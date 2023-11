Publicidad - LB2 -

«Caballo que alcanza gana, es una célebre frase de inspiración casi sublime, trémula motivante y muy entusiasta, solo que en los refranes de caballos no corren burros»

Morena, para desgracia de los opositores, logrará mayorías, primera y segunda minorías porque así está saliendo a jugar y, podrá llevarse junto con sus aliados las tres posiciones para el Senado en muchos lados del país y los opositores no pueden hacen absolutamente nada porque así está la ley electoral que ellos aprobaron cuando eran gobierno y que en este se negaron a modificar.- Por la ley electoral vigente MORENA sola como partido JAMÁS podrá lograr la mayoría calificada en ninguna de las Cámaras pero, con sus aliados por supuesto que lo logrará y nada podrán hacer los opositores, ni la SCJN y ni el Tribunal Federal Electoral.- La Ingeniería Electoral de Morena ya está en juego.

Cuando las diferencias en preferencias son enormes la frase de “caballo que alcanza gana” es una de las más utilizadas para motivar a los jinetes que vienen atrás del caballo puntero, pero como todo, tienen posibilidades pero no probabilidades.

Se conoce como posibilidad a la condición o propiedad de que alguna cosa es posible, ocurra, o pueda acontecer. La probabilidad es el cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar, por lo tanto solo se reduce a una frase de perdedores motivante sin probabilidades.

Cuando hablamos de que algo es posible no tenemos en cuenta la probabilidad de que ocurra. Sin embargo, cuando hablamos de probabilidades, estamos estimando cifras para cada posibilidad, comparándolas y determinando cuál de esas posibilidades es la más probable.

La máxima de posibilidad y probabilidad en la carrera electoral es aplicada porque le puede ocurrir un posible suceso grave al puntero, suceso muy delicado, fortuito e inesperado que derrumbe al caballo puntero y que le permita a cualquiera de los demás jinetes darle alcance y rebasar y, uno de ellos poder ganar la carrera electoral pero, la probabilidad de que ello ocurra entre profesionales es extremadamente muy remota porque se cuida detalle a detalle el galope del jinete puntero de las preferencias, pero la posibilidad siempre existe, mas no la probabilidad, a menos de que la perversidad la provoque.

Hemos dado cuenta del arranque de la pre-campaña presidencial y los contendientes han esbozado ya lo que será su estrategia de campaña con toda claridad.

La Dr. Claudia Sheinbaum ha esbozado sus proyectos hablando de la continuidad de la 4T, hablando de la necesidad de la unión de las fuerzas que en alianza van con Morena, ya esbozó su interés de desarrollar los trenes de pasajeros y retomar las rutas combinadas con carga, habló ya del desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec / Corredor Interoceánico y esbozo la generalidad de su proyecto en 17 puntos en los que los sustetará:

Austeridad Republicana. Programas Sociales. Aumentos a los Salarios Mínimos. Inversión Pública y desarrollo ferroviario:

Tren México-Puebla-Veracruz-Coatzacoalcos Tren AIFA-Pachuca Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato Tren México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo Tren México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales Tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez

Educación Pública. Sistema Público de Salud. Acceso de los mexicanos a una vivienda digna. Justicia para los pueblos indígenas. Igualdad sustantiva. Sistema Público de Salud. Atraer Inversión Desarrollo Científico y Tecnológico. La Transición Energética. Protección de los Recursos Naturales. Derecho al AGUA. Soberanía Alimentaria y apoyo al campo. Paz y Seguridad. El Plan “C”

Por otro lado, el del PRIAN y su candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruíz no han vertido ningún proyecto de país y lo único que han hecho es atacar al gobierno del presidente López Obrador, esa es su oferta hasta hoy de la derecha opositora, en pocas palabras no tienen nada que ofrecer.

