto de los ciudadanos se someta por miedo.

En la sociedad actual, dejar a una persona sin celular equivale a ejecutarla digitalmente. Es incomunicarla de su familia. Es impedirle pedir auxilio. Es privarla de una herramienta indispensable para trabajar. Es dejarla sin acceso a internet, a sus cuentas bancarias, a sus aplicaciones, a servicios médicos y a buena parte de su vida cotidiana.

Esa es la dimensión de la amenaza. El régimen quiere atribuirse el poder de decidir quién puede comunicarse y quién debe permanecer aislado; quién puede acceder a la vida digital y quién será expulsado de ella. La obediencia se convierte así en la condición para conservar derechos y servicios esenciales.

Hoy comienzan con las líneas terminadas en cero. Mañana irán contra las demás. Si permitimos que esta arbitrariedad avance, habremos aceptado que cualquier gobierno pueda desconectar de la sociedad a quienes se nieguen a obedecerlo.

Pero la desesperación del régimen también demuestra algo fundamental: los mexicanos estamos venciendo.

El registro de celulares fracasó porque millones de ciudadanos entendieron el peligro y decidieron resistir. A pesar de la propaganda, las presiones y las amenazas, los mexicanos de bien no se sometieron. Defendieron sus datos, acudieron a los tribunales y levantaron la voz frente a una maquinaria que se creía invencible.

Esperaban una población dócil y encontraron ciudadanos libres.

Creyeron que podrían imponer el registro sin oposición. Creyeron que el miedo sería suficiente para doblegarnos. Sin embargo, somos millones quienes permanecemos firmes y fieles. Somos millones quienes sabemos que la identidad, los datos personales y la libertad no son propiedad del gobierno.

Por eso han arreciado las amenazas. Morena no intimida porque sea fuerte: intimida porque está perdiendo. No cancela líneas porque tenga la razón: amenaza con cancelarlas porque ya no tiene argumentos. El terrorismo digital es la confesión pública de su fracaso.

No debemos abandonar a quienes hoy enfrentan la cancelación. Los ciudadanos con terminación en cero no son números ni daños colaterales. Son mexicanos que están siendo utilizados como carne de cañón.

Vendrán días difíciles. Arreciarán las llamadas, los mensajes y el hostigamiento. Intentarán cansarnos, dividirnos y hacernos creer que la resistencia es inútil. No debemos ceder.

Frente a sus amenazas, unidad. Frente a su terrorismo digital, resistencia. Frente a su desesperación, millones de mexicanos firmes y fieles. No nos van a separar. No nos van a someter. No nos van a vencer.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.