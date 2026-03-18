Arrancones Guindas

Publicidad - LB2 -

Los aspirantes a la candidatura por Morena para el gobierno de Chihuahua, comenzaron a soltar combustión este fin de semana.

Señales perras:

- Publicidad - HP1

Por un lado, “amigos de Andrea” comenzaron a colocar bardas alusivas a su persona.

Mensaje directo:

#ES ANDREA

Por el otro, el alcalde se desplaza sutilmente hacia los cuadros que impulsan la posibilidad de que para la alcaldía de Juárez, sea Mayra Chávez la candidata.

Su declaración abierta lo indica así. “Sería histórica la posibilidad de que Juárez tuviera por primera vez una mujer como presidenta municipal, Mayra Chávez tiene todo el derecho a aspirar por la candidatura a la alcaldía.”

Para mí, estas son señales más sólidas. Se percibe un fuerte acercamiento entre el proyecto de Cruz hacia la gubernatura, con el equipo de Ariadna Montiel, quién conduce la posibilidad de Mayra hacia la alcaldía.

Aunque el alcalde momentáneamente descarta la posibilidad entre los morenos de Chihuahua, yo digo que el primer shingadazo en la cabeza lo va a sorrajar el senador Juan Carlos Loera el 21 de Marzo.

Fecha en que traerá a Fernández Noroña a hacer el trabajo sucio.

Sin embargo, se le puede voltear el chirrion por el palito.

Hay que recordar que Noroña es PT y este partido se le volteó a la presidenta.

Seguramente vendrá a impulsar a Andrea y a remover las aguas puercas previas al proceso interno.

Por lo pronto Cruz anuncia que hará un recorrido por la entidad, saludando a la militancia a través de los medios.

Vamos a ver qué resulta de esto.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Visita XPRESSNEWS.MX el sitio oficial de Raúl Ruiz. Ahí encontrarás todo el contenido del maestro de maestros: Letras y Piel, Consensum, DLX... Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.