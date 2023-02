CARTAPACIO | El Matriarcado Industrial

Publicidad - LB3 -

– Pues sí, mi querido Raúl, da inicio una nueva era en el empresariado local. El matriarcado en CANACINTRA.

Me dijo Mario Héctor Silva, mientras le daba un sorbo a su café.

– Matriarcado Industrial, le respondí.

Acababa de ganar, Isela Molina la presidencia de la Cámara de la Industria de la transformación en Juárez. CANACINTRA.

En 75 años de vida, es la primera vez que presidirá una mujer.

La tarde enfrió terriblemente en la frontera.

Los afiliados a la Canacintra, fueron citados al salón de eventos del hotel Four Points, y acudieron sólo 88 de los 127 registrados.

Según Thor Salayandía, ahora ex presidente, hay casi 700 afiliados, pero sólo 127 están al corriente en sus cuotas, y por reglamento, los que no están ‘a plomo’, no pueden votar.

La asamblea abrió con el quorum suficiente, y en el orden del día estaba el informe del presidente y el del tesorero.

Cumplidos estos puntos, se pasó a la elección de Consejeros nacionales.

Thor Salayandía y Claudia García se postularon como candidatos a la Consejería Nacional, resultando electo Thor por 53 votos contra 24 de Claudia García, más 11 nulos.

Enseguida, un dribling muy basquetbolero, dejó atrás a Claudia García y en el enceste, queda Isela como presidente.

¿Por que?

Porque Claudia García no logró entrar en la contienda al incumplir el requisito de ser Consejera Nacional.

Así dicta el reglamento.

Uts.

Molina fue ganadora al ser presentada como candidata única.

La candidatura de Claudia García estaba condicionada a que fuera nombrada Consejera Nacional durante la primera parte de la Sesión Anual, antes de la votación por la presidencia.

Nomamespancho.

Tiempo, tiempo, árbitro. Revisen el VAR. Gritó por ahí un fanático de la planilla Blanca.

Y los árbitros del encuentro: Jesús Zepeda, secretario de la delegación local y bajo la supervisión del Coordinador Nacional de la Zona Norte de Canacintra, José Florentino Ayala Menchaca, decretaron el descontón final.

Al ganar Thor Salayandía el puesto de consejero nacional, García quedó descalificada de la elección por la presidencia de la delegación local.

Aplausos, por un lado. Mentadas por el otro, pero todo en el marco de la legalidad de su reglamento.

Al recibir el cargo, Isela Molina Alcai, dijo que su trabajo se centrará en dar continuidad a los proyectos más importantes que ya están en la cámara bajo la presidencia de Salayandía Lara, y a sumar sus propios proyectos, y lo que necesiten las empresas que participen y se acerquen.

El plan presentado por la nueva presidenta consiste en impulsar la proveeduría local, diversificar la economía, detonar la “industria rosa”, desarrollar el talento y establecer nuevas relaciones con el gobierno desde el apoyo y el acompañamiento y no desde la sumisión.

Por su parte, en su discurso de despedida, Thor Salayandía dijo:

«Las cámaras se deben refundar.

Los empresarios necesitamos participar, ayudándole a los políticos a tomar decisiones que ayuden al desarrollo económico de la frontera y la entidad.»

Al día siguiente, en su primera rueda de prensa, la nueva presidente, de Canacintra declaró:

«Trabajar en la unidad y en beneficio de nuestros agremiados.

Darle a conocer a nuestros afiliados los alcances industriales que peetendemos; que conozcan la fuerza de nuestra cámara.

Buscaremos el acercamiento con las tres instancias de gobierno, pero sin estar subordinados a sus imposiciones».

Estuvo acompañada por Lulú Medina, candidata a la presidencia nacional de CANACINTRA, con quien se identificó ampliamente.

Tan tan.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Suscríbete a XPRESSNEWS.MX y recibe la columna los lunes y miércoles gratis en tu correo además de otro contenido de interés. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.