La única propuesta que se le ha escuchado a la candidata es la que realizó en el Senado de la República donde se dio baño de pureza y de manera hipócrita y desmemoriada manifestó refiriéndose a su realidad política:

“La figura de gobiernos de coalición oxigenará nuestra democracia. Garantizarán que todas las expresiones de nuestra pluralidad se puedan manifestar con tolerancia y en un auténtico Estado de Derecho. La figura de gobiernos de coalición está hecha para que los ciudadanos sean los verdaderos soberanos y quienes vigilen y auditen a la autoridad. Con los gobiernos de coalición se terminan los gobiernos de una sola persona y se instaura el gobierno republicano que debemos ser”

Olvidándose a señora Senadora y candidata presidencial del PRIAN que desde el 2000 y hasta el 2012 fueron gobierno como PANISTAS y siempre brillo la ausencia de lo que predicó en el Senado cuando presentó su propuesta de iniciativa para GOBIERNOS DE COALICIÓN y si en el PAN brillo la ausencia de lo expuesto no hablemos del PRI que jamás, ni en su partido hoy, los ciudadanos militantes no han podido participar en las decisiones, las decisiones en el PRI y el PAN han sido autoritarias y cupulares hasta el día de hoy, sin derecho a la réplica y menos a la participación y esto se contrapone ante cualquiera “buena intención” que pudiera tener la candidata del FAM.

Lo único que ha demostrado la candidata del PRIAN a la presidencia de la república son contradicciones y retractaciones continuas, un día sí y otro también, porque no tienen un proyecto definido de nación que ofertarle al pueblo de México porque si lo tuvieran no lo podrían exponer porque sería muy contrario a los intereses de la mayoría de los mexicanos.

Y por el otro lado el candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García con su discurso de autoelogios le manda un mensaje a la Dr. Sheinbaum al advertirle que “Caballo que alcanza, gana” desde Jalisco cuando se le pasa desapercibido que Morena está mucho más competitiva que MC ya que la preferencia electoral en ese estado por la Gubernatura es que Morena y sus aliados tienen el 36% y MC tiene el 25% de preferencias electorales.

Samuel García tiene mucho techo por alcanzar sobre todo de los posibles votantes de la clase media alta que estaban con Xóchitl Gálvez y que ese voto se transformará en el voto naranja.

Proyecto de país de Samuel García de MC no se le conoce aún ninguno hasta hoy y es muy probable que se aboque más a lograr el segundo lugar con propuestas aisladas y de acuerdo a lo que se le vaya presentando y no porque no lo pueda tener, o lo tenga cocinando, sino porque los ataques de la derecha PRIAN van a ser brutales hacia él por la amenaza que les representa de mandar al FAM hasta el tercer lugar de peso político nacional después de las elecciones 2024.

A Samuel García le van a sacar de todo y se van a ir contra de él y su esposa con todo los de la Derecha encabezados por su candidata Xóchitl Gálvez porque Samuel García si representa un real peligro para el PRIAN, es INMINENTE y contundente la amenaza de Movimiento Ciudadano para lograr la segunda fuerza política del país.

Los que saben de los menesteres electorales ya habrán podido observar que los únicos que tienen una estrategia electoral real y efectiva es Morena para lograr las mayoría calificadas en las Cámaras, la estrategia de Alito únicamente fue la de deglutirse plurinominales y segundas minorías y con ello le garantiza la fuerza suficiente para mantener a su partido competitivo sin lograr votos, mientras que la dirigencia PANISTA entregó hasta los calzones a Alito Moreno resultando el PANISMO el gran perdedor en el reparto de posibles posiciones en las Cámaras.

Alito Moreno administró los daños, Marko Cortez no pudo darse cuenta de la tremenda ensartada que le dio el PRI.

El PRIAN está saliendo al campo de juego reforzando su defensa únicamente y hasta ahí, no tienen más estrategia que la de solo lograr pluris y algunas 1eras y 2das minorías de las fórmulas del Senado.

Como dijo el presidente alguna vez… Están Moralmente derrotados los opositores.

