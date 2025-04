Belleza y rigor: El equilibrio que transformaría al Parque Central

Publicidad - LB2 -

City With No Children / Arcade Fire

You never trust a millionaire / Quoting the Sermon on the Mount

When he said: I’d rather die than live without passion.

Construir con rigor también es un acto de belleza.

Y decidir con visión, una forma de dignidad.

Hay momentos en que una ciudad se mira al espejo y decide quién quiere ser… Juárez está en uno de esos momentos y con este artículo no busco que se me ponga una estrellita política o social porque no es lo que se busca.

La única propuesta que hago en esta ocasión es que quien se llame juarense pueda ver que las ideas no siempre son descabelladas y es increíble que por ser contrario al color de las decisiones o que busque llamar la atención subiéndose a un ring mediático, se desacredite lo que las neuronas saben hacer y que a veces se frenan por todo menos lo que el sentido común debería de ser.

Como diría mi señora madre… En nombre sea de Dios.

La discusión sobre el Centro de Convenciones en el Parque Central ha sido atrapada entre sentimentalismos y desinformación, pero más allá del ruido hay una propuesta clara, estratégica y sensata: construirlo en el lado oriente del parque, sin tocar el corazón del área recreativa.

Ahora bien, cambiémonos de chip y dejemos de pensar en el mentado “Centro de Convenciones” y vamos pensando en lo que ya tenemos… “Un triste, descuidado y precario Parque Central”.

Cinco hectáreas de las veintidós, ni más, ni menos, no significa perder parque; significa usar bien lo que ya tenemos.

La ubicación del Parque Central tiene lo que ningún otro sitio ofrece: ubicación central, conectividad inmediata con el BRT, acceso a vialidades primarias, cercanía con el aeropuerto y fácil acceso a los puentes internacionales, sin contar con la zona del consulado y toda la inversión que ahí ya se encuentra y sobre todo: infraestructura instalada, que ha sido subutilizada durante años. Digo, hasta una bardita es digna de rescatar ya que la cuenta pública nos cuesta a todos, y los ciudadanos tenemos que estar “sobres” de este tema, más que de politiquerías y lo que es más importante; necesita desarrollo, no solo como parque de colonia o fraccionamiento gigante, sino un espacio que brinde experiencias dignas.

¡Mis lectores, estamos de acuerdo que se requiere de eficiencia pública! ¡Deliderazgo con cabeza fría!

Además, resumiendo el tema técnico al final de día contempla una inversión total de 600 millones: 500 para el edificio y 100 para mejoras que en este caso sería del propio parque. La financiación se dividiría entre el fideicomiso, el Gobierno del Estado, el Municipio y posiblemente un crédito con Banobras, que si se maneja adecuadamente y se tiene interés real y no empiezan los inconformes, bien puede ser autosustentable.

Poner el proyecto ahí no sacrifica la armonía familiar ni el uso cotidiano del parque, todo lo contrario, puede ser el impulso para mejorar el entorno completo, eso si se hace con responsabilidad, así que no hay contradicción entre el espacio del ciudadano para su recreación y el desarrollo del mismo. Hay sinergia.

En tiempos donde el ruido eclipsa la razón, hace falta recuperar el arte de decidir con base en hechos. Lo que se requiere es rigor técnico y visión pública, no miedo político ni polarización artificial. A usted quien me lee asiduamente le digo; el área donde se propone construir en el parque central no se usa actualmente y no se afectarán zonas verdes activas.

Quienes se oponen no han presentado una alternativa mejor. Solo dicen “no”, “háganlo en zonas donde se necesita la activación económica” o “que los empresarios pongan el lugar y construyan”. Ideas que suenan bien, pero no cuajan y la ciudad no puede estancarse esperando consensos eternos…

A ver gobernantes, votamos por ustedes, ¿Qué onda? Las decisiones complejas requieren firmeza, no evasión. ¡Atórenle! Y lo más importante: ¡pónganse de acuerdo! Que es lo que más quisiéramos todos. (Esto fue para los tres niveles).

Imaginemos por un momento que Juárez tuviera un espacio similar: vivo, accesible, con identidad cultural y respeto por el entorno. ¿Por qué no?

Y aquí vale una pausa necesaria.

El Parque Central, especialmente del lado poniente que es donde la gente disfruta, ya alberga oficinas de gobierno, una preparatoria y otras estructuras que, en lugar de fortalecer el espacio público, han servido en ocasiones para controversias impulsadas por intereses particulares o agendas ajenas al bien colectivo. Salvo por el Museo La Rodadora —que hasta hoy sigue siendo demasiado grande para el contexto que lo rodea—, el parque se mantiene como un espacio desaprovechado y hasta para experimentos como el famoso zoológico improvisado que acabó siendo símbolo de una política sin planificación. Y no, no es ni será golpeteo político, por aquello de que usted, si usted que lo esté pensando y sabe bien quien es porque también sabe que esa ocurrencia quedará en las generaciones posteriores como eso: una triste ocurrencia que traspasó gobiernos y colores, pero al final nos dejó evidenciados a nivel internacional como insensibles e ignorantes.

Ese potencial desperdiciado debería ser suficiente para que las voces ciudadanas exijan lo obvio: UN PARQUE DIGNO DE LA CIUDAD QUE SOMOS Y QUE ASPIRAMOS A SER.

El lado oriente merece ser rescatado. Si no es con este proyecto, entonces ¿con cuál? ¿Cuánto más se va a dejar en pausa lo posible por miedo a los que siempre dicen que no?

La iniciativa privada y el gobierno deben trabajar de la mano. Pero también los colectivos deben elevar el nivel del debate. Esto no va de trincheras ideológicas, sino de futuro compartido. La pregunta es simple: ¿qué es lo mejor para todos?

Tenemos una oportunidad histórica para hacer las cosas bien. Una que no implique improvisar terrenos, multiplicar gastos ni hacer obra por capricho. Este es el sitio. Este es el momento.

La belleza de una ciudad no está solo en su trazo o en sus parques, sino en la forma en que toma decisiones: con orden, con ética y con visión. El futuro no se construye con discursos vacíos ni con obras aisladas, sino con proyectos que combinen claridad técnica y sentido común.

Quien no quiere ensuciarse los zapatos caminando entre datos, termina repitiendo consignas que suenan bien, pero no resuelven. Esa es la diferencia entre improvisar y liderar.

Hoy, Juárez tiene frente a sí la posibilidad de convertir un dilema en un modelo. No se trata solo de construir un edificio, sino de trazar un ejemplo y para eso, se necesita más que cemento: se necesita visión.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.