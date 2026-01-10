Continúa alcalde entrega de apoyos alimentarios en colonias de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal mantiene recorridos en distintos sectores con la meta de distribuir 10 mil piernas de cerdo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar continuó este sábado con la entrega de apoyos alimentarios en distintas colonias de la ciudad, al acudir por la tarde a la colonia Torres del PRI, donde convivió con vecinos y entregó piernas de cerdo como parte de las acciones por la cuesta de enero.

Durante el encuentro, el alcalde agradeció el respaldo que la ciudadanía le ha brindado en diversos eventos y actividades comunitarias, y reiteró su compromiso de seguir trabajando en favor de Ciudad Juárez durante el 2026.

“Les deseo un feliz año 2026 con vida y salud y les entregamos este pequeño detalle”, expresó ante las familias reunidas en el sector.

Pérez Cuéllar señaló que su administración mantendrá el esfuerzo para atender las necesidades de las colonias, particularmente durante los primeros meses del año, cuando el impacto económico suele ser mayor para los hogares juarenses.

“Este año vamos a seguir trabajando duro por Ciudad Juárez, muchas gracias a todos, que Dios los y las bendiga”, añadió.

Por su parte, el director general de Desarrollo Social, Hugo Vallejo, informó que este sábado se atienden 11 puntos distintos en colonias del oriente de la ciudad, mientras que el domingo las entregas continuarán en el poniente.

El funcionario reiteró que la meta del programa es distribuir un total de 10 mil piernas de cerdo, como parte de la estrategia municipal de apoyo directo a las familias durante la temporada invernal.

