CEMPO: La Frontera y Sus Pueblos Originarios

Hay inauguraciones que se sienten como un simple corte de listón y otras que se viven como un suspiro colectivo, como un momento largamente esperado. La apertura del Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO) pertenece, sin duda, a la segunda categoría. No es solo un edificio nuevo en el centro histórico de Ciudad Juárez, es un mensaje político claro: aquí existen pueblos, aquí hay memoria y aquí hay comunidades que por fin comienzan a ser miradas de frente.

Desde la mirada afromexicana, el CEMPO representa un gran inicio. Un primer paso firme para que las comunidades indígenas tengan un espacio propio, digno, visible y vivo. Y sí, también lo digo sin rodeos: este espacio abre la puerta para que más adelante las comunidades afrodescendientes podamos ocupar un lugar natural dentro de esta diversidad que ya existe y que durante muchos años fue negada o invisibilizada.

Nuestra frontera tiene muchas contradicciones, pero también una virtud que merece reconocerse: sabe escuchar cuando se le habla con verdad. Desde que iniciamos el proceso de visibilización de la cultura afromexicana, no hemos encontrado portazos. Por el contrario, se han ido abriendo puertas en distintas direcciones municipales para compartir información, pláticas, foros y capacitaciones. Eso, en una ciudad marcada por la migración, la mezcla y la resistencia, no es cosa menor.

El CEMPO existe gracias a la gestión, la persistencia y la organización de los pueblos originarios que hoy lo hacen posible. Comunidades que no solo conservan tradiciones, sino que sostienen formas completas de entender la vida, la tierra, la espiritualidad y la colectividad.

Las comunidades Rarámuri nos enseñan que caminar también es resistir, que el cuerpo guarda memoria y que el tiempo no siempre se mide con prisa. Las comunidades Mazahuas nos recuerdan que la palabra, el tejido y la organización comunitaria mantienen viva la identidad. La cultura Wixárika nos comparte un universo simbólico donde el arte, la música y el ritual no son ornamento, sino formas profundas de conexión con lo sagrado.

Las comunidades Mixtecas representan la fuerza migrante que ha sabido adaptarse a contextos adversos sin perder su raíz ni su lengua, llevando su música, su gastronomía y su sentido comunitario a cada territorio que pisan. La comunidad Chinanteca preserva la lengua, la memoria y un respeto profundo por la naturaleza, recordándonos que

no hay futuro posible si se rompe el vínculo con la tierra.

Nada de esto llegó por casualidad. Este espacio no es una concesión ni un favor institucional; es el resultado de años de gestión, de tocar puertas, de insistir, de no soltarse y de exigir lo que históricamente se les ha negado.

El CEMPO es una respuesta a una deuda histórica que apenas comienza a saldarse.

Y aquí hago un paréntesis necesario. El pasado 24 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. En ese marco, desde Afromexicanos Chihuahua impartimos una capacitación al personal de distintas direcciones del municipio de Juárez. Fue un espacio de diálogo, escucha y reconocimiento que nos honra profundamente y que nos llena de energía para seguir visibilizando a nuestra comunidad.

Hoy nos encontramos en proceso de registro ante el INPI, un paso fundamental para el reconocimiento formal de la comunidad afromexicana. No se trata solo de un trámite administrativo, sino de un acto de afirmación histórica. Estamos convencidas y convencidos de que muy pronto las comunidades afrodescendientes también tendremos presencia

en el CEMPO para compartir nuestra historia, nuestra música, nuestra palabra y nuestra identidad con nuestras comunidades hermanas.

Porque si algo hemos aprendido es que la diversidad no compite, se acompaña. Las luchas no se pisan, se entrelazan.

Cuando un pueblo avanza, abre camino para otros.

El CEMPO no es un cierre ni una meta cumplida. Es un punto de partida. Una casa que comienza a construirse y que

todavía tiene espacio para crecer, ampliarse y llenarse de más voces. Ojalá entendamos que estos espacios no se

inauguran una sola vez, sino que se sostienen todos los días con voluntad política, respeto y participación

comunitaria.

Ciudad Juárez no es solo maquila, tránsito y frontera. También es raíz, memoria viva, identidad compartida y futuro colectivo. Y hoy, con el CEMPO, la frontera empieza a reconocerse a sí misma.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez.