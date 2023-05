Comida de gato para los mexicanos

Publicidad - LB2 -

“Un día sin mexicanos”

A Day Without a Mexican

Existen, porque han existido en toda la historia de México, una casta de mexicanos demasiado sumisos a los grupos de poder de los Estados Unidos, tan malo es ser sumiso como ser beligerante en contra de una de las naciones más poderosas del planeta, la dignidad, la soberanía y el nacionalismo patriota juegan en el equilibrio entre las naciones y más con aquellas que son netamente colonialistas, racistas y segregacionistas como nuestros vecinos del norte, el gran imperio.

La historia de nuestro país tiene escritas infinidad de actuaciones de mexicanos arrastrados, clasistas y sumisos a los poderosos y no nada más del norte, lo han hecho, en su momento, con cualquiera que ostentara el poderío que los pudiera recompensar con el poder como lo fueron también los sumisos y arrastrados al imperialismo del Castillo de Miramar en Italia y todos aquellos que participaron y entregaron más del 50% de nuestro territorio a los del norte, los hoy Estados Unidos.

Tienen un nombre la corriente que los identifica y que la historia los señala como LOS CONSERVADORES, la derecha y la ultraderecha de hoy, el PAN y el PRI como partidos rectores y MC silente, el PRD como palero parásito de la derecha.

Los mexicanos sumisos al poder se caracterizan por ser prepotentes y humillantes hacia lo interno, dóciles y sumisos al poder externo, obedientes al amo poderoso, son subordinados a la cultura colonialista e imperialista que los atrae y embelesa, son rendidos o subyugados ante otra persona que detenta poder o representa al poder de ascendencia anglosajona, nuestra historia los ubica con toda claridad a los CONSERVADORES (La derecha) mexicanos, esos que tanto daño le han hecho a la patria durante toda la historia y en la era moderna del país (PRIAN).

La derecha conservadora del país son personas con un estilo inhibido o sumiso al extranjero por miedo a ofender, enfadar, molestar, hacer el ridículo o generar conflicto, no se atreven a defender sus objetivos, su necesidades o su patria porque el sentido de patria ellos lo tienen muy definido en la explotación y el coloniaje, súbditos al imperialismo, son servidumbre del poderoso imperio del norte.

Es por ello que no debe extrañarnos las palabras del senador John Kennedy porque las dijo con todo el conocimiento de causa de que no tendrían, para él, ningún sentido adverso ni reclamo de los súbditos de su traspatio, lo han hecho infinidad de veces y ni con el pétalo de una rosa han sido tocados, molestados o reprimidos por los gobiernos conservadores y neoliberales mexicanos del PRI-PAN, habían podido utilizar el garrote y la ofensa con consecuencias ventajosas más nunca adversas.

Se le olvidó al gringo republicano que en México hoy existe un gobierno nacionalista que predica el fervor patrio, el respeto y la grandeza nacional un gobierno de un país libre, democrático y soberano que enfrenta las ofensas a la patria con dignidad y que responde respetando a las sociedades de los demás que representan y son agresores.

Ningún mexicano CONSERVADOR neoliberal y de ultra derecha (PAN-PRI), hasta el día de hoy, se han dignado a responderle al gringo bocón y hocicón como se merece porque ellos se sienten ajenos, para ellos no va el mensaje sino al contrario, ellos se identifican con el contenido de ese mensaje y al contrario lo aplauden, el PRIANISMO se identifica con las intenciones de invasión a México, son amantes del Colonialismo y del Imperialismo, son los IDIOTAS ÚTILES del ala CONSERVADORA de los Estados Unidos.

A Day Without a Mexican, Un día sin mexicanos refleja con toda claridad el “mexican power” de 40 millones de compatriotas que ya viven en Estados Unidos donde ocupan un papel muy importante para el desarrollo de la economía de ese país, golpear a los mexicanos de la manera en que hoy lo están haciendo algunos gobernadores como el de Florida y Texas es un gravísimo error que les podrá costar serias consecuencias en sus economías locales pero, golpear A TODOS los mexicanos por igual, será mortal para las aspiraciones políticas de quienes lo vienen haciendo.

En la película se analiza el haber caído en el caos un estado de la Unión Americana luego de que un tercio de su población ha desaparecido como consecuencia de las leyes anti inmigrantes que desde el senado un candidato a gobernador impulsó y lo utilizó como campaña política para alcanzar la gubernatura.

Pero ya no es una trama de película, es toda una realidad que hoy viven el estado de la FLORIDA donde han abandonado las migrantes sus fuentes de trabajo, y el estado mismo, ocasionando una parálisis total, y de graves consecuencias para la economía, en la industria de la construcción en apogeo, en el transporte, en el comercio, en los servicios de las ciudades del estado, en los servicios domésticos y sanitarios, en los servicios deportivos y de asistencia, etc.

La ausencia de migrantes les ha generado una paralización lenta y creciente en su sociedad donde no podrán cubrir todas las vacantes que están dejando los migrantes porque son economías tan fuertes que sus integrantes naturales subrogan los quehaceres a los migrantes por los costos menores que les generan, hoy en la FLORIDA se les fueron los migrantes y mientras no cambie el gobernador sus leyes anti migrantes estos no van a regresar.

El tiro está cantado… y hasta en película.

Las palabras y las ofensas del senador Kennedy tuvieron respuesta del gobierno de México quien a través del liderazgo del presidente López Obrador ha exhortado a los compatriotas (40 millones) en los Estados Unidos que quienes votan no les den ningún voto a los REPUBLICANOS.

Hoy desprecian este llamado que hizo el presidente López Obrador pero mañana se lamentarán de haber sido unos patanes con los mexicanos, de seguro se sumarán los latinos al llamado del presidente y se pondrá más interesante el asunto de los migrantes.

Para cómo van las cosas, la soberbia del anglo sajón irá en aumento, pero pronto se enfrentarán a una realidad inevitable que es que LOS ESTADOS UNIDOS no podrán vivir ni desarrollarse sin los migrantes latinos y mexicanos.

Somos vecinos, no somos sus colonia ni formamos parte de su imperio, somos socios, no esclavos y forjamos nuestra dignidad en el trabajo, en el respeto y en la adversidad y eso les causa molestia a los REPUBLICANOS de Estados Unidos y agrado a los CONSERVADORES mexicanos.

Hoy México tiene solo dos modelos por conseguir, por un lado la libertad, la dignidad y la democracia real y por otro lado la sumisión, la simulación y la democracia coartada.

Un día sin mexicanos…

“Amanece en California como cualquier otro día, sólo que, con una importante diferencia: todos los hispanos que ahí habitan han desaparecido misteriosamente, lo que significa un tercio de su población. Dicha situación provoca pánico entre la gente ante la pérdida de familiares, trabajadores y amigos.- Además, las implicaciones tanto económicas como políticas generan un caos que desemboca en revueltas en todo el estado”.

Y ya no es ficción… se construye como una realidad.

Distribución porcentual de la población estadounidense en 2020 y 2060, por raza:

Característica 2020 2060

Blancos no hispanos 59,7% 44,29%

Hispanos 18,73% 27,79%

Negros o afroamericanos 12,54% 13,59%

Asiáticos 5,83% 8,85%

La población blanca no hispanos, hoy representan el 59% del total de la población, mientras que el resto de sus ciudadanos hoy representan el resto, el 41%.

Y ojo, se clasifican como BLANCOS NO HISPANOS…

o sea que algunos mexicanos ya valieron.

