Cabildos que obedecen, ciudades que se rezagan.

En México hablamos mucho de democracia, pero en los municipios (donde se toman decisiones que afectan la vida diaria) seguimos operando con reglas políticas que parecen del siglo pasado.

Pocos ciudadanos lo saben, pero en el estado de Chihuahua los regidores no se eligen directamente. Cuando votas por un alcalde, también votas automáticamente por toda su planilla de regidores. Es decir: la mayoría de ellos llegan al cabildo sin que la ciudadanía haya decidido realmente quién debe ocupar ese cargo.

La fórmula funciona así: la planilla del alcalde ganador obtiene la mayoría de regidores, y el resto se reparte proporcionalmente entre los partidos que quedaron atrás en la votación. El resultado práctico es simple: el alcalde casi siempre tiene asegurada la mayoría dentro del cabildo, lo que le permite aprobar prácticamente todas sus propuestas…… ¿Dónde queda el contrapeso democrático?

El cargo más ignorado… y uno de los más importantes, un regidor no es una figura decorativa. En teoría, es el representante ciudadano dentro del ayuntamiento.

Entre sus funciones están: proponer y votar reglamentos municipales, supervisar el gasto público, integrar comisiones de seguridad, desarrollo urbano, economía o servicios públicos, vigilar el funcionamiento de las dependencias municipales, evaluar y aprobar el presupuesto del municipio, canalizar las demandas ciudadanas.

En pocas palabras: el cabildo es el órgano que debería vigilar al alcalde, pero en la práctica, el modelo actual genera un problema estructural: muchos regidores llegan al cargo por lealtad política, acuerdos partidistas o compromisos personales, no por respaldo directo de la ciudadanía.

Eso explica algo muy sencillo: la mayoría de los ciudadanos no sabe quiénes son sus regidores ni qué hacen; mucho cabildo, pocos resultados

El estado de Chihuahua tiene 67 municipios y más de 700 regidores en total, con un costo anual estimado cercano a 250 millones de pesos en nómina, sin contar viáticos o gastos de representación.

Pero si el objetivo del cabildo es vigilar la gestión municipal, la pregunta inevitable es: ¿Dónde está el resultado de esa vigilancia?

Basta mirar el estado de muchas ciudades: calles deterioradas, banquetas inexistentes, parques abandonados, alumbrado deficiente, servicios públicos saturados. Cada administración llega diciendo lo mismo: “Estamos atendiendo los rezagos.” ….y tres años después, los rezagos siguen.

La realidad es incómoda: el sistema de vigilancia municipal ha fallado, un modelo político agotado.

El argumento tradicional para defender el sistema actual es que el alcalde necesita aliados dentro del cabildo para poder gobernar. Pero ese razonamiento tiene un problema fundamental: el cabildo no existe para obedecer al alcalde….. existe para supervisarlo.

En un sistema democrático sano: el alcalde ejerce el poder ejecutivo, el cabildo funciona como órgano legislativo y de control; la política debería ser equilibrio, no subordinación. Cuando el cabildo se convierte en una extensión del alcalde, el contrapeso desaparece, y cuando el contrapeso desaparece, la rendición de cuentas también.

Desde hace varios años, ciudadanos de Ciudad Juárez impulsan la iniciativa #YoElijoRegidor, que propone algo muy simple: que los regidores sean electos directamente por la ciudadanía. Es decir, igual que diputados o alcaldes.

Esto implicaría que cada regidor represente una demarcación territorial y responda directamente ante los vecinos que lo eligieron. El modelo no es una ocurrencia, en estados como Nayarit, los regidores ya se eligen por demarcaciones territoriales; eso cambia completamente el incentivo político. Un regidor electo directamente ya no depende del alcalde, depende del ciudadano.

Hace unos días se realizó una audiencia pública convocada por ciudadanos que impulsan esta iniciativa. Curiosamente, asistieron principalmente diputados de un solo bloque político, mientras que representantes de otros partidos simplemente no aparecieron…eso también es parte del problema.

Cuando se discuten cambios que pueden modificar la forma en que se reparte el poder local, muchos prefieren no mover el sistema que los beneficia.

Tal vez la discusión más importante no es si se debe aprobar esta iniciativa o no, ¿Queremos cabildos que representen ciudadanos o cabildos que representen planillas políticas?

Porque mientras los regidores sigan llegando al cargo como parte de un paquete electoral, el problema seguirá siendo el mismo: mucho cabildo, poca vigilancia, mucho discurso, pocos resultados.

Democracia municipal… o simulación, la política municipal es la más cercana a la vida de las personas, es la que decide: si tu colonia tiene luz, si tu parque se mantiene, si tu calle se pavimenta, si tu ciudad funciona y aun así, es el nivel de gobierno donde menos conocemos a nuestros representantes.

Si ni siquiera sabemos quiénes son nuestros regidores… ¿de verdad los estamos eligiendo?

Thor Salayandia